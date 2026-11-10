V letectve zarábajú všetci. Okrem leteckých spoločností?

Kto v letectve zarába — a kto nesie riziko?
Keď sa hovorí o letectve, väčšina ľudí si predstaví letecké spoločnosti. Ich lietadlá, značky a posádky sú najviditeľnejšou súčasťou celého odvetvia. Za každým letom však stojí množstvo ďalších firiem: výrobca lietadla a motorov, prenajímateľ, letisko, riadenie letovej prevádzky, dodávateľ paliva, handling či údržba.
Každá z týchto spoločností má svoj obchodný model. Jedna predáva lietadlá, druhá prenajíma majetok, ďalšia poskytuje infraštruktúru alebo služby. Niektoré zarábajú veľmi dobre, iné čelia vlastným problémom. Je však zaujímavé porovnať, ako si jednotliví účastníci dokážu zabezpečiť príjmy, ako si stanovujú ceny a čo sa stane, keď nesplnia svoje záväzky.
Práve pri tomto porovnaní sa z pohľadu človeka, ktorý riadi leteckú spoločnosť, ukazuje zvláštny nepomer. Dopravca je často tým, kto platí za služby všetkých ostatných, ale zároveň tým, kto musí vyriešiť následky ich zlyhaní. A nie vždy má možnosť vybrať si iného dodávateľa alebo od pôvodného vymôcť vzniknutú škodu.
Konkurenčné príjmy, často nekonkurenčné náklady
Cenu letenky neurčuje súčet nákladov plus primeraný zisk. Určuje ju trh. Cestujúci porovná ponuky a často rozhodne rozdiel niekoľkých eur. Letecká spoločnosť preto nemôže jednoducho zvýšiť cenu vždy, keď zdražie palivo, poistenie, údržba alebo prenájom lietadla.
Rozdiel dobre ilustrujú čísla. Podľa júnovej prognózy IATA majú letecké spoločnosti v roku 2026 dosiahnuť tržby približne 1,17 bilióna dolárov, ale čistý zisk iba 23 miliárd dolárov. To je marža 2 %. Na jedného cestujúceho pripadá približne 4,50 dolára čistého zisku. Nie je to výsledok jednej slabej aerolinky, ale odhad za celé svetové odvetvie. Prevádzková marža celého odvetvia má podľa tej istej prognózy dosiahnuť 4,1 %. Ešte v decembri 2025 pritom IATA očakávala čistý zisk 41 miliárd dolárov – takmer polovicu z neho podľa revidovanej prognózy zobrali vyššie ceny paliva a narušenie prevádzky na Blízkom východe.
Pozrime sa na výrobcov motorov. GE Aerospace dosiahla v roku 2025 upravenú prevádzkovú maržu 21,4 % a prevádzkový zisk 9,1 miliardy dolárov. Safran vykázal upravenú opakujúcu sa prevádzkovú maržu 16,6 %; samotná divízia Propulsion dosiahla 23 %. Rolls-Royce uviedol za civilné letectvo podkladovú prevádzkovú maržu 20,5 %. Sú to prevádzkové, nie čisté marže, a jednotlivé podniky majú aj iné činnosti. Ak ich však porovnáme s prevádzkovou maržou aerolínií okolo 4 %, je rozdiel vo výnosnosti zhruba štvor- až päťnásobný.
Konkrétne porovnanie poskytujú najnovšie ročné výsledky. Španielsky prevádzkovateľ letísk Aena dosiahol pri tržbách 6,38 miliardy eur čistý zisk 2,14 miliardy eur, teda čistú maržu približne 33,5 %. Ryanair, jedna z najziskovejších európskych leteckých spoločností, vykázal za finančný rok apríl 2025 – marec 2026 tržby 15,54 miliardy eur a čistý zisk pred mimoriadnymi položkami 2,26 miliardy eur, teda maržu približne 14,5 %. Ide o odlišné podnikateľské modely aj účtovné obdobia, ale porovnávame porovnateľný ukazovateľ – čistý zisk vo vzťahu k tržbám. Aj mimoriadne úspešný dopravca tak v roku rekordného zisku dosiahol výrazne nižšiu maržu než veľký prevádzkovateľ letísk.
Čísla však neslúžia na tvrdenie, že každý dodávateľ je ziskový a každá aerolinka stratová. Výrobcovia nesú náklady vývoja a investícií, prenajímatelia kapitálové riziko a letiská financujú infraštruktúru. Ukazujú skôr otázku, ktorú si v letectve kladiem čoraz častejšie: prečo sa na konci reťazca, u prevádzkovateľa lietadla, často koncentruje tak veľká časť ekonomického rizika?
