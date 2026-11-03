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3. nov 2026 o 20:35
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Keď sa skutočná smrť stane filmovou scénou

Počúvame posledné sekundy života mladej pilotky. Sledujeme výbuchy tankov, áut a vrtuľníkov. Zabúdame pritom, že v nich neumierajú filmoví herci, ale skutoční ľudia.

Daniel Ferjanček
Daniel Ferjanček Bloger
Keď sa skutočná smrť stane filmovou scénou
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Pred niekoľkými dňami havaroval na Floride Learjet 60. Zahynulo všetkých deväť ľudí na palube, medzi nimi aj dve malé deti. Jednou z obetí bola dvadsaťročná kopilotka Nathalia Filgueiras.

Na internete sa takmer okamžite objavil záznam poslednej rádiovej komunikácie lietadla. Počuť na ňom, ako posádka najskôr hlási turbulenciu a námrazu, neskôr prudké klesanie, stratu kontroly nad lietadlom a volanie mayday. A napokon krik človeka, ktorý si uvedomuje, že pravdepodobne čoskoro zomrie. Záznam zverejňujú médiá, šíri sa po sociálnych sieťach, ľudia ho počúvajú a rozoberajú. A ja sa pýtam, kam sme sa to dostali.

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Som pilot. Rozumiem potrebe vyšetrovať letecké nehody, analyzovať komunikáciu posádky a poučiť sa z chýb. Ale naozaj potrebujeme všetci počúvať posledné sekundy života dvadsaťročného dievčaťa?

Skúsme si predstaviť jej rodičov. Kto by chcel počúvať vlastné dieťa kričať od strachu v posledných okamihoch života? A vedieť, že si ten záznam prehrávajú tisíce ľudí po celom svete?

Zvykli sme si pozerať na smrť

Nie je to však iba o jednej leteckej nehode. Každý deň vidíme zábery z vojen. Drony útočiace na tanky, vybuchujúce obrnené vozidlá, horiace autá, zostrelené vrtuľníky. Niekedy dokonca sledujeme posledné sekundy človeka, ktorý sa márne pokúša uniknúť.

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A pozeráme sa na to. Je pritom úplne jedno, či v tom tanku sedí Rus, Ukrajinec, Američan alebo Iránec.

Sedí tam človek.

Človek, ktorý sa do tej situácie dostal z rôznych dôvodov. Možno dobrovoľne, možno z presvedčenia, možno z donútenia. Možno si myslel, že robí správnu vec. Možno tam vôbec nechcel byť. Mal však svoj život. Mal rodičov, možno manželku, deti, priateľov. Mal niekoho, kto naňho čakal doma. A v tom okamihu o svoj život prišiel. Rovnako ako tá mladá kopilotka.

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Lenže toto nie je film

Najviac ma desí, s akou samozrejmosťou sa na tieto zábery pozeráme. Akoby sme sledovali akčný film. Tank vybuchne, vrtuľník sa zrúti, lietadlo narazí do zeme. Scéna sa skončí a my si pustíme ďalšie video. Lenže vo filme sa po skončení natáčania herci osprchujú, prezlečú a odídu domov. Stretnú sa s priateľmi, navečerajú sa s rodinou a večer uložia svoje deti spať.

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Tí ľudia, ktorých smrť sme práve sledovali, už nič z toho nikdy neurobia. Nikdy neprídu domov. Nikdy neobjímu svoje deti. Nikdy sa nestretnú s priateľmi. A my sa pozeráme ďalej.

Nechcem tvrdiť, že ľudské utrpenie necháva ľahostajným každého. Obávam sa však, že čím viac ho vidíme, tým menej sa nás dotýka. Smrť skutočného človeka sa postupne stáva ďalším obsahom na našich obrazovkách.

Naozaj musíme zverejniť všetko?

Po nehode Learjetu som hľadal médium, ktoré by napísalo:

„Rozhodli sme sa nezverejniť zvukový záznam posledných okamihov posádky. Nebudeme púšťať krik človeka, ktorý sa bojí smrti. Verejnosť budeme informovať iba prostredníctvom prepisu komunikácie.“

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Ani prepis nie je príjemné čítanie. Svoju informačnú funkciu však splní. Takéto vyjadrenie som zatiaľ nenašiel. Viem, že keď záznam nezverejní jedno médium, urobí to iné. Viem, že ľudia sú zvedaví. A viem aj to, že dramatické zábery a nahrávky prinášajú sledovanosť. Ale odkedy je sledovanosť dôležitejšia než ľudská dôstojnosť?

Nevolám po tom, aby sa o nehodách či vojnách neinformovalo. Verejnosť má právo vedieť, čo sa deje. Zábery môžu dokumentovať vojnové zločiny, záznamy komunikácie môžu pomôcť pochopiť príčiny leteckých nehôd. Lenže medzi právom na informácie a zbytočným vystavovaním ľudského utrpenia existuje hranica. A mám pocit, že ju prekračujeme čoraz častejšie.

Nie všetko, čo dokážeme zaznamenať, musíme aj zverejniť.

Možno by sme si pred ďalším kliknutím na video zachytávajúce smrť človeka mali pripomenúť jednu jednoduchú vec.

To nie je herec. To je človek, ktorý už dnes večer nepríde domov.

Daniel Ferjanček

Daniel Ferjanček
Bloger 
  • Počet článkov:  8
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  • Páči sa:  54x

Som licencovaný pilot lietadiel Boeing 737 a riaditeľ spoločnosti Go2Sky, jedinej slovenskej leteckej spoločnosti prevádzkujúcej lietadlá Boeing 737 v čisto slovenskom vlastníctve. Leteckému priemyslu sa profesionálne venujem už mnoho rokov, a to z pohľadu pilota aj manažéra leteckej spoločnosti. Pravidelne sa vyjadrujem k leteckým témam v televízii a ďalších médiách, najmä v súvislosti s bezpečnosťou letectva, leteckými incidentmi a fungovaním leteckej dopravy. Na tomto blogu sa chcem deliť o svoje skúsenosti, analýzy a pohľady na dianie v civilnom letectve. Zaujíma ma nielen technická a ekonomická stránka letectva, ale aj spôsob, akým médiá informujú o leteckých udalostiach. Verím, že aj všeobecne prijímané tvrdenia a názory si zaslúžia kritické otázky. Rozhodujúce by mali byť fakty a overiteľné zdroje, nie autorita toho, kto ich prezentuje. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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