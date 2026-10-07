Ide tu o životy detí a my riešime horiace koše či múry fabriky. Pohovorme si o násilí.

Francúzsko zachvátili bezprecedentné protesty, ktoré začali tým, že sa študenti stredných škôl vzbúrili proti nehumánnym podmienkach vo verejnom strednom školstve. Spomínajú preplnené triedy, nedostatok a preťaženosť učiteľov, potkany v budovách, nefunkčné toalety, neznesiteľnú zimu či horúčavy, azbest v budovách apod. V debate o rozpočte vláda opäť spomína škrty vo verejných financiách a pritom rozpočet na zbrojenie sa za posledné desaťročie zdvojnásobil. K študentom sa pridávajú odbory, paralelne protestujú hasiči, ktorí nasadzovali životy v letných požiaroch a vláda chce na nich šetriť, podobne je to aj so zdravotníctvom a inými sektormi verejnej sféry.
Študentstvo sa zabarikádovalo v školách. Dnes už sú to stovky škôl po celom Francúzsku. A áno, podpaľovali smetiaky. To je to, čo preniklo do väčšiny mainstreamových slovenských a európskych médií. Násilie. Menej sa už hovorí o tom, že polícia použila nielen slzný plyn, ale ťažkoodencov, a v dôsledku výbuchu granátu prišlo 14 ročné dieťa o ruku, viaceré deti sú hospitalizované, množstvo z nich je zadržaných. V mnohých mestách rodičia a odborári chránia deti vlastnými telami. V Saint Denis sa starosta vlastným telom postavil medzi políciu a deti. A my odsudzujeme násilné protesty. Lebo horia veci.
V marci tohto roku vyhorela budova zbrojovky LPP Holding, ktorá mala spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems. Zhorela budova. Za tento čin je vo väzbe 11 ľudí, z toho jedna Slovenka. Títo ľudia sú obvinení z terorizmu, hrozia im dvadsaťročné tresty, možno doživotie. Amnesty International hovorí, že nemajú dostup k právnej pomoci, ich základné práva sú drasticky porušované. V srdci Európy, v krajine Václava Havla. Tento prípad nie je ojedinelý. Podobné aktivity a následné súdy sa dejú v Británii (tam už podľa jedného rozhodnutia súdu nešlo o terorizmus) a v Nemecku. Mladí riadikáli zaútočia na budovu, oblejú ju farbou, podpália, zničia majetok. Cieľ: upozorniť na genocídu, vraždenie detí. A za to čelia nielen súdom, ale spoločenskému opovrhnutiu, lebo si dovolili zaútočiť na niekoho MAJETOK.
A ja sa pýtam, čo sa to s nami stalo? Naozaj sú smetné koše, budovy a zbrojovky cennejšie než životy mladých ľudí? Budeme sa zaoberať vecami, aby sme sa nemuseli pozrieť do zrkadla a priznať si, že sme im zničili budúcnosť?