Bitky gigantov, obrovské prekvapenia a jedna veľká rozlúčka - TOTO priniesol týždeň v pohárovej Európe

LIGA MAJSTROV:
•Bayern – Arsenal•
Mníchovská Allianz Arena bola dejiskom futbalového sviatku - konfrontácie úradujúcich šampiónov Nemecka a Anglicka.
Lepší úvod do zápasu mali Londýnčania, ktorí udreli ako prví v 25. minúte. Ødegaard našiel výbornou prihrávkou Eberechiho Ezeho, ktorý presným zakončením otvoril skóre. Bayern však odpovedal už o desať minút neskôr. Harry Kane vyslal Daviesa a kanadský obranca prekonal Davida Rayu.
V druhom dejstve Bavori otočili premenenou penaltou kanoniera Kanea, na tri body to ale nestačilo. Declan Rice uzavrel osem minút pred koncom na konečných 2:2. Bayern tak prišiel o víťazstvo v závere a Arsenal si z Mníchova odváža cenný bod.
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•PSG – FC Barcelona•
Pod Eiffelovkou sa odohral najväčší zápas, aký vie klubový futbal aktuálne ponúknuť. Šampión posledných dvoch edícií milionárskej súťaže proti tímu, ktorý v úvodných 11 zápasoch sezóny zaznamenal 11 výhier.
PSG malo aktívnejší úvod a Joan García v bráne Kataláncov vytiahol niekoľko spektakulárnych zákrokov. Domáci sa napokon ujali vedenia v 38. minúte, keď Désiré Doué predviedol výbornú individuálnu akciu a presným zakončením otvoril skóre.
Barcelona však po prestávke zabrala a v 55. minúte devätnásťročný Xavi Espart vyrovnal. Španielsky celok nabral momentum a v priebehu nasledujúcich 10 minút mal niekoľko šancí posunúť misky váh na svoju stranu.
Parisiens tlaku odolali a vedenie si vzali späť v 72. minúte. Hernández si nabehol na center a hlavou prekonal brankára Barcelony. Vzdať sa však nikdy nebolo v mentalite Barcy. Lamine Yamal sa v 79. minúte prehnal obranou PSG a nádherným zakončením vyrovnal na 2:2.
Lenže radosť hostí netrvala dlho. Vitinha v 81. minúte presne zakončil po rýchlej akcii a Parížania opäť viedli. Barcelona sa v závere snažila zachrániť aspoň bod, no namiesto vyrovnania prišiel ďalší úder. Hakimi pripravil loptu pre Fabiána Ruiza, ktorý v 86. minúte spečatil výsledok na 4:2.
Veľkolepý stret tak ovládli Parížania, ktorí ostávajú stopercentní a je naozaj otázne, či ich dokáže v Európe niekto alebo niečo zastaviť.
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•AS Rím – ŠK Slovan Bratislava•
Slovenský majster cestoval do Ríma s nádejou na dobrý výsledok a prvé body v súťaži, no rímski vlci mu pripravili mimoriadne náročný večer. Taliansky tím prevzal kontrolu nad zápasom prakticky od začiatku.
Hoci sa Slovan snažil držať krok a nepúšťať domácich do nebezpečných priestorov, rímsky tlak napokon priniesol ovocie v 21. minúte. Hermoso sa dostal k lopte v pokutovom území a zblízka hlavou otvoril skóre.
Tesne pred prestávkou prišla ďalšia rana. Donyell Malen prinútil Dominika Takáča k zákroku, no k odrazenej lopte sa najrýchlejšie dostal Nahuel Molina a zvýšil na 2:0.
Po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil. V 52. minúte sa presadil Niccolò Pisilli a domáci už viedli o tri góly. O šesť minút neskôr navyše Slovan inkasoval aj štvrtýkrát, keď Malen premenil pokutový kop.
Belasí tak odchádzali z talianskej metropoly s nepríjemnou vysokou prehrou 0:4 a ich čakanie na prvé body v Lige majstrov pokračuje.
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•FC Liverpool – Villarreal•
Ak existuje štadión, na ktorom sa ani dvojgólové manko nemusí zdať rozhodujúce, je to Anfield. Liverpool to opäť potvrdil v zápase proti Villarrealu.
