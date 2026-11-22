Ak sledujete situáciu, ako sa ľudia prefackávajú na sociálnych sieťach, je to denné utrpenie. Robím si prestávku na pumpe, nesiem kávu a vidím, ako všetci čumia do mobilov. Chytré telefóny sú dnes informačnou bránou do iného sveta. Nemôžem napísať do druhého sveta, ale možno sa k tomu približujeme. Cháron čaká na svoju zlatku.
Dvaja, mladý pár, oslovujem ich letmo, „čo by sme robili bez tých mobilov, ako Vám to pasuje, že si tam tak vedno čítate, ako sedia zamilovane oproti sebe, pri jednom stole.“ Oni, že hrajú sa hru, odpovedá muž usmievavo, cez mobil spolu komunikujú. Nuž také sú dnešné časy.
„Kamarát“ mi píše, „Čo šňupeš?“ Poslal mi nedávno link na skupinku, čo už nikdy nechce mať v politike žiadnu Čaputovú, Kisku či Korčoka. Nevstúpil som a tak mi posiela takúto podprahovku. Putin posiela na Kyjev rakety, kým predtým prezidenta Zelenského nazval „feťákom“. Tiež podprahovka s vysokým dosahom na svet a životy ľudí.
Čo nám obyčajným ľuďom, prinieslo stretnutie po slovensky v Šen-čene, či medzinárodne Shenzhene?
Hlbokú orbu? V preklade je názov mesta aj hlboký prieplav, priekopa, kanál. Ak zvolíme v budúcich voľbách koalíciu, kde bude Jaroslav Naď, ten sľúbil „hlbokú orbu“. Možno sa dočkáme.
Čo možno povedať o troch hlavných postavách svetového diania? Do rozhovorov v trvaní 90 minút, nepozvali Európu a tobôž najväčšou vojnou postihnutú Ukrajinu, ktorá zamestnáva celý Irán aj Rusko, výrobou smrtiacich „šahídov“, ešte aj v licencii, ktorú si od Iránu kúpil petrohradský bitkár Putin.
Zo záberov, ktoré obleteli svet, išli sa hentí traja poprechádzať po schodoch v nejakom objekte v Číne, dvaja vpredu Trump a Si sa podopierali, ale Putina podopieralo asi desať ochrancov a kryli vlastnými telami, že on už ledva dýcha, nieto chodí. Máme obavy o jeho zdravotný stav, vyzeral tak slabo a nízko položený vedľa dobre živeného, vyrasteného čínskeho súdruha, vraj piateho člena politbyra.
Putin kedysi hovoril o geopolitickej katastrofe. Ja som žiadnu nepocítil, len som zaregistroval silné zemetrasenie, ako chlapci a dievčatá rozbíjali nedávno berlínsky múr, na ktorý bol hrdý náš murár Lako, ktorý ho v roku 1961 staval. Neviem či si uvedomil, že čo sa deje, ako ho rozospatého viezli celý deň na Tatre 603 do Berlína až z Martina? Určite vtedy auto patriace medzi luxusné limuzíny, nebolo určené pre obyčajných murárov. Postavil hrádzu imperialistom!
Jeden murár včera v Žiline, zrejme nemá prácu, ako po nás, čo sme išli okolo pokrikoval, že sme to tu všetko rozpredali a teraz nám tu behajú akési opice. Nazval ma Ujo, kedže som sa jeho smerom chvíľu pozeral. Všímavý chlapec.
Múdri ľudia hovoria, že stále nie sme geopoliticky ukotvení. Neviem, ale keď som včera videl obrázky masového hrobu, kde sa hľadali dôkazy o vojnových zločinoch a keď mi z novej „Jalty“ vychádzajú správy, ako že USA, Rusko ani Čína nepotrebujú žiadny medzinárodný súd, tak akoby sa v hlbokej priekope radili traja vojnoví zločinci. Pre masové zabíjanie, dnes stačí vytvoriť falošné správy a emócie hýbu ľudí k zločinu. Politici ich ľahko, bez zodpovednosti a radi vyzbroja do nezmyselného zabíjania a genocídy. Čo na to Fico a jeho súdruh ušňupaný Kaliňák? Kam dajú tie miliardy, čo už na tom "kšefte", zarobili?
Vychádza mi, že pojem „Reštavrácia“, čo spomína štúrovec Janko Kalinčiak v roku 1860, je priliehavý, ak sa preberá márnivosť a majetkové záujmy zločincov. Vhodnejší by bol pojem rekonštrukcia, uvedenie medzinárodnej spravodlivosti do pôvodného a nového stavu aj s novou „Bezpečnostnou radou OSN“., Rekonštrukciu by som rád videl na Ukrajine alebo aj v slobodnej plavbe tovarov, nielen cez Adenský, Perzský ale aj Mexický záliv. Azovské more je momentálne neprístupné, Putin navozil prekážky, kovový šrot, aby vyhladoval Ruskú federáciu. Myslím, že zošalel.