Vyhliadkový let alebo „Pilotom na skúšku“?

Blížia sa Vianoce a s nimi aj hľadanie darčeka, ktorý nebude len ďalšou vecou pod stromčekom. Čoraz častejšie padne voľba na zážitok – a let malým lietadlom patrí medzi tie najlákavejšie. Stačí niekoľko kliknutí: vyberiete si letisko, dĺžku letu, zaplatíte kartou a dostanete darčekový poukaz. Na Slovensku sa dnes pod názvami „Pilotom na skúšku“, „Staň sa pilotom“, „Skúšobný let“ či „Súkromná lekcia lietania“ predávajú zážitky, pri ktorých zákazník nesedí iba na sedadle cestujúceho, ale pod dohľadom pilota si môže vyskúšať aj riadenie lietadla.
Kto takýto poukaz kupuje svojmu blízkemu, robí to s rovnakou dôverou ako pri akejkoľvek inej službe. Prirodzene predpokladá, že let bude vykonaný v súlade s predpismi, profesionálne a bezpečne – a že poskytovateľ má všetky oprávnenia, ktoré na takúto činnosť potrebuje. Nemusí to tak byť vždy. A kým pri väčšine služieb znamená chyba poskytovateľa nanajvýš sklamanie alebo reklamáciu, v letectve sa chyby často nedajú vziať späť a môžu skončiť tragédiou. Z pohľadu leteckého práva preto vzniká zásadná otázka: čo si zákazník v skutočnosti kupuje?
Je to skutočný pilotný výcvik? Zoznamovací let leteckej školy, ktorého účelom je získať nového žiaka? Alebo je to fakticky komerčný letecký zážitok predávaný verejnosti za peniaze? Nejde iba o slovíčkarenie. Jednotlivé druhy leteckej činnosti majú rozdielny právny základ a rozdielne podmienky. Marketingový názov pritom sám osebe neurčuje vôbec nič.
Tému výraznejšie otvorila aj tragická nehoda malého lietadla pri Očovej 2. augusta 2026. Samotná nehoda, samozrejme, nie je dôkazom, že počas konkrétneho letu došlo k porušeniu predpisov, a bez výsledkov vyšetrovania by bolo nezodpovedné robiť takéto závery. Udalosť však pripomenula širšiu otázku, ktorá existovala už dávno pred ňou: za akých podmienok možno na Slovensku za peniaze voziť verejnosť malým lietadlom a kde presne leží hranica medzi zoznamovacím letom, výcvikom a obchodnou leteckou činnosťou?
„Pilotom na skúšku“ nie je právna kategória
Prvá dôležitá vec je jednoduchá: pojem „Pilotom na skúšku“ letecké predpisy nepoznajú. Je to marketingové označenie. Pod rovnakým názvom sa preto môžu skrývať právne úplne odlišné činnosti. Môže ísť o skutočný výcvik v leteckej škole, o takzvaný zoznamovací let, prípadne o inú oprávnenú leteckú činnosť. Pri posudzovaní konkrétneho letu preto nemožno vychádzať z názvu na darčekovom poukaze, ale z toho, kto let vykonáva, na akom právnom základe a čo je jeho skutočným účelom.
Ak let za odplatu nespĺňa podmienky zoznamovacieho letu ani výcviku a svojou povahou predstavuje obchodnú leteckú dopravu, spravidla sa naň vzťahujú požiadavky na osobitné oprávnenie na komerčnú leteckú dopravu. S tým súvisia prísnejšie pravidlá týkajúce sa systému riadenia, údržby, posádok a dozoru. Práve preto na správnom zaradení letu záleží.
Pre lepšiu predstavu si vezmime jednoduchý príklad. Ak vás kamarát pilot zoberie so sebou na let, nič si za to nevypýta a spravíte si pekný výlet nad Slovenskom, je všetko v poriadku. Pravidlá dokonca umožňujú, aby ste sa s ním podelili o priame náklady letu, napríklad o palivo či letiskové poplatky. V momente, keď však za let platíte cenu ako za službu, je to úplne iný príbeh.