Hostia zaskočili domácich už v 4. minúte. Mikautadze využil zaváhanie Virgila van Dijka a poslal Villarreal do vedenia. Liverpool sa ešte nestihol spamätať a v 29. minúte udrel Cardona, ktorý zvýšil na 2:0.
Domáci však pred prestávkou zavelili do útoku. Alexis Mac Allister sa v 36. minúte presadil hlavou po rohovom kope a vrátil Liverpool do zápasu. V nadstavenom čase prvého polčasu sa navyše presadil Araújo a na Anfielde bolo zrazu vyrovnané.
Po prestávke už Liverpool pôsobil oveľa nebezpečnejšie. Mac Allister v 65. minúte svojím druhým gólom dokončil obrat a o štyri minúty neskôr Florian Wirtz zvýšil na 4:2.
Zdalo sa, že domáci majú všetko pod kontrolou, no Villarreal ešte odmietol kapitulovať. Tani Oluwaseyi v 87. minúte znížil na rozdiel jediného gólu a záverečné minúty priniesli poriadnu nervozitu.
Liverpool však tesný náskok 4:3 udržal a pripísal si ďalšie, tentoraz nesmierne dramatické, víťazstvo.
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•Neapol – Bodø/Glimt•
Po prehrách a Arsenalom a Villarrealom potreboval Neapol bodovať naplno. V konfrontácii proti nórskemu Bodø/Glimt to však rozhodne nemal jednoduché.
Domáci odštartovali ako z veľkej knihy. Už po 53 sekundách hry Politano otvoril skóre a tribúny sa sotva stihli usadiť. Hostia však rýchlo odpovedali. Hauge vyrovnal a začínalo sa odznova.
Tesne pred prestávkou prišla chvíľa Scotta McTominaya. Škótsky stredopoliar v 41. minúte poslal domácich opäť do vedenia. Bodø/Glimt však ani po zmene strán nepoľavilo a Andreas Helmersen vrátil skóre na 2:2.
McTominay následne opäť ukázal svoju dôležitosť. V 75. minúte sa presadil hlavou a Neapol bol znovu o krok bližšie k víťazstvu. Keď si hostia v závere strelili vlastný gól, zdalo sa, že je rozhodnuté.
Nóri však ešte raz udreli. Brunstad Fet v nadstavenom čase znížil na 3:4 a posledné minúty priniesli poriadnu dávku napätia. Neapol napokon tesné vedenie udržal.
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•Sporting CP – LASK Linz•
LASK Linz sa postaral o jedno z najväčších prekvapení kola Ligy majstrov. Rakúsky tím dokázal zvíťaziť na pôde Sportingu Lisabon 3:2, hoci domáci začali ideálne a po záverečnom hvizde mohli ľutovať najmä nevydarenú druhú polovicu stretnutia.
Sporting sa ujal vedenia už v 5. minúte, keď Luis Suárez premenil pokutový kop. Domáci tak dostali presne ten začiatok, aký si želali, no rakúski hostia sa nezľakli.
V 15. minúte prišlo vyrovnanie. Kasper Jørgensen pripravil výbornú pozíciu Langovi, ktorý prekonal domáceho brankára a vrátil LASK do zápasu. Do prestávky sa už skóre nezmenilo a oba tímy vedeli, že rozhodovať sa bude po zmene strán.
Druhý polčas však patril hosťom. V 63. minúte sa presadil Saša Kalajdžić a o päť minút neskôr prišiel ďalší úder. Český reprezentant Kryštof Daněk zvýšil na 3:1 a Sporting sa zrazu ocitol v poriadnych problémoch.
Portugalský favorit sa v závere pokúsil zachrániť aspoň bod. Luis Suárez v 89. minúte svojím druhým gólom znížil na 2:3 a domáci sa ešte pokúsili vyvinúť záverečný tlak. LASK však posledné minúty zvládol a z Lisabonu si odviezol historické víťazstvo.
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EURÓPSKA LIGA:
•Juventus – Rennes•
Juventus vstupoval do domáceho stretnutia s Rennes s ambíciou potvrdiť úlohu favorita, no francúzsky súper mu pripravil poriadne nepríjemný večer.
