Povesti z Liptova

Víta ma „Krčma pri stanici“, je otvorená. Vyrezávané stoličky s menami dávnych slávnych štamgastov Mira T a Ferka sú opustené. Krčmárka hovorí, že už nežijú. Stoličky ostali. Čapujú „Březňák“, pivo má nálepku s portrétom pripomínajúcim Lenina. Dávam si jedno náladové a pozerám na výzdobu krčmy v okresnom meste, kde ma pred stanicou oslovil mladý žobrák ešte dieťa.
Vlakom šla aj kolegyňa klubu DURIA z Martina aj Danka Muríňová. Vyzeral som členov, ale dali sa viacerí jedným autom. Danku som nevidel, kráča rýchlo. Išla pešo 3km do Domu Matice Slovenskej, kde sídli a vedie miestnu pobočku Peter Vrlík. Muž, ktorý sa naučil žiť aj s drevenou nohou, má za sebou rôzne ocenenia. Je plodný autor.
Prvý pred zatvorenou budovou, bol spoluautor Peter Mišák. Musel telefonovať Petrovi Vrlíkovi, kde je, keď majú tu slávu? Poslal ho do reštaurácie s názvom „Pávik“ podľa majiteľovho priezviska, vraj je tam dobre, nech počká. Sláva začala, ako prišiel Peter Vrlík. Vtedy spoluautor Peter Mišák zistil, koho poznajú v Liptovskom Mikuláši na Nábreží Aurela Stodolu s popisným číslom 1918, číslom roku pripomínajúcom vznik Československa. Doniesli im koňak Baccardi, ako v básni od Smreka. Veď nech to stojí, čo to stojí, vydavateľstvo MS dobre platí. Z článkov by vraj neprežili, už by boli dávno mŕtvi.
Doviezol ma taxík, po meste chodia za jednotnú tarifu 5,-€. Viezla ma pani Janka, ktorá toho už preskákala, zdôverila sa. Vrátila sa zo sveta, ani Bratislava ju neoslovila. Je rada doma v horách horného Liptova. Taxikárku robí rok. Grupa taxikárov, keď som ich oslovil, mala vytvorené poradie, ktoré som rešpektoval, kývli na Janku, ktorá sedela v bielej malej Toyote, kde som sa ledva vošiel. Mal by som schudnúť možno aj omladnúť, Janka je skutočne pekná.
V Dome Matice Slovenskej som väčšinu nepoznal, členovia a sympatizanti prichádzali a mal prísť aj primátor Ján Blcháč, ktorý obhájil nedávne voľby s počtom len o 57 hlasov pred hlavným rivalom nezávislým kandidátom Jánom Lacom. Volebná účasť bola 44,9%. V kresle predsieni sedel mne známy Koľo z Martina, spolužiak nášho zaťa. Pomáhal manželke z vydavateľstva doniesť práve čerstvo vytlačené knihy Vydavateľstvom Matice slovenskej s.r.o., ktoré si účastníci autogramiády mohli nechať rovno autormi podpísať. Sú to doplnené a novým štýlom písané „Povesti z Liptova“ s ilustráciami Petra Hodboda zo Zvolena známeho autora kreslených komiksov. Jeho perokresby pripomínajú grafiky suchou ihlou. Sú zaujímavé tým, že nás prenášajú v čase do životov Liptákov spod Baranca, ktorí veru museli tvrdo drieť na svoj chlebíček s tradičným syrom. Pozoruhodné príbehy autori zaznamenali na svojich výpravách po obciach, ktoré ešte zostali a nezaplavili ich vody Váhu. Inak Liptovská Mara, bola pod svojím maximom veru hlboko. Plytčiny obnažujúce minulosť údolia, zaplavených osudov, svietili obnaženými kameňmi. Už dlho poriadne neprší, viac ako dva roky. Pamätníci vymierajú. Kniha zaznamenáva spomienky podané umením ľudových rozprávačov, ktorí dávali pozor a počúvali, keď im staré mamy rozprávky a povesti na dobrú noc rozprávali. To sa už do pamäti knihy zapíše. Autori v zložení troch Petrov, nám priniesli spísané príbehy, povesti z našej nedávnej minulosti.
Zostala by zabudnutá, ako kosti zbojníka Jánošíka. A viete, že na 17. marca sa každý rok o polnoci ozve zvon v Okoličnom na miestnom kostole? Pripomína smrť Jánošíka.