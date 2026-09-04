V bolestiach sa nám na Slovensku rodí autentická demokracia. A vďačíme za to Izraelu

Slovensko je krajina nežných protestov. V modernej histórii nemáme veľa ostrých štrajkov, priamych akcii či nenásilného vzdoru. Občianske zhromaždenia sú väčšinou “láskavé” a organizované na spôsob malých festivalov, kde sa “rovnako zmýšľajúci” ľudia cítia dobre. Povieme si, že vláda je zlá, že je nám ťažko , zaspievame si hymnu a ideme domov.
A zrazu tu máme situáciu, keď sa zamestnanectvo Kina Edison FilmHub vzbúri proti záštite Izraela nad projekciou filmu v rámci festivalu židovskej kultúry. Zároveň platforma Otvorená kultúra protestuje proti besede ku knihe izraelského spisovateľa podporujúceho genocídny režim. A jedni aj druhí sa dočkajú nenávistných komentárov zo svojich vlastných radov. Nie, nie je to len búrka v nočníku. Ideme si konečne vyprať špinavú bielizeň.
O oboch týchto kauzách bolo napísané veľa. Mne blízky pohľad je tu. Táto diskusia, aj vzhľadom na vzdelanostnú úroveň zúčastnených miestami pozoruhodne nízkej úrovne, odhaľuje hlbšie problémy tzv. prodemokratickej intelektuálnej elity.
Mantra kritického myslenia
Učíme kritické myslenie. Obviňujeme voličov a voličky vládnej koalície, že ho nemajú. Zároveň nie sme schopní kriticky zhodnotiť svoje vlastné vzdelanie, názory či identitu. Áno, aj mňa vychovali v tom, že Izrael či Spojené štáty sú vzorové demokratické krajiny. V 90-tych rokoch som tiež verila v to, že musíme a môžeme dobehnúť tzv. vyspelé krajiny Západu. O kolonializme sme sa neučili. Neboli tak ľahko dostupné analýzy poukazujúce na to, že vyspelé krajiny vďačia za svoju vyspelosť brutálnemu drancovaniu zvyšku sveta a zotročeniu miliónov nebielych ľudí. Ľavicová literatúra nebola “in”, lebo sme sa chceli dostať z hnusnej šedivej autokracie a ľavicovosť bola jej nálepkou. Odvtedy je už ale takmer 40 rokov. A niektorí sa stále neposunuli. Stále chcú niekoho dobiehať a stále si myslia, že Trump a Netanjahu sú len zle vybraní vládcovia v slobodných demokratických krajinách. Nevidia apartheid, nevidia inštitucionalizovaný rasizmus či priamo pod očami rodiaci sa fašizmus, nevidia veci, o ktorých píšu aj u nás obľúbení Timothy Snyder či Naomi Klein.
Ak teda chceme uplatniť kritické myslenie, o ktorom niektorí z nás tak radi lektorujú, všimnime si napríklad, že počet civilných obetí izraelskej genocídy v Gaze a agresie na Západnom brehu za posledné roky dramaticky prevyšuje počet civilných obetí ruskej agresie na Ukrajine. Nemáme problém odsúdiť Rusko a tých, čo mu fandia, ale ak sa ten istý meter uplatní na Izrael, zrazu to neplatí. Čím to je? Tým že Ukrajina je blízko a vieme si tú vojnu “ohmatať”? Alebo tým, že Palestínci a Palestínky nie sú pre nás dostatočne “bieli a blond”? Ak by sme mali kritické myslenie, požadovali by sme od médií viac kvalitného pokrytia svetového diania. Ak by sme mali kritické myslenie, neakceptovali by sme dátami nijak nepodložené blúznenia o zachraňovaní demokracie z úst samozvaných expertov na slovenskú mentalitu. Ak by sme mali kritické myslenie, priznali by sme, že zmena vlády nevyrieši hlboké štrukturálne problémy v ktorých sa Slovensko a Európa nachádzajú. A aj to, že hlavnou prekážkou pokroku nie je vláda Róberta Fica, ale naša neschopnosť vidieť vlastné zdroje a úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí a ktoré vieme ponúknuť svetu.
Kto tu polarizuje?