V Sovietskom zväze kedysi fungovali nelegálne taxíky. Stačilo zdvihnúť ruku na ulici a zastavilo neoznačené auto. S vodičom ste sa dohodli na cene a jazda mohla začať. Dnes by si asi málokto vedome sadol do taxíka, o ktorom vie, že jeho vodič nemá oprávnenie na prepravu cestujúcich.
Pri lietaní je však situácia trochu iná. Zákazník si na internete vyberie letecký zážitok, zaplatí zaň a dostane darčekový poukaz. Príde na letisko, nastúpi do lietadla a prirodzene predpokladá, že všetko je v poriadku. Nemá dôvod pochybovať o tom, že prevádzkovateľ má na takúto činnosť potrebné oprávnenia. A už vôbec nemusí vedieť, že medzi zoznamovacím letom, pilotným výcvikom a komerčnou prepravou existujú zásadné rozdiely. Ak sa teda ocitne na palube lietadla prevádzkovaného v rozpore s predpismi, spravidla to nie je preto, že sa vedome rozhodol riskovať. Je to preto, že o tom jednoducho nevie.
Európske letecké pravidlá umožňujú aj takzvané zoznamovacie lety. Ide o krátky letecký okruh vykonávaný za odplatu alebo inú protihodnotu, ktorého účelom je získanie nových žiakov alebo nových členov organizácie. Už samotná definícia teda prezrádza, prečo táto výnimka existuje. Nemá byť lacnejšou alebo administratívne jednoduchšou náhradou komerčného vyhliadkového lietania. Má umožniť leteckej škole alebo organizácii ukázať potenciálnemu žiakovi či členovi, ako lietanie vyzerá, a motivovať ho k ďalšiemu výcviku alebo členstvu.
Pri letoch ponúkaných verejnosti však prichádza ďalšia podmienka: musia predstavovať iba iba malú, doplnkovú časť činnosti organizácie. A práve v tom je podľa môjho názoru podstata celej debaty. Takéto lety majú tvoriť len veľmi malú časť celkovej činnosti organizácie, nie pravidelný podnikateľský produkt. Európske pravidlá tento rozdiel výslovne zdôrazňujú. Rovnako sem nemajú patriť lety organizované výlučne s cieľom vytvárať organizácii príjem.
Okrem toho musí zoznamovací let vykonávať letecká škola s príslušným oprávnením alebo organizácia založená na podporu leteckých športov či rekreačného lietania. Lietadlo musí byť v jej vlastníctve alebo prenajaté bez posádky a let nesmie vytvárať zisk, ktorý by sa rozdeľoval mimo organizácie. Najmä posledná podmienka je mimoriadne dôležitá pri obchodných spoločnostiach, ktoré zisk vyplácajú svojim spoločníkom.
To neznamená, že každá platená skúšobná hodina alebo každý darčekový poukaz je automaticky v rozpore s predpismi. Znamená to však, že pri posudzovaní činnosti nemožno ignorovať jej reálny rozsah a ekonomickú podstatu. Ak je určitý produkt ponúkaný celoročne, profesionálne propagovaný, predávaný cez e-shopy v množstve časových variantov a prezentovaný ako samostatný zážitok pre širokú verejnosť, otázka, či stále ide iba o okrajovú činnosť zameranú na získavanie nových žiakov leteckej školy, je úplne legitímna.
Keď sa z náboru stane spotrebiteľský produkt
Slovenský trh ponúka množstvo príkladov, ktoré túto hranicu robia zaujímavou. „Pilotom na skúšku“ sa predáva podobne ako jazda v športovom aute, tandemový zoskok alebo wellness pobyt. Zákazník si vyberie lokalitu, dĺžku letu, zaplatí a dostane poukaz. V aktuálnych ponukách možno nájsť varianty od približne dvadsiatich až po deväťdesiat minút, konkrétne turistické trasy, lety pri západe slnka a tiež produkty určené veľmi mladým zákazníkom.
