V Martine sa môžeme zorientovať, pre koho slúžia vyzvedači. Bude premiéra. V podtitule vidíme mená, ako Karel Pacner, Zuzana Galková, Miro Dacho.
Je piatok, mrazivo, trochu snehu, očakáva sa vietor a Vyzvedači.
Človeka, ktorý vyzvedá, vypytuje sa alebo sa snaží získať informácie od iných, možno označiť rôznymi názvami podľa kontextu.
Niektorí sme už rozhľadení a miesto podstatného mena, vieme dosadiť aj konkrétne motivované mená, ktoré hlasujú v správnom smere, či vetre?:
vyzvedač – najbežnejší výraz
špeh – tajne získava informácie
zvedavec – zvedavý človek, často sa vypytuje
vypytovač – neustále kladie otázky
donášač – zisťuje informácie pre niekoho iného
informátor – zhromažďuje a odovzdáva informácie
sliedič – nenápadne pátra po informáciách
agent – profesionálne získava informácie
detektív – vyšetruje a zisťuje skutočnosti
klebetník – vypytuje sa zo zvedavosti a šíri získané informácie
rýpal – v hovorovej reči človek, čo sa stále „vŕta“ v cudzích veciach
zved – historicky pátrač, vysunutá hliadka, predvoj väčšieho zoskupenia v pohybe alebo snahe presunúť na iné územie celé národy, vedené osobou, ktorú niečo napadlo alebo „osvietilo“.
sliedil – neukojený zvedavec
veľvyslanec – profesionál zastupujúci moc vlastnej materskej krajiny, ale inak prvý vyzvedač
vojenský pridelenec – profesionál materskej krajiny, ktorý už má realizačné úlohy, diverzia, úmyselné vyvolávanie chaosu a pod.
kurva – profesionálka v oblasti poskytovania rozkoše, inak často vydieraný poslanec, politik, skrátka pokrivený človek na duši aj na tele.
Poďme teda po poriadku, lebo na generálke som chcel už na začiatku tlieskať, ale zháčil som sa, lebo ten potlesk bol až frenetický a išiel odkiaľsi zhora, neprirodzene. Vstupoval do hry k postave Oľgy Čechovovej v podaní Lucie Jaškovej. Potlesk a nadšenie prejavoval muž v uniforme s typickou páskou cez ruku, na ktorej bola hrozivá svastika, aby ste vedeli okamžite, s kým máte do činenia a kde ste sa ocitli. V dobe, ktorá 12 rokov sužovala Európu svojím programom Main Kampf. Muž ktorého hrá František Výrostko jedinečne, bol samotný Joseph Goebbels, postavu zahral výborne. Pre nedostatok hercov, zrejme, keď dobrí odchádzajú do Bratislavy alebo rovno do Hollywoodu, zostávajú tí najlepší, ako hovorí a spomína Viliam Hriadeľ cestou do divadla, ktorý je stále aktivný, hrá aj režíruje.
František Výrostko si tak zahral v jednej hre ďalšie postavy. Heydricha, Gorkého, Pekelského. Postavy z hry, ktorá zaujala a je vysoko aktuálna v tomto „strieľajúcom horúcom období, hádam už tretej svetovej, na sociálnych sieťach určite“.
Čo hovoria zdroje a moja zvedavosť novinára.
Karel Pacner (1936 – 2021) bol český publicista, novinár a spisovateľ literatúry faktu. Najprv sa preslávil knihami o kozmonautike a vesmíre, neskôr sa intenzívne venoval moderným dejinám, spravodajským službám, špionáži a zákulisným udalostiam 20. storočia. Bol nositeľom viacerých novinárskych ocenení a patril medzi najznámejších českých autorov literatúry faktu. Zdroj [cs.wikipedia.org]
Martinské Slovenské komorné divadlo uvádza inscenáciu„Vyzvedačky“, ktorá vychádza z Pacnerovej knihy o ženských agentkách a špiónkach. Kniha zachytáva osudy tajných agentiek na oboch stranách politického spektra 20. storočia, od boľševickej revolúcie, cez druhú svetovú vojnu a studenú vojnu až po súčasnosť.
Zaujímavé je, že Pacner sa špionážnej tematike venoval systematicky. Napísal napríklad aj knihy„Českoslovenští vyzvědači“ či„Atomoví vyzvědači“, ktoré odhaľujú zákulisie tajných služieb a spravodajských operácií.
Ak sa chystáte na predstavenie v Martine, môžete ho vnímať nielen ako divadelnú inscenáciu, ale aj ako dramatizovanú lekciu dejín špionáže. Na javisku sa objavujú skutočné postavy, napríklad Oľga Čechovová, Moura Budbergová či Stephanie von Hohenlohe, ženy pohybujúce sa v blízkosti mocenských centier svojej doby.
Hra zaujme každého so záujmom o dejiny a konkrétne osudy: „Nakoľko boli tieto ženy iba pozorovateľkami a nakoľko skutočnými hráčkami veľkej politiky?“
Práve to je hlavná línia Pacnerovej knihy aj martinskej inscenácie, naväzajúca na súčasnosť, ktorej aktéri sedia v Slovenskom parlamente a nepokryte vidíme, ako sú vidierateľní a poslušne hlasujú, aj keď sa chvíľu vzpierajú, na starosti ich má určite tradičná agentúra.
Toľko zdroje a moja zvedavosť: [skdmartin.sk], [eculturebase.com]