Na nákladovej strane je situácia iná. Ak chceme lietať na konkrétne letisko, musíme platiť jeho poplatky. Ak prelietavame určitým vzdušným priestorom, nemôžeme si vybrať lacnejšieho poskytovateľa riadenia letovej prevádzky. Poplatky za navigačné služby sa určujú v osobitnom regulačnom systéme; letiskové tarify stanovujú prevádzkovatelia v príslušnom regulačnom rámci a niektoré dane z cestujúcich priamo štáty. Pri väčších letiskách v EÚ síce smernica o letiskových poplatkoch vyžaduje konzultácie s dopravcami a dohľad nezávislého orgánu, konečné slovo pri stanovení poplatkov však aerolinka zvyčajne nemá.
Áno, aerolinka môže teoreticky zmeniť letisko alebo trasu. Ak však chce obsluhovať konkrétne mesto či trh, skutočná možnosť voľby býva obmedzená. Na jednej strane teda súťažíme o každého zákazníka. Na druhej nakupujeme významnú časť služieb od subjektov s monopolným alebo veľmi silným postavením.
A keď sa ich ceny zvýšia, rozdiel často nejde do ceny letenky, ale priamo z marže leteckej spoločnosti.
Faktúra za nesplnený plán letiska
Raz nám prišla dodatočná faktúra za letiskové poplatky od jedného veľkého medzinárodného letiska. Lety boli vykonané, poplatky vyúčtované a zaplatené. Preto nás zaujímalo, za čo máme doplácať.
Vysvetlenie bolo pozoruhodné: letisko nedosiahlo ekonomický cieľ, s ktorým počítalo, a chýbajúcu sumu rozdelilo medzi dopravcov podľa stanoveného kľúča. Nechcem bez preskúmania konkrétneho mechanizmu tvrdiť, že išlo o neoprávnený postup; letiskové poplatky môžu podliehať pravidlám následného vyrovnania. Z pohľadu podnikateľa to však bolo absurdné.
Najzaujímavejšia však nie je samotná faktúra, ale otázka: prečo sme ju zaplatili? Pretože sme v praxi nemali na výber. Ak by sme chceli na toto letisko opäť letieť, riskovali by sme, že nám neumožní ďalšiu prevádzku alebo odlet, kým údajný nedoplatok neuhradíme. Či by na taký postup malo právny nárok, je iná otázka. Prevádzkové riziko, že lietadlo s cestujúcimi zostane stáť, sme si však nemohli dovoliť.
A v tom je podstata problému. Keď letecká spoločnosť nesplní vlastný ekonomický plán, nemôže jednoducho poslať svojim zákazníkom dodatočnú faktúru. My sme však dostali doúčtovanie preto, že letisko podľa svojho vysvetlenia nedosiahlo plánované výsledky — a zaplatili sme ho, pretože sme od jeho infraštruktúry záviseli.
Mešká palivo, zlyhá handling, nefunguje check-in. Kto platí?
Predstavme si bežný deň na letisku. Lietadlo je pripravené, posádka čaká, ale cisterna s palivom príde neskoro. Alebo handling nesprávne naloží batožinu a nakládku treba zopakovať. Prípadne zlyhá letiskový check-in systém a cestujúci sa nestihnú odbaviť.
Príčina je u dodávateľa, no cestujúci vidí logo aerolinky. Dopravca musí riešiť meškanie, starostlivosť o cestujúcich a za zákonných podmienok aj kompenzácie podľa nariadenia EU261. Nie každé takéto zlyhanie automaticky zakladá nárok na paušálnu kompenzáciu; závisí od príčiny, okolností a právneho posúdenia. Bežná chyba zmluvného dodávateľa však dopravcu sama osebe nezbavuje povinností.
Pri lietadle so 189 cestujúcimi predstavuje kompenzácia 400 eur na osobu (let dlhý 1 500 až 3 500 km) až 75 600 eur za jediný let, ak let do cieľa mešká tri hodiny alebo viac a nárok majú všetci cestujúci. K tomu môžu pribudnúť náklady na občerstvenie, hotely, náhradnú dopravu a ďalšie prevádzkové škody.