Práve vek je zaujímavým praktickým testom. Európske pravidlá stanovujú minimálny vek 17 rokov na získanie licencie súkromného pilota, nie však všeobecný minimálny vek na začatie pilotného výcviku. Samozrejme, z toho nemožno odvodiť, že mladšie dieťa nesmie mať kontakt s lietaním alebo absolvovať vhodnú leteckú aktivitu. Ak sa však produkt dostupný napríklad šesťročnému alebo osemročnému dieťaťu opiera o logiku získavania budúcich žiakov pilotného výcviku, vzniká prirodzená otázka, čo je skutočným účelom transakcie.
Predstavme si jednoduchú situáciu. Starí rodičia kúpia sedemročnému vnukovi na narodeniny hodinový poukaz „Pilotom na skúšku“. Rodina príde na letisko, dieťa absolvuje let a spokojne odíde domov. Je ekonomickým a praktickým účelom takéhoto letu získanie nového žiaka leteckej školy? Alebo rodina jednoducho kúpila letecký zážitok? Samotná odpoveď nemusí automaticky určovať právny režim, ale veľmi dobre ukazuje, prečo sa pri zoznamovacích letoch zdôrazňuje účel a jej obmedzený rozsah.
Na trhu pritom existujú aj ponuky, pri ktorých je väzba na budúci pilotný výcvik zreteľná. Niektoré letecké školy otvorene hovoria: príď si lietanie najskôr vyskúšať a ak sa potom rozhodneš pokračovať v pilotnom kurze, cenu skúšobného letu ti odpočítame z ceny výcviku. Takýto model je intuitívne veľmi blízky pôvodnej myšlienke zoznamovacieho letu – ukázať potenciálnemu žiakovi lietanie a pokúsiť sa ho získať pre ďalší výcvik.
Čím viac sa však od tejto logiky vzdialime smerom k anonymnému zákazníkovi, turistickým trasám, deťom, darčekovým poukazom a profesionálnemu celoročnému predaju zážitkov, tým dôležitejšia je otázka, či ešte stále hovoríme o náborovej aktivite leteckej organizácie.
A čo keď to nazveme výcvikom?
Existuje aj druhá možnosť. Poskytovateľ môže povedať, že nejde o zoznamovací let, ale o pilotný výcvik. Aj to môže byť úplne legitímne. Skutočný pilotný výcvik však musí prebiehať v oprávnenej leteckej škole podľa stanoveného výcvikového programu. Zahŕňa teoretickú prípravu, lety s inštruktorom aj neskoršie samostatné lety. Nie je to iba jednorazový zážitok s možnosťou podržať riadenie.
Z toho nemožno automaticky vyvodiť, že jednorazová skúšobná lekcia pred rozhodnutím nastúpiť do kurzu je zakázaná. Také tvrdenie by bolo príliš kategorické. Ak sa však bežne predávaný zážitkový produkt označuje za výcvikový let, je namieste položiť ďalšie otázky. Ako je tento let začlenený do výcvikového programu leteckej školy? Je evidovaný ako výcvikový let? Podľa akého programu prebieha? Kto je v tomto prípade žiakom? A ak zákazník neskôr skutočne nastúpi do kurzu súkromného pilota, započíta sa tento let do jeho výcviku?
Samotná prítomnosť letového inštruktora na pravom sedadle totiž ešte automaticky nevysvetľuje právny režim letu. Rovnaké lietadlo, rovnaký pilot a na prvý pohľad takmer rovnaký priebeh letu môžu byť súčasťou právne odlišných činností.
Ešte názornejší príklad predstavujú ponuky nočných letov „Pilotom na skúšku“. Pri zoznamovacích letoch platí, že sa vykonávajú cez deň, za vhodných podmienok viditeľnosti, a začínajú aj končia na tom istom letisku alebo inom schválenom mieste. Nočný let ponúkaný ako „Pilotom na skúšku“ preto nemožno automaticky zaradiť medzi takéto zoznamovacie lety. To vôbec neznamená, že musí byť nelegálny. Môže mať iný, úplne legitímny právny základ. Práve preto je však namieste otázka: aký?
