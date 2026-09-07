Prečo si ako spoločnosť vôbec nevážime svojich ľudí?

Priania radostných dobrodincov (PRD)Zobraziť galériu (10 obrázkov)
*Na úvod článku jasne klarifikujem, že jeho podstatou nebolo a ani nie je uraziť akúkoľvek konkrétnu osobu ani šíriť nenávisť. Jedná sa o názor založený na dlhodobom pozorovaní podložený konkrétnymi dôkazmi vo forme komentárov, ktoré sú verejne dostupné, a tak ich môžeme považovať za fakty, za ktorými si ich autori stoja natoľko, že ich zdieľali na internet, a preto by nemali mať problém s tým, keď názory, ktoré prezentujú, budú zdieľané na blogu takýchto rozmerov.
Sme v zložitej situácii, kedy na seba navzájom jedni ukazujú prstom na druhých a tvrdia, že "my" sme lepší ako "oni". Namiesto riešenia problémov tu vznikol pozoruhodný paradox, ktorý hovorí, že väčšie problémy sa stratia, pokiaľ sa nahromadí dostatok malých, ktoré ich prekryjú. Národnou disciplínou sa stalo sťažovanie na každého a akonáhle je niekto naokolo úspešný, buď to má nelegálne, vybavili mu to rodičia, má to na leasing či hypotéku alebo sa na danú pozíciu dostal cez kontakty alebo prostredníctvom "obáločky" či "postele".
Ostáva tak len jedna otázka - prečo? Prečo je mentalita nás - obyvateľov tejto krajiny, taká?
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Prečo, keď Lobotka podáva stabilné výkony v Neapole, nikto si ho nevšimne, no akonáhle spraví chybu v reprezentácii či odohrá zlý zápas, je slepý či prihlúpavý...?
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Prečo, keď Weiss preberie reprezentáciu už v pokročilom veku, aby jej pomohol dostať sa zz neúspešného obdobia a urobil všetko preto, aby sme opäť neprehrávali s tímami ako Azerbajdžan či Kazachstan, je magor či psychopat? Prečo sme razom zabudli na to, že napísal najkrajšiu kapitolu slovenských samostatných futbalových dejín a stále platí, že je jediným trénerom v samostatnej histórii, ktorý nás doviedol na svetový šampionát?
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Prečo, keď spraví Škriniar obranný zákrok, za ktorý sa na neho v zahraničných médiách hrnie chvála a dostane uznanie aj od protihráčov, je pre Slovákov drevák, ktorý nikdy predtým neurobil úspešný zákrok?
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Prečo si nevážime Petru Vlhovú - lyžiarku, ktorá nám vybojovala historické olympijské zlato? Prečo keď mala kariéru ukončujúce zranenie a aj napriek tomu sa opäť postavila na lyže máme potrebu ju zhadzovať a tvrdiť, že je len produkt marketingu?
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Ale táto rétorika sa dostáva ďaleko za hranice športu. Príkladom je speváčka Adéla. Je prvým interpretom (ženou či mužom) pochádzajúcim zo Slovenska, ktorý prenikol do zoznamu Billboard Hot 100. Na jej európske turné boli lístky vypredané za niekoľko minút. Na londýnsky koncert čakalo na možnosť kúpy lístkov naraz 60 000 ľudí. Jej meno svietilo na legendárnych obrazovkách Times Square, na počesť jej debutového albumu sa na ružovo rozsvietila ikonická Empire State Building. Máme globálnu hudobnú superstar, pričom to nikdy nikto z našej krajiny v hudobnom priemysle nedotiahol ďalej. A aká je spätná väzba Sloveniek a Slovákov? Neustála kritika a bagatelizovanie jej úspechov.
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A tých príkladov je omnoho viac. A netýka sa to len celebrít či športovcov. Je to akýmsi štandardom aj v bežnom živote. Je to akási vizitka ideológie slovenských občanov. Je to krásna ukážka toho, prečo od nás perspektívni mladí ľudia odchádzajú do zahraničia.
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Iste, je tu zlá politická situácia. Stagnujeme, ekonomika je na príšernom mieste, nemocnice sa nám (niekedy doslova) rozpadávajú pred očami a ich vybavenie je na úrovni vyhovujúcej tak začiatku milénia. Školstvo produkuje ľudí, ktorí z krajiny buď odchádzajú alebo nemajú žiadne ambície zlepšovať sa, a ak ich aj majú, nie je im to umožnené. Problémov je a vždy bolo dosť. Prečo máme ale takú záľubu kritizovať niekoho, kto sa s nimi dokázal vysporiadať tak, že jeho meno zanechá odkaz a inšpiráciu ďalším generáciám? Má niekto pocit, že všetky problémy sa vyriešia vzájomnou nenávisťou?
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Samozrejme, ak je kritika oprávnená, je úplne v poriadku a správne ju vyjadriť. Ale naozaj do toho nie je nutné vkladať vulgarizmy, politiku a sociálne pomery. Lenže prerástlo to do rozmerov, kedy nehľadáme kritiku tam, kde sa ju žiada, ale tam, kde si ju žiadame my. Nie, naozaj za to, že si Jozef o dva bloky vedľa kúpil nové BMW za 60 000 eur nemôže to, že volil vo voľbách Šimečku. Za to, že naša reprezentácia prehrala, nemôže Fico ani Matovič a to, že sa našej speváčke darí neznamená, že jej tatko musel položiť niekomu obálku na stôl.
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Tento článok je oproti mojej inak rýdzo futbalovej tvorbe trochu iný, no som občan Slovenska a ešte minimálne nejakú dobu budem. A naozaj mi nie je ľahostajné pozerať sa na to, aká nenávisť sa šíri v ľuďoch, ktorí nie sú spokojní s tým, čo v živote dokázali či v akej situácii sa momentálne nachádzajú a preto majú potrebu si to kompenzovať na tých, ktorí svoj osud zobrali do rúk a vydali sa do odvážnych výšin. Je mi jasné, že všetci máme svoje chyby a nikoho za ne nekritizujem. Nebudem tu vyťahovať politiku či vzdelanie, a je mi jasné, že jedným článkom toho veľa nezmením. Len možno je na čase, aby sme sa ako spoločnosť zamysleli nad tým, či práve toto správanie nie je tým dôvodom, pre ktorý zaniká akákoľvek potenciálna pôda pre prosperitu krajiny. Či práve tá nenávisť a žiarlivosť, ktorú voči sebe navzájom máme, nie je to, prečo nás v zahraničí vnímajú tak, ako vnímajú. A možno či sa nedajú názory vyjadriť nejako inak a problémy riešiť nejako efektívnejšie ako urážkami...
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