Domáci odštartovali ideálne. Už v 5. minúte sa presadil Zeki Çelik a Juventus sa mohol oprieť o skoré vedenie. Lenže radosť domácich netrvala dlho. O desať minút neskôr Al-Taamari vyrovnal a Rennes ukázalo, že do Talianska neprišlo iba brániť.
Francúzi navyše ešte pred prestávkou dostali príležitosť zahrávať pokutový kop. Boulaye Dia ju využil a v 45. minúte poslal hostí do vedenia 2:1.
Juventus sa po zmene strán snažil zvýšiť aktivitu a čoraz viac tlačil na obranu súpera. Rennes však dlho odolávalo a domáci potrebovali nájsť cestu cez organizovanú defenzívu.
Rozhodujúci moment prišiel v 66. minúte, keď Juventus dostal príležitosť zahrávať penaltu. Nick Woltemade zachoval chladnú hlavu a vyrovnal na konečných 2:2.
Turínčania sa v závere snažili dokončiť obrat, no Rennes už ďalší gól nepripustilo. Juventus tak doma stratil dva body a francúzsky tím si odváža výsledok, ktorý môže mať v konečnom účtovaní veľkú cenu.
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•AFC Bournemouth – AC Miláno•
Bournemouth predviedol jeden z najvýraznejších výkonov celého európskeho týždňa.
Domáci udreli už v 8. minúte. Justin Kluivert sa postavil k pokutovému kopu a s prehľadom otvoril skóre. Milánčania sa ešte snažili vrátiť do zápasu, no v 28. minúte prišla situácia, ktorá ich plány výrazne skomplikovala.
Brankár Mike Maignan fauloval Tylera Adamsa a po červenej karte musel predčasne zamieriť do šatne. AC Miláno tak zostalo v oslabení a pred sebou malo mimoriadne náročnú úlohu.
Bournemouth využil početnú výhodu ešte pred prestávkou. V 32. minúte dostali domáci druhú penaltu a Tavernier ju premenil. Anglický tím viedol 2:0 a hostia sa ocitli v situácii, z ktorej sa len ťažko hľadala cesta späť.
Po prestávke Bournemouth kontroloval priebeh stretnutia a nepúšťal súpera do výraznejšieho tlaku. Definitívnu bodku za výborným výkonom pridal v 84. minúte Amine Adli, ktorý nádhernou strelou z priameho kopu prekonal náhradného brankára Torrianiho a zabezpečil tak konečnú podobu skóre - 3:0.
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•Beşiktaş – Crystal Palace•
Crystal Palace na horúcu tureckú pôdu cestoval ako favorit. Európske zápasy v Turecku sú však vždy mimoriadne náročné.
Beşiktaş to potvrdil, keď sa dostal do vedenia a po prestávke sa snažil svoj náskok udržať. Crystal Palace však postupne preberal iniciatívu a v 51. minúte sa dočkal vyrovnania. Yéremy Pino zakončil akciu po prihrávke do pokutového územia, pričom gól najskôr neplatil pre ofsajd. Po zásahu systému VAR však rozhodca zmenil rozhodnutie a hostia sa mohli radovať.
O štyri minúty neskôr prišiel ďalší úder. Hrdina finálového zápasu Konferenčnej ligy z minulej sezóny Jean-Philippe Mateta sa vrátil do základnej zostavy Palace a svoj návrat oslávil nádherným gólom. Dostal sa pred obrancu a prudkou strelou pod brvno poslal anglické mužstvo do vedenia 2:1.
Domáci odmietli kapitulovať. V 73. minúte sa Junior Olaitan zbavil obrancov pred pokutovým územím a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi vyrovnal na 2:2.
Crystal Palace v závere nevyužil krátku početnú výhodu a zápas tak skončil týmto výsledkom.
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KONFERENČNÁ LIGA:
•Jablonec – Brighton•
Brighton cestoval do Česka so šnúrou šiestich vyhraných zápasov po sebe a sebavedomom ligovom výkone 5:0 proti Crystal Palace.