Môže potom letecká spoločnosť automaticky poslať handlingovej firme faktúru na 75 600 eur? Nie. Nárok závisí od zmluvy, preukázania zodpovednosti a často aj od limitov náhrady škody. Voči cestujúcim teda máme zákonné povinnosti; voči dodávateľovi, ktorý problém spôsobil, často iba zmluvu s obmedzenou zodpovednosťou. Revízia pravidiel, nariadenie (EÚ) 2026/2202, ktoré sa má uplatňovať od októbra 2027, síce výslovne potvrdzuje právo dopravcu žiadať náhradu od letísk a ďalších tretích strán, s ktorými má zmluvu. V praxi však opäť rozhodnú podmienky tejto zmluvy.
Nejde o argument proti ochrane cestujúcich. Ide o otázku, prečo sa zodpovednosť za konkrétne zlyhanie nedá v primeranej miere preniesť na toho, kto ho skutočne spôsobil.
Výrobca nedodá lietadlo. Alebo nedodá motor.
Letecká spoločnosť objedná lietadlo, pripraví letový poriadok, zmluvy, posádky a financovanie. Potom výrobca oznámi odklad dodávky. Najprv o niekoľko mesiacov, potom možno znova. Dopravca hľadá náhradnú kapacitu, predlžuje staršie prenájmy, mení obchodné plány alebo prichádza o zákazky.
Skutočné škody môžu byť vysoké. Zodpovednosť výrobcu však často upravujú zmluvné limity a výluky, ktoré nepokrývajú všetky následné straty.
Podobné je to s motormi. Lietadlo môže stáť týždne alebo mesiace, pretože chýba náhradný motor, diel alebo kapacita na opravu. Nájomné, poistenie, financovanie a veľká časť fixných nákladov však bežia ďalej. Zákazníkovi aerolinky nepomôže vysvetlenie, že výrobca motora nestíha. Potrebuje lietadlo, ktoré má letieť.
Bezpečnostná chyba výrobku — náklady zákazníka?
Keď výrobca automobilov zistí bezpečnostnú výrobnú alebo konštrukčnú chybu, spravidla vyhlási zvolávaciu akciu a dotknuté vozidlá opraví bezplatne.
V letectve sa pri závažnom bezpečnostnom probléme môže vydať Airworthiness Directive (AD). Nevydáva ju výrobca, ale príslušný letecký úrad, napríklad EASA alebo FAA. Predpisuje kontrolu, úpravu či výmenu komponentu v určenom termíne. Ak AD nie je v predpísanom termíne splnená, lietadlo nesmie lietať.
Kto však zaplatí prácu mechanikov, diely, odstavenie lietadla alebo náhradnú kapacitu? Takmer vždy prevádzkovateľ či vlastník. Výrobca môže poskytnúť diely alebo podporu v rámci záruky či osobitnej dohody, ale neexistuje univerzálne pravidlo, podľa ktorého automaticky uhradí všetky náklady vrátane ušlých príjmov. Vo veľkej väčšine prípadov to tak nie je.
Konkrétnym príkladom je nehoda letu Southwest Airlines 1380 z apríla 2018. Na motore CFM56-7B sa za letu v dôsledku únavovej trhliny odlomila lopatka ventilátora (fan blade), úlomky krytu motora následne zasiahli trup a rozbili okno kabíny; jedna cestujúca utrpela smrteľné zranenia. Po nehode nasledovali záväzné predpisy, ktoré prevádzkovateľom ukladajú opakované nedeštruktívne kontroly (NDT) koreňových častí dotknutých lopatiek, ultrazvukom alebo metódou vírivých prúdov. Interval je najviac 1 600 letových cyklov – v našej prevádzke to znamená približne každoročnú kontrolu. Za kontrolu platíme a ak niektorá lopatka nevyhovie, pred ďalším letom ju musíme vymeniť za spôsobilý diel. Aj náklady na výmenu v našej praxi znášame my. Bezpečnostný zmysel takýchto kontrol nespochybňujem. Pýtam sa však, prečo následné opakované náklady spojené s odhaleným bezpečnostným problémom výrobku zostávajú na prevádzkovateľovi.
Nehovorím o bežnom opotrebovaní alebo chybe údržby. Hovorím o preukázanom nedostatku návrhu či výroby. Ak je príčina na strane výrobcu, prečo má byť odstránenie povinnej bezpečnostnej chyby tak často nákladom zákazníka? A čo ak výrobca dokonca nedokáže včas dodať diel, ktorého výmenu vyžaduje bezpečnostný predpis?