Stavanie konfliktu do polohy buď-alebo, absencia stredu či nuansy, čierno- biele videnie. Intelektuálna elita, ktorá nepremešká ani jednu príležitosť kopnúť si do vlastnej krajiny a jej ľudí. Tzv. demokratická inteligencia, ktorá pokojne nazýva polovicu krajiny dezolátmi, “odborníci”, ktorí citujúc seba navzájom prichádzajú k záverom, že voliči im nesympatickej strany sú zlí ľudia, a či možno vôbec nie sú ľuďmi… kto tu polarizuje?
A potom si skupina pracujúcich v kultúrnych inštitúciách dovolí otvorene a veľmi korektne protestovať proti propagácii štátu, ktorý v priamom prenose plánovane zabíja nevinných ľudí každý jeden deň. Zástancovia tzv. liberálnych hodnôt ich okamžite nazvú všetkými možnými nálepkami, z ktorých antisemita a fašista sú tie najjemnejšie.
Sme krajina nežných protestov. A aj to niektorým vadí. O to viac si vážim odvahu tých, ktorí to urobili. Možno ste znechutení, možno unavení, možno vás to odradilo. Stále máme komfort, že na nás padajú len nadávky a nie bomby ako na ľudí v Palestíne.
Dialóg znamená priznať si, že sa môžem mýliť
Prečo si myslím, že sa práve v tejto situácii rodí autentická demokracia? Nuž preto, lebo konečne nás to bolí. Lebo sloboda sa nedá vyštrngať kľúčmi. Pre slobodu a ozajstný dialóg treba niečo obetovať. Pohodlnosť, pýchu, voľný čas, možno peniaze v sume, ktorú pocítime. Nestačí si len zaspievať hymnu a prihlásiť sa k všeobecným nespochybniteľným pravdám pani prezidentky. Treba si povedať konkrétne: na akých hodnotách stojí náš štát? Sloboda slova, ako hovorí štrasburský súd, má chrániť hlavne názory, ktoré sú nepríjemné a vzbudzujú nepokoj.
S kým chceme byť solidárni? Len s ukrajinským umelcom, ktorý musel narukovať, alebo aj so slovenskou robotníčkou, ktorá každé ráno vstáva do práce za minimálnu mzdu? Vieme byť solidárni s každým, koho súdia za terorizmus, hoci len poškodil izraelskú zbrojovku v Európe? Vieme sa postaviť za tých, ktorí prišli o svoje domovy a boli odsunutí na život v Gaze aj s pomocou zbraní vyrobených na Slovensku?
Pochybná univerzálnosť ľudských práv
Už som písala o tom, že ľudské práva boli vymyslené ako biely koncept a ich univerzálnosť nikdy v praxi nefungovala.
O to viac si cením a zdieľam príbehy Izraelčanov, či ľudí židovského pôvodu z celého sveta, ktorí sa otvorene stavajú na stranu utláčaných, bojujú proti apartheidu a otvorene odhaľujú dôsledky izraelskej politiky voči palestínskemu obyvateľstvu. Ortodoxní židia protestujú v uliciach New Yorku, zatiaľ čo na nich pľujú mladí americkí sionisti. Starčekovia a starenky preživšie holokaust stoja v uliciach Londýna a nechajú sa zadržať políciou pre terorizmus počas pokojného protestu. Židovsko-palestínske organizácie ktoré dennodenne chránia palestínske rodiny na Západnom brehu pred brutálnym terorom osadníkov a armády doslova vlastným telom. Každý deň títo ľudia čelia buchnátom, osočovaniu, hejtu a kyberšikane. Napriek tomu pokračujú.
Vážim si židovskú kultúru a rešpektujem pamiatku na utrpenie nevinných ľudí. Počas holokaustu, počas genocídy v Namíbii, počas komunistického teroru u nás či na Ukrajine, odsunu Nemcov či Maďarov po vojnách 20. storočia, ... všetkých bez výnimky. Dialóg začína tam, kde priznáme že sa môžeme mýliť. Po celom svete židia protestujú proti sionizmu. Proti štátu ktorý je najstrašnejšou vojnovou mašinériou našich čias. A to, že nechceme tento štát propagovať na slovenských kultúrnych podujatiach je viac než v poriadku.
Mala by si na to zvykať aj slovenská židovská intelektuálna komunita. Alebo sa zapojí do dialógu, alebo ostane tam, kde je. Každý sa rozhoduje sám za seba.