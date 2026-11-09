Hokej, hrávame na Slovensku radi. Vždy sa našiel zamrznutý potok, rybníček alebo pleso.
Na Štrbskom Plese sa konali Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji v roku 1925. Turnaj sa hral od 8. do 11. januára 1925 na prírodnom ľade zamrznutého Štrbského plesa a čiastočne aj v Starom Smokovci.
Zaujímavé je, že:
išlo o 10. majstrovstvá Európy,
zúčastnili sa Československo, Rakúsko, Švajčiarsko a Belgicko,
titul získalo Československo,
pre problémy s oteplením a snehovými búrkami sa časť zápasov musela presunúť zo Štrbského plesa do Starého Smokovca.
Dlho to bolo jediné vrcholné reprezentačné hokejové podujatie (ME, MS alebo OH), ktoré sa uskutočnilo výlučne na území dnešného Slovenska, až do majstrovstiev sveta 2011 v Bratislave a Košiciach píše sa vo Wikipédii.
Hralo sa priamo na zamrznutom tatranskom plese pod holým nebom. Vtedajší hráči hrali na prírodnom ľade, bez dnešnej modernej výstroje.
Slovensko má znova príležitosť, zožať slávu Solidarity s krajinami, ktoré odmietajú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine.
V Kanade sa od 26.decembra 2026 až do 5.januára 2027 odohrajú MS sveta v hokeji do 20 rokov. Športový arbitrážny súd, aktuálne rozhodol o účasti Ruska, ktoré by tak vytlačilo Nórsko.
Pôvodne rozloženie skupín bolo nasledovne.
Slovensko v A-skupine spolu so:
Švédskom
USA
Fínskom
Nemeckom
Kanada bude hrať v B-skupine s:
Českom
Švajčiarskom
Lotyšskom
Nórskom
Obhajcom titulu je Švédsko, ktoré na poslednom šampionáte zdolalo vo finále Česko.
Češi, Švajčiari, Lotyši sa ozvali, že nenastúpia proti Rusku. Ohlásili bojkot.
Je to prirodzené. Vojna na Ukrajine sa musí skončiť!
Účasť ruskej hokejovej výpravy, môže byť nebezpečná. Hrana ktorú v Moskve nabrúsili, je už ostrá dlho a na dlhom fronte. Zabíjajú nevinný ľudí každý deň. Politicky je dnes dobývanie krajín skutočný nezmysel. Svet musí spolupracovať, aby vôbec prežil. Diktatúra vôle jedného politika, nemôže byť viac, ako ľudské práva s hlavným právom, právom na život.
Hranu aj na korčuli, musia otupiť aj športovou diplomaciou.
Verím, že Slovensko vie, kde sa má postaviť, na ktorú stranu dejín, keď to už v SNP dokázalo. Vtedy to stihlo včas, kým nezaznel záverečný hvizd, že vojna skončila a budú sa súdiť, hodnotiť postoje.
Slovensko nemusí utrpieť trápnu kontumačnú prehru 5:0, ak Rusko vyhlási mier a bude konečne môcť férovo hrať aj hokej so Slovenskom na Štrbskom Plese, nielen v Kanade.