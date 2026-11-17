Rodiaca sa sloboda bola ohrozená. Stále je, kým sú sily, ktoré potrebujú ovládať a dusiť slobodných ľudí. Sily sa rodia vedia, že prichádza ich čas, ked sa vytvorí „európsky revolučný kvas“.
Sadám na vlak, ide presne. Drony, rakety nelietajú. Ale vojaci sú v strehu a pripravení. Vedia o navigácii všetko, ako ju rušiť, ako ju premotivovať, aby nenarobila škody.
Stará garda vie, ako na to. Mladá pije a v opitosti rezignuje. Baví ju zostreľovať aj vlastné lietadlá a vrtuľníky.
Dostávam pozvánku od Občianskej konzervatívnej strany na pondelkovú diskusiu v Pálfyho paláci a utorkové zhromaždenie k 17. novembru 1989.
Témou je fenomén nežnej revolúcie Václav Havel. Dramatik, ktorý kým napísal drámu, volal a písal na všetky strany, aby ho skritizovali. Písal básničky, kreslil obrázky. Poštu dostala aj Olinka Scheinpflugová v päťdesiatych rokoch. Obľúbila si ho. Vyhlásila, že má talent a dala mu sprievodný list k priateľom v emigrácii. V USA sa stretol s viacerými osobnosťami, novinármi prvej republiky. Veľmi ho zaujímala téma, či by sa vedeli vrátiť a znova republiku postaviť na nohy. Na slobodné nohy.
Kým prežil vlastnú drámu, stihol toho fenomenálne veľa, ako pozerám na jeho rozsiahle dielo a korešpodenciu. Jedna téma, však rezonovala po celý jeho život.
Havel investoval do slobody celý svoj život. Podrobil kritike „zákonné bezprávie“.
Diskusiu viedol Ondrej Dostál, jasný triezvy hlas v parlamente Slovenskej republiky, ktorej dnes chýba oponentúra vo forme senátu, ktorý môžeme závidieť Českej republike.
Hosťami boli aktéri nežnej revolúcie Peter Zajac, Martin Bútora a vydavateľ Lászlo Szigeti, ktorý kedysi v roku 2010 vydáva v Kalligrame Martinovi Bútorovi knihu „Druhý dych“. Potrebujeme druhý dych!
Prichádzam s knihou, ktorú mi kedysi Martin chcel darovať. Oponoval som, že ju mám kúpenú, že ju určite donesiem podpísať. Uplynulo šesť rokov. Svoj sľub som splnil a Martin mi ju priateľsky podpísal, ako si na krátke stretnutie spomenul. Končil vtedy, ako poradca prezidenta Kisku, ktorý sa lúčil a odchádzal z funkcie.
Téma Havel je konfrontovaná s témou, kto by ako Slovák mal splňať po rokoch, podobnosť s jeho bojom za slobodu. Koho si budeme pripomínať.
Nemôžem nespomenúť slová, ktoré sú vytesané do kameňa tabule osadenej na prednej strane honosného objektu, až v roku 2008, citujem:
“Radšej by som patril k chudobnému národu, ktorý by bol slobodný, ako k bohatému, ktorý opustil svoju lásku k slobode“.
Slová sú pamiatka na T.W.Wilsona, 28. prezidenta USA, za jeho podporu Slovákom pri napĺňaní ich túžby po slobode.
Martin Bútora v knihe končí spomienkou na osud statočných Rusov, ktorí protestovali proti „bratskej okupácii Československa v roku 1968 na Červenom námestí“.
Lászlo Szigeti vie o priateľstve a vlastenectve viac. Predniesol esej o odvahe, ktorá nikdy nie je kolektívna, ale je vždy osobná, jedinečná až inštiktívna.
Diskusia sa konala v budove, ktorá má svoju veľkú históriu.
„Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave v minulosti hostil aj ruského cára Alexandra I. počas rokovaní súvisiacich s napoleonskými vojnami a povojnovým usporiadaním Európy. Bratislava bola v tom období dejiskom významných diplomatických stretnutí európskych panovníkov a štátnikov, ktorí jednali diplomaticky o Prešporskom mieri v roku 1805“
V utorok je tu opäť sviatok, ktorý súčasná vláda ignoruje a chce nám ho vymazať z pamäti. Intenzívne chce zvrátiť hodnoty nežnej revolúcie. Neuznáva revolúciu bez krvi a púšťa si svojou krvou v divadelnom predstavení na pokračovanie. Už to však nie je absurdné divadlo podľa Havla, ktorý neškodil, ale odvážne udalosti popísal a pomenoval. Niesol za to svoj kríž.
Cestou domov, na stanici stretávam osamelého politológa Eda Chmelára, ideme rovnakým vlakom. Napriek odlišnosti názorov, mu podávam ruku a pýtam sa ho, kam až toto všetko čo tu Fico pácha, povedie? Bude Slovensko opustené a zmazané mocnosťami? On tomu neverí. Už raz neveril, že Putin zaútočí. Peter Zajac dvíha výstražný prst, že sme na križovatke. Buď budeme v civilizovanom svete alebo nás bude ovládať Rusko so svojím necivilizovaným apetítom.
Možno mu delenie na Česko a Slovensko vôbec nestačilo. Rozdelí nás definitívne, keď nám konečne vysvetlí pojem národné sebaurčenie. Možno aj "stalinsky" deportuje na Sibír, ktorý súčasná vojna vyľudnila až po Zabajkalsko, podľa svojvôle nového Cára "Alexandra nekonečného" Putina.