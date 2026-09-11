Teror 2001, ako červený otlak.

Bol to vraj test, dnes večer v New York Harbor pôjdu na ostro.
Je to hrozné, ako čas beží, už je to 25 rokov. Štvrť storočia, sú to dejiny. Smutná udalosť, tragédia a potvrdenie, že brániť sa musíme všetkými prostriedkami voči násiliu, ktoré prináša teror, ktorý chce vybudovať moderný štát so superkontrolou alebo nás vrátiť do patriarchálnej spoločnosti.
Ak vypustíme všetky šumy okolo udalosti 11.9.2001 a pozrieme sa na čin triezvo, materiálne, bol to skutočne hrozný terorizmus s podporou z územia zvanej Afganistan, ktoré bolo ideologicky atakované, až by som povedal dráždené, ľudia vraždení, po plnohodnotnej invázii ZSSR (aká podobnosť s aktuálnym vývojom na Ukrajine). Kmeňové usporiadanie, sa nikdy nepodarilo ovládať z jedného centra a vytvoriť atribúty moderného štátu. Vývoj v tejto krajine sa napokon vrátil do starých koľají „nevedomosti“, kde militantné skupiny kontrolujú mužov v domácnosti, či je im vzdávaný dostatočný rešpekt.
Či si ho muž vie udržať, aj po prenesenom slova zmysle „križiackej“ výprave USA a spojencov, reagujúcich na teror v New Yorku.
„Malý človek s jedným hlasom“, uvažujúci o politických udalostiach nahlas a verejne, sa rýchlo zapletie so štátnou mocou, ktorá v ňom začne úradne vidieť teroristu, hoci žiadny nespáchal, len sa pokúsil spočítať výstrely, ktoré sú skutočne naďalej polemické z oficiálnych „vysvetlení“. Je ho jednoduché obviniť, ako aj zatvoriť preventívne, aby ho umlčali. Ak ani potom nedá pokoj, týrajú ho zo všetkých strán tvrdými pozvaniami na nekončiace výsluchy a podávanie vysvetlení. Je to skutočný človek a skutočne prebiehajúca udalosť na Slovensku, kde sa satira, sranda zasa trestá. V súčasnosti prebieha dojem úradného tlaku, presnejšie „úradna šikana“.
Mám z toho pocit, že je to test.
Pri stúpajúcich číslach z prieskumov, potenciálnych voličov strán, ktoré majú za sebou odsúdeniahodnú extrémnu minulosť, napriek ťažkým vojnám a ich následkom, chcú si túto poznanú hrôzu voliči zopakovať. Inak si to neviem vysvetliť. Iba ak by nás niekto klamal, aj s číslami a potom jednoducho urobí volebný podvod podľa dopredu stanovených čísiel. Nezávidím vedeniu štatistického úradu. Kedysi som sa zaoberal štatistickou odchýlkou, ktorá sa dá vypočítať, ale dnes sa mi zdá, že našli aplikáciu, ktorá vypočítava štatistickú úchylku rovnú manipulácii.
Vzájomne sa terorizujeme na sociálnych sieťach. Vstúpil som do polemiky s kandidátom na primátora menšieho mestečka. Skoro všetci sa tam poznáme.
Odpovedal mi, tak trochu „naučene, strojene“, akoby prešiel školeniami, ktoré som si všimol u viacerých. Frázy sa opakovali, najmä pri vysvetľovaní atentátu na premiéra Fica z radov členov strany SMER.
Kandidát, ktorého nejdem menovať, ma upozornil na svoj „verejný výtlak“ pri diskusiách, palce hore v počte skoro 29000. Je to impozantné číslo, ak si povieme, že naše mestečko má absolútne cez 7000 obyvateľov, zdá sa mi, že ide o podvod. Zamyslel som sa jednoducho a pripojil som kedysi spojené mesto Martin, kde môže mať tiež podporu, je tam mestská televízia a väčší priestor na billboardy, predvolebnú kampaň. Kto dnes volí, má záujem o veci obecné a vôbec ich riešiť politicky. Vytvorme hypotézu, že sú to ľudia ekonomicky činní a čítajú sociálne siete, chcú voliť.
Počet obyvateľov Vrútok a Martina + odhad ekonomicky činných s volebným právom
📌 Vrútky
Počet obyvateľov (2025): 7 333
Alternatívny odhad (2026): 7 337
Starší údaj (2023): 7 399
📌 Martin
Počet obyvateľov (koniec 2025): 50 138 (údaj mesta Martin)
Odhad ŠÚ SR (2023): 50 629
Koľko je ekonomicky činných s volebným právom?
Presné čísla pre jednotlivé mestá sa v štatistikách neuvádzajú, vieme ich spoľahlivo odhadnúť z vekovej štruktúry.
Vrútky – ekonomicky činní (18–64 rokov)
Počet obyvateľov 18–64 rokov: 4 553
Volebné právo má prakticky celý tento segment (okrem malej časti právne obmedzených osôb). ➡️ Odhad ekonomicky činných s volebným právom: ~4 500 osôb
🔹 Martin – ekonomicky činní (18–64 rokov)
Počet obyvateľov 18–64 rokov: 31 754 ➡️ Odhad ekonomicky činných s volebným právom: ~31 700 osôb
Volebná váha je absolútna sčítaním týchto čísiel 4 500+31 700=36 200, čo je určite nereálne 100%, keď vieme že aj 50% je ťažko dosiahnuteľné číslo v reálnych slobodných voľbách. Aj keď pripočítame všetkých odhadovaných 15 000 členov strany SMER SD a ich podporu povinným klikom na Facebooku, či zaslanie SMS správy do súťažnej diskusie, ktorá pripomína vriaci pekelný kotol, dostávame stále nereálne skreslené čísla o podpore jedného kandidáta malého mestečka na severe Slovenska.
Nereálne čísla, môžu vytvárať skreslený obraz o podpore kandidáta a pôsobiť, ako forma psychologického nátlaku na voliča.“
Je to klamanie na úrovni novodobého psychoteroru, podpory násilia a strán stavajúcich svoj program na pôvodnom historickom násilí jednoduchých riešení. Nečudujem sa, ak vyznávajú červenú zástavu, ktorá svoju farbu odvodila od farby krvi a zúčastňujú sa provokačných akcií, kde prekrúcajú historické fakty v duchu zmeny nového spoločenského poriadku, ktorý počíta so „superkontrolou jednotlivca“ a usiluje o potlačenie ľudských práv človeka.
Je tu štvrťstoročie od udalosti. Dnes uvidíme parádnu show, ktorú dokáže centrálne riadiť novodobá civilizácia, kedy vie regulovať jednotlivé drony vo formácii podľa zóny, výšky, smeru vetra, výdrže batérie, GPS signálu, telemetrie, aby vytvorilo pietnu spomienku na obete útoku, o ktorom vieme len to, čo bolo oficiálne zverejnené úradmi.
Musíme tomu veriť, že nejde o návrat k tomu, aby nás formálne kontrolovali úrady, či si plníme svoje povinnosti a kašlali na naše práva. Či skutočne nejde o neustály červený tlak utopického násilného komunizmu, ktorý sa v rôznych podobách vracia na svet a sociálne siete mu to umožňujú.