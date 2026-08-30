Chceli by ste zažiť európsky futbal? TOTO sú alternatívy pre túto sezónu!

*(Všetky vzdialenosti sú uvádzané z Bratislavy (BA), Košíc (KE) a Banskej Bystrice (BB). Sú približné, takže je možná mierna odchýlka. Hodnoty slúžia na informáciu, nie na uvedenie presnej vzdialenosti.)
BRATISLAVA:
BA -> 0KM
KE -> 404KM (/priame letecké spojenie)
BB -> 211KM
-LIGA MAJSTROV-
•ŠK Slovan Bratislava:
[2.kolo] 14.10.2026 (streda)
21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs VFB STUTTGART, Tehelné Pole, Bratislava
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[5.kolo] 24.11.2026 (utorok)
21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs REAL BETIS, Tehelné Pole, Bratislava
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[6.kolo] 09.12.2026 (streda)
18:45 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs SHAKHTAR DONETSK, Tehelné Pole, Bratislava
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[8.kolo] 27.01.2027 (streda)
21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs INTER MILÁNO, Tehelné Pole, Bratislava
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PRAHA:
BA -> 328KM
KE -> 651KM (/priame letecké spojenie)
BB -> 541KM
-LIGA MAJSTROV-
•SK Slavia Praha:
[1.kolo] 10.09.2026 (štvrtok)
21:00 SK SLAVIA PRAHA vs RC LENS, Eden Arena, Praha
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[4.kolo] 04.11.2026 (streda)
21:00 SK SLAVIA PRAHA vs ARSENAL, Eden Arena, Praha
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[5.kolo] 25.11.2026 (streda)
18:45 SK SLAVIA PRAHA vs VILLARREAL CF, Eden Arena, Praha
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[8.kolo] 27.01.2027 (streda)
21:00 SK SLAVIA PRAHA vs ASTON VILLA, Eden Arena, Praha
---
-EURÓPSKA LIGA-
•AC Sparta Praha:
[2.kolo] 15.10.2026 (štvrtok)
18:45 AC SPARTA PRAHA vs LILLESTRØM SK, Letná, Praha
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[4.kolo] 5.11.2026 (štvrtok)
18:45 AC SPARTA PRAHA vs AFC BOURNEMOUTH, Letná, Praha
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[5.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)
21:00 AC SPARTA PRAHA vs AZ ALKMAAR, Letná, Praha
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[8.kolo] 28.01.2027 (štvrtok)
21:00 AC SPARTA PRAHA vs STADE RENNAIS, Letná, Praha
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PLZEŇ:
BA -> 422KM
KE -> 745KM
BB -> 635KM
-EURÓPSKA LIGA-
•FC Viktoria Plzeň:
[1.kolo] 17.09.2026 (štvrtok)
21:00 FC VIKTORIA PLZEŇ vs ROYALE UNION SAINT-GILLOISE, Doosan Arena, Plzeň
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[3.kolo] 22.10.2026 (štvrtok)
21:00 FC VIKTORIA PLZEŇ vs LEVSKI SOFIA, Doosan Arena, Plzeň
.
[5.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)
18:45 FC VIKTORIA PLZEŇ vs BENFICA, Doosan Arena, Plzeň
.
[8.kolo] 28.01.2027 (štvrtok)
21:00 FC VIKTORIA PLZEŇ vs JAGIELLONIA BIAŁYSTOK, Doosan Arena, Plzeň
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JABLONEC NAD NISOU:
BA -> 388KM
KE -> 670KM
BB -> 640KM
-KONFERENČNÁ LIGA-
•FK Jablonec:
[2.kolo] 22.10.2026 (štvrtok)
18:45 FK JABLONEC vs BRIGHTON & HOVE ALBION, Střelnice, Jablonec nad Nisou
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[4.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)
18:45 FK JABLONEC vs LUGANO, Střelnice, Jablonec nad Nisou
.
[6.kolo] 17.12.2026 (štvrtok)
21:00 FK JABLONEC vs IBERIA TBILISI, Střelnice, Jablonec nad Nisou
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BUDAPEŠŤ:
BA -> 200KM
KE -> 264KM
BB -> 184KM
-EURÓPSKA LIGA-
•Ferencváros:
[2.kolo] 15.10.2026 (štvrtok)
21:00 FERENCVÁROS vs FC VIKTORIA PLZEŇ, Groupama Arena, Budapešť
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[3.kolo] 22.10.2026 (štvrtok)
18:45 FERENCVÁROS vs TORREENSE, Groupama Arena, Budapešť
.
[5.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)
21:00 FERENCVÁROS vs CELJE, Groupama Arena, Budapešť
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[7.kolo] 21.01.2027 (štvrtok)
18:45 FERENCVÁROS vs JUVENTUS, Groupama Arena, Budapešť
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LINZ:
BA -> 268KM
KE -> 719KM
BB -> 477KM
-LIGA MAJSTROV-
•LASK Linz:
[2.kolo] 14.10.2026 (streda)
18:45 LASK LINZ vs FC LIVERPOOL, Raiffeisen Arena, Linz
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[4.kolo] 03.11.2026 (utorok)
21:00 LASK LINZ vs ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Raiffeisen Arena, Linz
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[6.kolo] 09.12.2026 (streda)
21:00 LASK LINZ vs Fenerbahçe, Raiffeisen Arena, Linz
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[8.kolo] 27.01.2027 (streda)
21:00 LASK LINZ vs FC PORTO, Raiffeisen Arena, Linz
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BONUSOVÉ ALTERNATÍVY:
LONDÝN:
Priama letecká linka s BRATISLAVOU, KOŠICAMI aj POPRADOM
V LIGE MAJSTROV hraje Arsenal a FC Shakhtar Donetsk*, v EURÓPSKEJ LIGE hraje Crystal Palace
*Shakhtar odohrá svoje štyri domáce duely v Lige majstrov na štadióne Stamford Bridge v Londýne, ktorý slúži ako domovský štadión Chelsea FC.
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SALZBURG:
BA -> 382KM
KE -> 782KM
BB -> 590KM
Miestny RB Salzburg si v rámci EURÓPSKEJ LIGY zahrá doma proti AC Milánu, Araratu-Armenia, AC Sparte Praha a Crystal Palace.
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POZNAŃ:
BA -> 711KM
KE -> 705KM
BB -> 621KM
Domáci Lech Poznań privíta v EURÓPSKEJ LIGE Bayer Leverkusen, Ferencváros, Sunderland a Torreense.
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RÍM:
Priama letecká linka s BRATISLAVOU aj KOŠICAMI.
V LIGE MAJSTROV si AS Rím zmeria v domácom prostredí sily s Realom Madrid, Sportingom CP, LOSC Lille a bratislavským Slovanom.
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