Nepatrný detail: Kniha, ktorú vám neodporučili a treba si ju prečítať

Adania Shibli píše zdanlivo ľahko a priamočiaro, až mrazivo presne. Asi to nebude spojler, keď napíšem, že ide o príbeh hľadania stopy príbehu jednej vraždy a znásilnenia palestínskeho dievčaťa izraelským vojakom. Tá kniha je magická v dvoch rozmeroch. Tým prvým je dokonalý opis strachu na úrovni jednotlivca. Rôzne postavy tu zažívajú nepomenovaný strach, s ktorým sa vyrovnávajú veľmi rôznym spôsobom. Väčšinou nijako. Vojak ktorý sa bojí zlyhania a neúspechu viac ako smrti, žena, ktorá sa bojí vlastnej odvahy... to všetko vykreslené akoby ste tam boli. Sedíte s tými postavami v aute či v miestnosti, počujete chladničku či vidíte pavúka na stene. Film nemôže byť pravdivejší.
Mňa ako sociologičku však viac zaujal ten druhý rozmer - cez jednotlivé obrazy dokonalé vystihnutie politického systému, ktorý množstvom pravidiel, múrov, ostnatých drôtov a obmedzení dosahuje dokonalú arbitrálnosť. Palestínčanka prechádza checkpointom a nevie, či ju zastavia, či nechajú prejsť. Pri zavretej bráne do osady nevie, či môže vystúpiť a otvoriť, či nie. Pri vstupe do múzea nevie, či ju vyhodia, či prijmú s úsmevom. Rôzne identity, rôzne príbehy vyvolávajú rôzne reakcie a moc si užíva to, že nikdy neviete, ako sa zachová. Toto je absolútne desivé a dokonale vykresľuje, ako v takomto systéme človek stráca svoju dôstojnosť. Musí klamať, lebo nevie, aká verzia pravdy mu zaručí život. Ani s pomocou niekoľkých máp nevie trafiť, lebo pomenovania krajiny sa líšia podľa toho, kto tú krajinu opisuje. Hrôza z toho, že ten, kto má zbraň a moc, môže všetko...
Pred pár rokmi som napísala metodickú príručku pre školy s názvom Výlet na Západ. Opisujem v nej autentickú skúsenosť, keď som sa ako 17 ročná dostala cez železnú oponu na 4 dni na návštevu k tete do Viedne. Tú skúsenosť na hranici, keď na mňa mierili zbraňou a colníčka s krikom prevracala kufre stareniek, čo sedeli so mnou v autobuse, nikdy nezabudnem. Arbitrálnosť. Absolútna moc čo môže gniaviť. Krásne to vystihuje scéna z filmu Občanský průkaz (mimochodom tiež pre mňa desivého), keď rodinka cestuje autom do Juhoslávie. Čakajú na hranici v tichu a napätí. Vtedy ešte divák nevie, že naozaj chcú emigrovať. To ticho pri prehliadke sa dá krájať...
No ale naspäť do Palestíny. Je veľa tých, ktorí argumentujú, že Izrael je demokratická krajina, na rozdiel od svojich susedov. Skúsenosť Palestínčanov a Palestínčaniek s izraelskou demokraciou však u nás takmer nezaznieva. A ja sa zamýšľam nad tým, čo znamená, že štát je demokratický? Sú to len zrealizované voľby? Aj keď rôzne skupiny občanov majú úplne rôzne práva a rôzne povinnosti v závislosti od svojho etnického a náboženského pôvodu a teda neexistuje úplne rovné hlasovacie právo? Je krajina demokratická, ak v nej platí trest smrti len pre istú skupinu etnicky vyznačeného obyvateľstva? Je krajina demokratická, keď ohrozuje iné krajiny a ich suverenitu? A nakoniec, stačia nám voľby? Nehovoríme v EÚ o štandarde demokracie ako o právnom štáte, kde človek dokáže predvídať, ako sa štát cez svoje inštitúcie bude voči nemu správať?
Knihu Adanie Shibli Nepatrný detail vám v Denníku N neodporučili. Prečo - to nechcem rozoberať. Faktom je, že je to dobrá a dôležitá kniha. Som rada, že ju máme v krásnom slovenskom preklade a nádhernom výtvarnom prevedení.