Táto situácia zároveň ukazuje, prečo je zavádzajúce hodnotiť celý trh podľa názvov produktov. Rovnaké označenie „Pilotom na skúšku“ môže používať letecká škola pri nábore budúcich žiakov, subjekt pri skutočnom výcviku aj prevádzkovateľ vykonávajúci let v inom oprávnenom režime. Marketingový názov nám teda o právnej podstate letu nepovie takmer nič.
Rozhoduje to, čo sa skutočne predáva
Pri konkrétnych internetových ponukách treba navyše odlišovať predajcu poukazu od skutočného prevádzkovateľa. Zážitkový portál môže byť iba sprostredkovateľom. Jeho tržby preto nemožno automaticky pripisovať leteckému prevádzkovateľovi a už vôbec z nich nemožno bez ďalšieho vyvodzovať rozsah zoznamovacích letov. Ak chceme konkrétnu ponuku právne hodnotiť, musíme najskôr vedieť, kto lietadlo skutočne prevádzkuje a v akom režime daný let vykonáva.
Pre bežného zákazníka je však táto štruktúra prakticky neviditeľná. Vidí reklamu, cenu a tlačidlo „Kúpiť“. Oprávnene predpokladá, že poskytovateľ vyriešil otázku, podľa akých pravidiel ho lietadlo za peniaze vezie. A práve preto na právnom režime záleží. Letecké predpisy nerozlišujú lety podľa toho, či sú zábavou alebo nie. Určujú, za akých podmienok možno konkrétnu činnosť vykonávať, kto ju môže vykonávať a aké povinnosti sa na ňu vzťahujú.
Ak by stačilo akýkoľvek komerčný zážitkový let premenovať na „Pilotom na skúšku“, posadiť zákazníka dopredu a vyhlásiť ho za potenciálneho budúceho pilota, požiadavka, aby zoznamovacie lety tvorili len okrajovú časť činnosti by stratil praktický význam. Sotva to bol zámer pravidiel, ktoré zoznamovacie lety umožňujú. Na druhej strane by bolo rovnako nesprávne automaticky označiť každú skúšobnú hodinu predávanú za peniaze za nezákonnú. Rozhodujú fakty a právny režim konkrétneho letu.
Aj preto tento článok netvrdí, že konkrétna slovenská letecká škola alebo prevádzkovateľ porušuje predpisy. Z internetovej reklamy samotnej sa takýto záver urobiť nedá. Upozorňuje však na systémovú hranicu, ktorú možno pri agresívnom marketingu a profesionalizácii trhu veľmi ľahko rozostriť.
Možno si pritom položiť niekoľko jednoduchých otázok. Kto let skutočne prevádzkuje? Na základe akého oprávnenia? Ak ide o zoznamovací let, je jeho reálnym účelom získanie nového žiaka alebo člena a predstavujú takéto lety skutočne iba malú, doplnkovú časť činnosti organizácie? Ak ide o výcvik, v akom výcvikovom programe a evidencii sa let nachádza? A ak ide o inú obchodnú leteckú činnosť, spĺňa poskytovateľ podmienky príslušného režimu?
Letecké školy nových pilotov potrebujú. Možnosť sadnúť si do lietadla s inštruktorom, vyskúšať si riadenie a až potom sa rozhodnúť, či človek investuje tisíce eur do pilotného výcviku, má nepochybne zmysel. Práve preto európsky systém zoznamovacie lety umožňuje. Zároveň však stanovil hranice tejto výnimky – jej účel a pri verejnosti aj to, že má ísť len o doplnkovú činnosť.
Ak sa z nástroja na získavanie nových pilotov stane samostatný, profesionálne propagovaný a pravidelne predávaný spotrebiteľský produkt, je legitímne pýtať sa, či sme túto hranicu už neprekročili. Hranica medzi „Pilotom na skúšku“ a komerčným leteckým zážitkom nemôže závisieť od toho, čo je napísané na darčekovom poukaze. Musí závisieť od toho, čo sa v skutočnosti predáva a podľa akých pravidiel sa v skutočnosti lieta.