Anglické mužstvo malo počas zápasu viacero zaujímavých ofenzívnych situácií a snažilo sa nájsť cestu cez domácu obranu. Jablonec však držal svoje rady pohromade, dobre bránil nebezpečné priestory a nedovolil súperovi dostať sa do rozhodujúceho náskoku. Za svoju defenzívnu excelenciu bol severočeský tím odmenený nesmierne cennou remízou 0:0, ktorá môže byť kľúčová pre preniknutie medzi najlepších 24 tímov.
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•Getafe – Lugano•
Ak niekto očakával opatrný zápas, v ktorom sa bude rozhodovať až v závere, Getafe a Lugano pripravili úplne iný scenár. Madridský celok v ňom ale schytal poriadne studenú sprchu.
Zápas začal pekne zbesilým tempom. Už v 2. minúte skóroval Azón a Getafe sa ujalo vedenia. Lenže odpoveď Lugana prišla takmer okamžite. O minútu neskôr vyrovnal Albian Ajeti a v 7. minúte Lugano otočilo skóre na 2:1.
Španielsky tím sa ešte nestihol spamätať z rýchleho obratu a v 26. minúte udrel opäť Ajeti. Lugano tak viedlo už 3:1 a domáci sa ocitli v poriadne nepríjemnej situácii.
Po prestávke sa obraz hry príliš nezmenil. V 50. minúte sa presadil Bislimi a zvýšil náskok švajčiarskeho mužstva na tri góly. Getafe sa síce pokúšalo ešte niečo urobiť s výsledkom a v 74. minúte znížil Borja Mayoral, no nádej na obrat bola stále veľmi vzdialená.
Definitívnu bodku za stretnutím pridal v 90. minúte Behrens, ktorý upravil na konečných 5:2 pre Lugano.
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•Ajax – Atalanta•
Na štadióne Johana Cruijffa sa stretli dvaja z ašpirantov na titul súťaže.
Prvý polčas veľa gólových osláv nepriniesol. Ajax sa snažil využiť výhodu domáceho prostredia, zatiaľ čo Atalanta sa pokúšala presadiť svojím aktívnym herným štýlom. Obrany však dlho odolávali a mužstvá odchádzali do šatní za stavu 0:0.
Po zmene strán pokračoval vyrovnaný boj. Domáci postupne zvyšovali tlak a snažili sa nájsť rozhodujúcu prihrávku, ktorá by otvorila cestu k víťazstvu. Atalanta sa bránila a zdalo sa, že si z Amsterdamu odvezie aspoň bod.
Potom však prišla 87. minúta. Striedajúci Arokodare dokázal prelomiť bezgólový stav a poslal Ajax do vedenia 1:0. Domáci fanúšikovia sa ešte ani nestihli poriadne spamätať z prvej oslavy a v 90. minúte prišiel ďalší dôvod na radosť. Ouazane pridal druhý gól Ajaxu a definitívne rozhodol o víťazstve holandského tímu. Atalanta tak po dlhom bezgólovom odpore inkasovala dvakrát v závere a odchádzala bez bodu po porážke 0:2.
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KOMPLETNÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV:
LIGA MAJSTROV:
🇦🇿Sabah 1:2 Borussia Dortmund🇩🇪
🇹🇷Fenerbahçe 2:2 SK Slavia Praha🇨🇿
🇨🇵PSG 4:2 FC Barcelona🇪🇦
