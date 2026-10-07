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7. okt 2026 o 11:52
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Ide tu o životy detí a my riešime horiace koše či múry fabriky. Pohovorme si o násilí.

V našom nežnorevolučnom Slovensku sme si zvykli odsudzovať násilie. Teda hlavne to viditeľné, na ulici. A ja sa zamýšľam, či je to našou holubičou povahou, alebo fetišom majetku, ktorý nás opantal za posledné desaťročia.

Zuza Fialová
Zuza Fialová Bloger
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Francúzsko zachvátili bezprecedentné protesty, ktoré začali tým, že sa študenti stredných škôl vzbúrili proti nehumánnym podmienkach vo verejnom strednom školstve. Spomínajú preplnené triedy, nedostatok a preťaženosť učiteľov, potkany v budovách, nefunkčné toalety, neznesiteľnú zimu či horúčavy, azbest v budovách apod. V debate o rozpočte vláda opäť spomína škrty vo verejných financiách a pritom rozpočet na zbrojenie sa za posledné desaťročie zdvojnásobil. K študentom sa pridávajú odbory, paralelne protestujú hasiči, ktorí nasadzovali životy v letných požiaroch a vláda chce na nich šetriť, podobne je to aj so zdravotníctvom a inými sektormi verejnej sféry.

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Študentstvo sa zabarikádovalo v školách. Dnes už sú to stovky škôl po celom Francúzsku. A áno, podpaľovali smetiaky. To je to, čo preniklo do väčšiny mainstreamových slovenských a európskych médií. Násilie. Menej sa už hovorí o tom, že polícia použila nielen slzný plyn, ale ťažkoodencov, a v dôsledku výbuchu granátu prišlo 14 ročné dieťa o ruku, viaceré deti sú hospitalizované, množstvo z nich je zadržaných. V mnohých mestách rodičia a odborári chránia deti vlastnými telami. V Saint Denis sa starosta vlastným telom postavil medzi políciu a deti. A my odsudzujeme násilné protesty. Lebo horia veci.

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V marci tohto roku vyhorela budova zbrojovky LPP Holding, ktorá mala spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems. Zhorela budova. Za tento čin je vo väzbe 11 ľudí, z toho jedna Slovenka. Títo ľudia sú obvinení z terorizmu, hrozia im dvadsaťročné tresty, možno doživotie. Amnesty International hovorí, že nemajú dostup k právnej pomoci, ich základné práva sú drasticky porušované. V srdci Európy, v krajine Václava Havla. Tento prípad nie je ojedinelý. Podobné aktivity a následné súdy sa dejú v Británii (tam už podľa jedného rozhodnutia súdu nešlo o terorizmus) a v Nemecku. Mladí riadikáli zaútočia na budovu, oblejú ju farbou, podpália, zničia majetok. Cieľ: upozorniť na genocídu, vraždenie detí. A za to čelia nielen súdom, ale spoločenskému opovrhnutiu, lebo si dovolili zaútočiť na niekoho MAJETOK.

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A ja sa pýtam, čo sa to s nami stalo? Naozaj sú smetné koše, budovy a zbrojovky cennejšie než životy mladých ľudí? Budeme sa zaoberať vecami, aby sme sa nemuseli pozrieť do zrkadla a priznať si, že sme im zničili budúcnosť?

Zuza Fialová

Zuza Fialová
Bloger 
  • Počet článkov:  23
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  • Páči sa:  486x

Som sociologička, pracovala som v oblasti menšín, ľudských práv aj medzinárodnej rozvojovej spolupráce. Skúmam, školím, konzultujem, počúvam. V posledných rokoch sa venujem spoločenským konfliktom, osobitne tým, ktoré súvisia so vzťahom ľudí k prírode a jej zdrojom, ako aj s otázkami okolo klimatickej krízy. Často sa zdá, že sa hádame o technických parametroch, ale v pozadí sú hodnoty, ktoré vyznávame a ktoré nás ovplyvňujú. O tom sú aj moje články. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáKlimatická kríza

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