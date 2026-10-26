Lasica by to nepovedal.

Lasica ako aj Baťa, Štefánik a iné osobnosti, ktoré sa už nemôžu brániť, čo je skutočný fakt. Je to skutočne tak, ako to daná osoba za svojho života povedala?
Je možné, že sa Jozef Banáš a Milan Lasica stretli na veľvyslanectve vo Viedni. Bola tam vyslaná jeho manželka Magda a sám Lasica spomínal, že tam za ňou chodil a bol prvou dámou, ako sám žartoval.
Plus 7 dní sa predáva. Spojiť podprahové sily na požadované ohlupovanie národa možno napadlo samotného majiteľa vydavateľstva, ktorý sa cíti stále na koni alebo je mocne zaviazaný plniť akúsi internacionálnu líniu. Kedysi sa jej hovorilo stranícka línia.
Podprahové informácie, rozleptávajúce kritické myslenie dostávame v reklame. Dostávame ich v každej propagande.
Jozef Banáš sa javí stále aktívny propagandista. Predpokladám že archívy sú mu stále výnimočne prístupné tak, že vie kde čo hľadať. Nie je to prípad Andreja Kisku, ktorému nechceli dovoliť nahliadnúť do katastra, čo vlastne kúpil za pozemok.
Keď písal "JB" o Dubčekovi, bol som nadšený, ako po „Zóne nadšenia“. Knihu som kúpil a daroval otcovi, aby si prečítal, ako to vtedy v kritických dňoch bolo.
Otec mal schované výtlačky dobovej tlače, ktorá stihla necenzurovane opisovať týždeň s vojskami na námestiach v každom meste Československa.
Schoval ich však medzi prádlo, mal strach, čakal že budú každý dom a byt prehliadať a zatvárať za necenzurované čítanie.
Zažil domové prehliadky v Protektoráte po atentáte na Heydricha. Mali sme popraveného člena rodiny za držanie neoficiálnych novín rozdávaných popri robote v Škoda Plzeň, ktoré mu našli pri kontrole na vrátnici v taške.
V potravinách, kde máte dnes aj kosačky, nielen noviny, som kúpil, žene bulvár a mne štúdium, čo by tam malo byť, že si to Jozef Banáš dovolil vydať aj napriek vedomým prekážkam a sľubu dcére Adele, ktorá sa kamarátila s Hanou Lasicovou, že to nevydá.
Sám priznáva, že nie všetko sa mu podarilo nahrať a dosť s odstupom času zabudol. Hádam nie všetko dokázal vymyslieť, ale určite tam vidím manipuláciu. Sú tam navádzajúce otázky, až hladného vlka pripomínajúceho vyšetrovateľa, čo potrebuje mať istotu, prečo boli títo dvaja velikáni "Lasica a Satinský" tak obľúbení, že Jožko Banáš, ani po desaťročiach snahy, na ich vysokú métu nedosiahol, hoci vydáva aj v zahraničí a pýši sa, že sa dotkol Dalajlámu.
Zaklincoval to, povymýšľal si odpovede, ktoré si nepamätal, ale možno ich načítal z vydaných diel Hany Lasicovej. Ešte som to nedočítal, ale budem referovať, ak ma predvolajú.
Jozef Banáš vydal rozhovory s Lasicom 1991-1992. Dcéra protestuje, že sa otec nemôže brániť. Čo mu máme veriť, keď vieme, že to vždy boli svine a rozsievali strach? Mali moc a vedeli ju využívať v ohrade s dvojitým ostnatým plotom, v istom čase s vysokým napätím.
Pripadá mi, že Jozef Banáš vie, že to všetko zasa ide do sračiek, hlavne ekonomicky a ide si stavať mosty s novými časmi, ktoré nezadržateľne prichádzajú. Silové riešenia Putina zlyhávajú vyčerpaním zdrojov a zvyšovaním počtu nasratých ľudí, že už to všetci musia vidieť, že to sú len stále nenažraní komunisti.
Kúpil som si bulvár, ako povedala Hana Lasicová v krátkom videu.
Stál 2x toľko, ako bežne kupujem. Viem že to moja žena číta. Niečo tam je vždy pravdivé a len ju upozorním na skryté posolstvo, ktoré tam redakcia dáva, aby sme zostali to hovno, za ktoré nás Jaroslav Haščák považuje .
Nuž čítam a poznajúc dielo Milana Lasicu, robím si obraz, čo to všetko má práve teraz znamenať?
Odporúčam ju vôbec nečítať. Len si pomotá človek hlavu a stratí orientáciu tak, že ani štyri strany Smeru mu nepomôžu.
Je pravda, Jozef Banáš je čítaný, je pozývaný na debaty, je prekladaný, je obdivovaný, videl som zástup obdivovateľov.
Teraz si narobil ešte viac problémov, ako s agentom LOTOSom.
Je trúfalý, že si dovolil stavať mosty po tom, čo ich podpálil.
Prestal som kupovať jeho knihy, ako začal špiniť aj názvy a po „Idiotoch v politike“. V „Karnevale krýs“ sa pustil do celej liberálnej scény. Cítil som, že nie je niečo v poriadku, že je stále aktívny, stále robí aktívne opatrenia a dostáva na svoje literárne počiny, červenú podporu.
Pokus o Chameleóna, čo sa pokúša meniť farby, názory a slová.
Špiclovanie a udávanie, mení na všeobecnú kontrolu. Taký je Jozef Banáš, človek, čo sa dá kúpiť aj predať.