🏴Manchester City 5:1 AEK Atény🇬🇷
🇮🇹SSC Neapol 4:3 Bodø/Glimt🇸🇯
🇵🇹FC Porto 0:1 PSV Eindhoven🇳🇱
🇮🇹AS Rím 4:0 ŠK Slovan Bratislava🇸🇰
🏴FC Liverpool 4:3 Villarreal🇪🇦
🇩🇪VfB Stuttgart 1:1 Atlético Madrid🇪🇦
🇮🇹Como 1907 4:1 Manchester United🏴
🇨🇵LOSC Lille 2:4 Galatasaray🇹🇷
🇵🇹Sporting CP 2:3 LASK Linz🇦🇹
🇪🇦Real Betis 1:0 Feyenoord🇳🇱
🇮🇹Inter Miláno 1:0 Shakhtar Donetsk🇺🇦
🇩🇪Bayern Mníchov 2:2 Arsenal🏴
🏴Aston Villa 3:1 Viking Stavanger🇸🇯
🇧🇪Club Bruggy 3:0 RC Lens🇨🇵
🇪🇦Real Madrid 4:1 RB Lipsko🇩🇪
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EURÓPSKA LIGA:
🇵🇱Lech Poznań 1:1 Sunderland🏴
🇬🇷OFI Kréta 0:2 Bayer Leverkusen🇩🇪
🇭🇺Ferencváros 4:1 Torreense🇵🇹
🇦🇹Sturm Graz 1:0 Olympique Marseille🇨🇵
🇭🇷Dinamo Záhreb 2:4 NEC Nijmegen🇳🇱
🇧🇪R.U. Saint-Gilloise 4:0 Hapoel Be'er Sheva🇮🇱
🇦🇲Ararat Armenia 0:4 AZ Alkmaar🇳🇱
🇮🇹Juventus 2:2 Stade Rennes🇨🇵
🇨🇿Viktoria Plzeň 1:2 Levski Sofia🇧🇬
🇬🇷Olympiakos 1:0 AC Sparta Praha🇨🇿
🏴AFC Bournemouth 3:0 AC Miláno🇮🇹
🇸🇮NK Celje 2:2 RB Salzburg🇦🇹
🇹🇷Beşiktaş 2:2 Crystal Palace🏴
🇸🇯Lillestrøm 0:6 Real Sociedad🇪🇦
🏴Celtic Glasgow 1:2 Celta Vigo🇪🇦
🇨🇾Omonia Nikózia 1:4 Benfica🇵🇹
🇵🇱Jagiellonia Białystok 0:3 Anderlecht🇧🇪
🇩🇪Hoffenheim 3:0 Olympique Lyon🇨🇵
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KONFERENČNÁ LIGA:
🇰🇿Kairat Almaty 1:5 Panathinaikos Atény🇬🇷
🇪🇦Getafe 2:5 Lugano🇨🇭
🇦🇩Inter d'Escaldes 1:3 Universitatea Craiova🇷🇴
🇹🇷Trabzonspor 2:0 Hearts🏴
🇬🇪Iberia Tbilisi 1:1 Mjällby AIF🇸🇪
🇩🇰Nordsjaelland 2:2 CSKA Sofia🇧🇬
🇨🇿FK Jablonec 0:0 Brighton & Hove Albion🏴
🇱🇹Kauno Żalgiris 1:4 Brann Bergen🇸🇯
🇷🇸Crvena Zvezda Belehrad 2:2 FC Kodaň🇩🇰
🇨🇾FC Pafos 1:1 Riga FC🇱🇻
🇩🇰AGF Aarhus 1:1 Egnatia🇦🇱
🇧🇦Borac Banja Luka 2:0 KuPS Kuopio🇫🇮
🇨🇭Thun 0:1 Hajduk Split🇭🇷
🇬🇮Lincoln Red Imps 1:4 FC Twente🇳🇱
🇳🇱Ajax Amsterdam 2:0 Atalanta Bergamo🇮🇹
🇨🇵AS Monaco 3:0 SC Freiburg🇩🇪
🇵🇹Sporting Braga 2:0 Gent🇧🇪
🇩🇰Midtjylland 0:1 Sint-Truidense🇧🇪
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A na záver - možno sa pýtate, prečo je v názve "jedna veľká rozlúčka", keď ste si o nej v tomto článku neprečítali.
Nuž, neprebehla na trávniku, ale týmto článkom. Končím svoje pôsobenie na blogu sme. Neznamená to ale koniec mojej kariéry a publikovania článkov, práve naopak - tvorbu z blogu presúvam na platformu RUIK, ktorá mi povolí prinášať obsah väčšiemu publiku a robiť ho lepšie a kvalitnejšie.
Rád by som sa poďakoval každému jednému čitateľovi, ktorý ťukol na môj článok a niečo si z neho zobral - či už to bol výsledok, príbeh alebo posolstvo.
A špeciálne poďakovanie patrí používateľovi @Peppe777, ktorý bol mojím prvým a suverénne najčastejším diskutujúcim, pričom mi prejavil množstvo podpory, ktorú som si stále mimoriadne vážil.
Tak teda do skorého videnia, priatelia.