Dodávateľa potrebujete aj zajtra
Mohlo by sa zdať, že riešenie je jednoduché: ak údržbová organizácia nedokončí prácu načas, uplatníme sankcie a nájdeme si inú. Realita je oveľa komplikovanejšia.
Kapacita kvalifikovaných údržbových organizácií je obmedzená. Sloty sa rezervujú mesiace vopred. Ak dodávateľ mešká a letecká spoločnosť utrpí škodu, často veľmi zvažuje, či bude trvať na zmluvnej sankcii alebo začne spor. O niekoľko mesiacov totiž bude potrebovať ďalší slot. A nechce počuť, že už pre ňu nie je kapacita.
Podobné je to s handlingom. Na niektorých letiskách sú len dve či tri reálne možnosti, niekedy iba jedna. Ak služba zlyháva, prechod ku konkurencii nemusí byť možný alebo nemusí nič vyriešiť. Dodávateľ môže mať zmluvne obmedzenú zodpovednosť a zákazník má navyše slabú vyjednávaciu pozíciu.
Výsledkom je zvláštny paradox: aerolinka môže mať oprávnený nárok na náhradu škody, ale z obchodných dôvodov si ho často nemôže dovoliť dôsledne vymáhať. Nie preto, že by nemala pravdu. Ale preto, že si nemôže dovoliť prísť o dodávateľa.
Zelená transformácia a stále viac pravidiel
A k tomu všetkému pribúdajú ďalšie náklady. Ceny paliva sú volatilné. Európsky systém emisných kvót, požiadavky na udržateľné letecké palivá a ďalšie environmentálne pravidlá majú svoj cieľ, ale aj svoju cenu. Od roku 2026 už aerolinky v systéme EU ETS nedostávajú bezplatné emisné povolenky a podľa nariadenia ReFuelEU Aviation musí palivo na letiskách EÚ obsahovať najmenej 2 % udržateľných leteckých palív, v roku 2030 už 6 %. Tieto palivá sú pritom niekoľkonásobne drahšie než klasický letecký petrolej.
Letecká spoločnosť sama nevyvíja motory, nevyrába palivo a nemôže rozhodnúť, že jej flotila začne zajtra spotrebúvať o tretinu menej. Je závislá od technológií, ktoré musia dodať iní. Ekonomický účet za transformáciu však vo významnej miere dopadá na prevádzkovateľa.
Podobne rastú náklady na reguláciu. Bezpečnostné pravidlá sú nevyhnutné a ich úroveň sa nesmie znižovať kvôli úsporám. Každá nová povinnosť však znamená procesy, školenia, systémy, audity a ľudí. Pre skupinu s tromi stovkami lietadiel je jednoduchšie rozložiť fixné náklady než pre dopravcu s tromi lietadlami. Rovnaký bezpečnostný štandard tak nemusí znamenať rovnaké náklady na jedno lietadlo.
Kto teda skutočne nesie podnikateľské riziko?
Nežiadam, aby výrobcovia, letiská, prenajímatelia alebo údržbové spoločnosti nezarábali. Bez ekonomicky zdravých dodávateľov by letectvo nefungovalo. Ale nefunguje ani bez ekonomicky zdravých leteckých spoločností.
Problém nie je v tom, že jeden dodávateľ má zisk a druhý nie. Problém je v kombinácii vysokej konkurencie na strane príjmov aerolinky, obmedzenej konkurencie na strane mnohých jej nákladov a nerovnomerne rozdelenej zodpovednosti.
Keď dodávateľ nedodá lietadlo, motor alebo službu včas, následky by sa mali primerane odraziť aj v jeho ekonomickej zodpovednosti. Keď bezpečnostný nedostatok vznikne pri návrhu alebo výrobe, nemal by byť účet za jeho odstránenie automaticky ponechaný prevádzkovateľovi. A keď sa prijímajú nové regulačné a environmentálne povinnosti, mali by sme posudzovať aj to, kto ich dokáže ovplyvniť a kto ich v skutočnosti zaplatí.
Letecká spoločnosť je najviditeľnejšou časťou celého odvetvia. Jej logo je na lietadle, jej posádka stojí pred cestujúcimi a jej manažment vysvetľuje meškania. Viditeľnosť však nemôže znamenať neobmedzenú ekonomickú zodpovednosť za chyby celého systému.
Možno je preto čas prestať sa pýtať iba na to, prečo letecké spoločnosti zarábajú tak málo. Dôležitejšia otázka znie: prečo tak často platia aj za riziká, ktoré nemajú pod kontrolou?