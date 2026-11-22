V piatok sa uskutočnila zdanlivo nenápadná päťstoosobová demonštrácia mladých v Bratislave, ktorá má zásadný význam pre Slovensko. Štrajk mladých bol súčasťou celoeurópskej a čiastočne celosvetovej iniciatívy, ktorá nadväzuje na spontánne protesty mládeže a študentstva vo Francúzsku, ako aj v ďalších európskych krajinách. Ich hlavnými požiadavkami sú skvalitnenie obsahu aj podmienok vzdelávania mládeže, právo na bývanie a iné sociálne otázky, ale aj zastavenie neprimeraného a často rasovo motivovaného policajného násilia voči demonštrujúcim a zastavenie zbrojenia. Sú tam však aj požiadavky týkajúce sa urgentného riešenia klimatickej krízy a zastavenia okupačných vojen, špeciálne genocídy v Gaze. To, čo však mnohé naše mainstreamové médiá pripomínajú, je práve požiadavka rozpustenia NATO.
V slovenskom manifeste sa táto posledná požiadavka neopakuje. Je prispôsobený našej situácii a podmienkam. (Mimochodom takisto zatiaľ chvalabohu nečelia policajnej brutalite.) Slovenská mládež žiada participáciu, kvalitné školstvo, prácu a zastavenie nezmyselného zbrojenia.
Myslím si, že požiadavky aj forma protestu sú plne zlučiteľné s demokratickými princípmi, na ktorých ešte stále našťastie stojí Slovensko. Ich požiadavky sú legitímne a hnev oprávnený. Bola som tam spolu s viacerými kolegyňami a kolegami, lebo ich hodnoty a formu protestu plne podporujem. Tu sú dôvody:
1. Násilie či nenásilie?
Mnohí vyčítajú Štrajku mládeže, že sú solidárni s mladými na západe, ktorí rabujú a ničia majetok. Viaceré nezávislé zdroje dokázali, že mediálny obraz a realita ničenia majetku sa veľmi líšia. Aj slovenský mediálny obraz protestov vo Francúzsku je veľmi pokrútený. A okrem toho. Trápi vás zničený smetiak, ale odtrhnutá ruka, vystrelené oči, či ťažké zdravotné problémy s celoživotnými následkami, ktoré má na svedomí policajná brutalita a používanie neadekvátnych zbraní proti deťom, to si už nevšimnete. Mimochodom, v piatok v Bratislave k žiadnemu násiliu nedošlo, naša polícia bola veľmi nápomocná a všetci sa správali príkladne.
2. Čo s radikálmi? Je ok bratať sa s komunistami?
Červeným súknom sú pre mnohých mladí komunisti, ktorí boli jednou zo spoluorganizátorov. Áno, sú to komunisti a majú vo svojom programe revolúciu. Nuž nemusíme s tým súhlasiť. Mimochodom, takisto nemusíme súhlasiť s tým, že strana, ktorá sa pasuje za nositeľku demokracie, hlasovala v Europarlamente za imigračné zákony spolu s fašistami. A liberálne médiá im tlieskali. Ohŕňame nos nad komunistami, ale nikto z demokratických poslancov sa v parlamente nezastane kolegýň, ktoré šikanujú fašisti. Je v pohode, že syn kvázidemokratického politika si urobil kariéru o násilí na ženách. Ale komunistická mládež, ktorá na proteste hovorí „organizujte sa“ – tá nám vadí. A môžeme ísť ešte ďalej. Slovenskí demokrati (česť výnimkám) hojne ospravedlňujú či popierajú genocídu v Gaze či agresiu voči Iránu. Zjavne násilie voči palestínskym bábätkám či iránskym školáčkam nie je adekvátne podpáleniu smetiaka či vyrabovaniu dobre poisteného obchodu s luxusným tovarom.
3. Sú ich požiadavky prehnané?
Áno, otázka rozpustenia NATO je odvážna. Naše organizátorky a organizátori sa s ňou však neboja popasovať. Hovoria, že v tomto sa s európskym manifestom nezhodujú ale stoja za témou prehnaného zbrojenia na úkor výdavkov garantujúcich dodržiavanie práv a slobôd obyvateľstva. Toľko k „zoštíhľovaniu štátu“, ktorý mnohí demokrati presadzujú. Aj výdavky na obranu sú štát. Poďme sa baviť o tom, na čo presne majú slúžiť a čo skutočne ľudia potrebujú.
Prečo som tam bola? Nie preto, že by som k ním patrila. Je to ich protest a ich generačná výpoveď. Naša úloha – ľudí po 50tke so schopnosťou reflexie - je zastať sa ich pred tými, ktorí ich surovým hejtom znevažujú či robia z nich problém. Moja úloha ako sociologičky je práve nastavovať zrkadlo pokrytectvu našej generácie a priznať nám chyby, ktoré sme po ceste k vytúženej demokracii a prosperite od Novembra ´89 urobili. Pomenovať neskutočnú aroganciu, s akou intelektuálna elita mojej generácie nálepkuje každého, kto nevzýva boha kapitalizmu a rastu HDP, všelijakými nedôstojnými menami. Chcem apelovať na tých, čo sa tak radi oháňajú kritickým myslením, (pardon opakujem sa s predchádzajúcim textom), aby ho začali aplikovať a položili si nasledovné otázky:
- Kedy naposledy sa obranná aliancia NATO postavila za svojho člena v zmysle článku 5? Aké sú skutočné aktivity tejto aliancie? Ja odpoveď poznám, lebo som pre nich pracovala a bola súčasťou jednej z najrozsiahlejších operácií.
- Koľko rokov musí skončená vysokoškoláčka pracovať, aby si zarobila na bývanie v Bratislave? Ako ste vy, moji rovesníci, prišli k vlastnému bývaniu? Koľkí z vás si naň zarobili „poctivou prácou“ a koľkým z nás pomohla nehnuteľnosť po rodičoch, dedičstvo po babke, vykúpený družstevný či štátny byt po hnusnom komunistickom režime?
- Kedy sa niekto naposledy na námestiach zastal namiesto podnikateľov ľudí, ktorí každé ráno vstanú o šiestej a idú do roboty? Kto sa zaujíma o takmer pätinu obyvateľstva, ktorá sa ocitá pod hranicou chudoby? Vaše nadávanie im do dezolátov z nich demokratov nespraví.
- Aký svet mladým odovzdávame? Akú perspektívu má mladý človek, ktorého rodičia nevedia finančne podporiť počas štúdia či na začiatku života? Koľko neprekarizovanej práce je pre nich k dispozícii?