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13. okt 2026 o 18:17
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Cena človeka v Kružlovej

Keby tam nepostavili Koneva, ani by som nevedel, že máme na Slovensku obec Kružlová. Na pamätník Dukla, som sa išiel pozrieť cez prázdniny, ako siedmak v roku 1971 s rodičmi, mojou tetou so strýcom z Čiech, ktorí to iniciovali.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
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Zabúdame. Zabúdame alebo si nevšímame?

Sochy mi nevadia, obdivujem sochárov, umelcov, ktorý vedia oceniť človeka v kameni. Veď čo po nás zostane? Kto nepíše, netesá nemaľuje, nenahrá skladbu, nezrežíruje film alebo si v ňom nezabudnuteľne nezahrá, už ho neuvidíme, nebudeme počuť, už nám nepodá ruku od srdca ľavú či pravú.

Pravdou je, že obec bola až na dvoch občanov, celá evakuovaná. Vedelo sa, že príde útok na Slovenský štát, ktorý sa vtedy volal republika a mal svojho neslávneho prezidenta Tisa.

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Útok na pomoc SNP a v čase nevybudovanej nemeckej obrany sa omeškal. Povstanie nezvládlo nápor nemeckého Wehrmachtu ostrieľaného v bojoch druhej svetovej vojny a povstalci v dobe oslobodzovania Kružlovej, boli v horách uzimení a vystrašení, či prežijú zimu. Väčšina povstaleckej armády skončila v koncentračných táboroch. Môj starší kamarát v podniku spomínal, keď sme stáli ako „cvoci“ na 1. mája na námestí a počúvali propagandistické reči o plánoch komunistov na lepšiu spoločnosť, ktorá sa nedostavovala, ale upadala. Vtedy navyše padali ťažké, mokré snehové vločky, bola zima, ako pri pochode zajatých povstalcov, medzi ktorými bol on sám, ako boli vyhladovaní a kráčajúc okolo dvora, kde varili zemiaky v paráku pre prasce, že dodnes ho to bolí, aké kŕče od hladu vtedy dostal. Ako nasávali do nosa a chceli sa všetci zajatci najesť aspoň z pary, ktorá sa tam lenivo linula z dvora po ceste. Skončil kdesi pri Drážďanoch. Prežil, ako prežila väčšina Kružlovčanov a vrátila sa domov, kde polovica domov, bola po útoku a krvavých bojoch spálená a rozbombardovaná. Mnoho civilov zomrelo na následky výbuchov nastražených mín v trojuholníku, ktorý stále volajú „Údolie smrti“, ako píše dobrá duša, miestny kronikár.

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Obec žije, majú kultúrny dom z akcie „Z“, majú nový pravoslávny chrám, ale mladí utekajú za prácou do sveta. Väčšina nezamestnaných sú Rómovia. Obyvateľov je do tisícky.

Cena človeka a cena kameňa z ktorého je dnes socha Koneva, sa nedá zistiť. Aktéri akcie mlčia a nepovedia, ani komu patrí, ani kto má sa o sochu starať.

Možno Ruská federácia? Možno chystá útok nielen na Slovensko.

Čo nám však chcela sochou povedať? Veď ich armáda zabíja civilov, prestala viesť vojnu podľa pravidiel, používa zakázané metódy a zbrane, vyhráža sa atomovými zbraňami. Toto je politická cena, ktorú Fico iniciovaním postavenia sochy Konevovi, platí. Pomáha tlačiť sem metódy štátu, ktoré si nikdy človeka nevážili, len zabraté územie, aby ho mohli pľundrovať, kolonizovať na svoju červenú vieru. Aby boli vo všetkom prví aj za cenu opísaných a vykradnutých vedeckých prác, za driny zajatých otrokov, ktorých mali oslobodzovať v gulagoch s heslom "nemnožka porabotať", ako bolo nedávno zistené.

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Slovensko je dnes navŕtané propagovaným klamstvom a leje sa to znova cez Duklu, nielen cez sociálne siete.

 

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
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Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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