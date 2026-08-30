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30. aug 2026 o 16:00
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Chceli by ste zažiť európsky futbal? TOTO sú alternatívy pre túto sezónu!

Neexistuje lepší relax ako si zapnúť kvalitný európsky futbal večer pri pive. No neexistuje lepšia atmosféra ako zažiť daný zápas priamo v dejisku na štadióne. Kde? Odpovede nájdete v tomto článku.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Chceli by ste zažiť európsky futbal? TOTO sú alternatívy pre túto sezónu!
(Zdroj: Filip Ficko)
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*(Všetky vzdialenosti sú uvádzané z Bratislavy (BA), Košíc (KE) a Banskej Bystrice (BB). Sú približné, takže je možná mierna odchýlka. Hodnoty slúžia na informáciu, nie na uvedenie presnej vzdialenosti.)

BRATISLAVA:

BA -> 0KM

KE -> 404KM (/priame letecké spojenie)

BB -> 211KM

-LIGA MAJSTROV-

•ŠK Slovan Bratislava:

[2.kolo] 14.10.2026 (streda)

21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs VFB STUTTGART, Tehelné Pole, Bratislava

.

[5.kolo] 24.11.2026 (utorok)

21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs REAL BETIS, Tehelné Pole, Bratislava

.

[6.kolo] 09.12.2026 (streda)

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18:45 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs SHAKHTAR DONETSK, Tehelné Pole, Bratislava

.

[8.kolo] 27.01.2027 (streda)

21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs INTER MILÁNO, Tehelné Pole, Bratislava

:::::::::::::::::::::::::

PRAHA:

BA -> 328KM

KE -> 651KM (/priame letecké spojenie)

BB -> 541KM

-LIGA MAJSTROV-

•SK Slavia Praha:

[1.kolo] 10.09.2026 (štvrtok)

21:00 SK SLAVIA PRAHA vs RC LENS, Eden Arena, Praha

.

[4.kolo] 04.11.2026 (streda)

21:00 SK SLAVIA PRAHA vs ARSENAL, Eden Arena, Praha

.

[5.kolo] 25.11.2026 (streda)

18:45 SK SLAVIA PRAHA vs VILLARREAL CF, Eden Arena, Praha

.

[8.kolo] 27.01.2027 (streda)

21:00 SK SLAVIA PRAHA vs ASTON VILLA, Eden Arena, Praha

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---

-EURÓPSKA LIGA-

•AC Sparta Praha:

[2.kolo] 15.10.2026 (štvrtok)

18:45 AC SPARTA PRAHA vs LILLESTRØM SK, Letná, Praha

.

[4.kolo] 5.11.2026 (štvrtok)

18:45 AC SPARTA PRAHA vs AFC BOURNEMOUTH, Letná, Praha

.

[5.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)

21:00 AC SPARTA PRAHA vs AZ ALKMAAR, Letná, Praha

.

[8.kolo] 28.01.2027 (štvrtok)

21:00 AC SPARTA PRAHA vs STADE RENNAIS, Letná, Praha

:::::::::::::::::::::::::

PLZEŇ:

BA -> 422KM

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KE -> 745KM

BB -> 635KM

-EURÓPSKA LIGA-

•FC Viktoria Plzeň:

[1.kolo] 17.09.2026 (štvrtok)

21:00 FC VIKTORIA PLZEŇ vs ROYALE UNION SAINT-GILLOISE, Doosan Arena, Plzeň

.

[3.kolo] 22.10.2026 (štvrtok)

21:00 FC VIKTORIA PLZEŇ vs LEVSKI SOFIA, Doosan Arena, Plzeň

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[5.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)

18:45 FC VIKTORIA PLZEŇ vs BENFICA, Doosan Arena, Plzeň

.

[8.kolo] 28.01.2027 (štvrtok)

21:00 FC VIKTORIA PLZEŇ vs JAGIELLONIA BIAŁYSTOK, Doosan Arena, Plzeň

:::::::::::::::::::::::::

JABLONEC NAD NISOU:

BA -> 388KM

KE -> 670KM

BB -> 640KM

-KONFERENČNÁ LIGA-

•FK Jablonec:

[2.kolo] 22.10.2026 (štvrtok)

18:45 FK JABLONEC vs BRIGHTON & HOVE ALBION, Střelnice, Jablonec nad Nisou

.

[4.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)

18:45 FK JABLONEC vs LUGANO, Střelnice, Jablonec nad Nisou

.

[6.kolo] 17.12.2026 (štvrtok)

21:00 FK JABLONEC vs IBERIA TBILISI, Střelnice, Jablonec nad Nisou

:::::::::::::::::::::::::

BUDAPEŠŤ:

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BA -> 200KM

KE -> 264KM

BB -> 184KM

-EURÓPSKA LIGA-

•Ferencváros:

[2.kolo] 15.10.2026 (štvrtok)

21:00 FERENCVÁROS vs FC VIKTORIA PLZEŇ, Groupama Arena, Budapešť

.

[3.kolo] 22.10.2026 (štvrtok)

18:45 FERENCVÁROS vs TORREENSE, Groupama Arena, Budapešť

.

[5.kolo] 26.11.2026 (štvrtok)

21:00 FERENCVÁROS vs CELJE, Groupama Arena, Budapešť

.

[7.kolo] 21.01.2027 (štvrtok)

18:45 FERENCVÁROS vs JUVENTUS, Groupama Arena, Budapešť

:::::::::::::::::::::::::

LINZ:

BA -> 268KM

KE -> 719KM

BB -> 477KM

-LIGA MAJSTROV-

•LASK Linz:

[2.kolo] 14.10.2026 (streda)

18:45 LASK LINZ vs FC LIVERPOOL, Raiffeisen Arena, Linz

.

[4.kolo] 03.11.2026 (utorok)

21:00 LASK LINZ vs ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Raiffeisen Arena, Linz

.

[6.kolo] 09.12.2026 (streda)

21:00 LASK LINZ vs Fenerbahçe, Raiffeisen Arena, Linz

.

[8.kolo] 27.01.2027 (streda)

21:00 LASK LINZ vs FC PORTO, Raiffeisen Arena, Linz

:::::::::::::::::::::::::

BONUSOVÉ ALTERNATÍVY:

LONDÝN:

Priama letecká linka s BRATISLAVOU, KOŠICAMI aj POPRADOM

V LIGE MAJSTROV hraje Arsenal a FC Shakhtar Donetsk*, v EURÓPSKEJ LIGE hraje Crystal Palace

*Shakhtar odohrá svoje štyri domáce duely v Lige majstrov na štadióne Stamford Bridge v Londýne, ktorý slúži ako domovský štadión Chelsea FC.

---

SALZBURG:

BA -> 382KM

KE -> 782KM

BB -> 590KM

Miestny RB Salzburg si v rámci EURÓPSKEJ LIGY zahrá doma proti AC Milánu, Araratu-Armenia, AC Sparte Praha a Crystal Palace.

---

POZNAŃ:

BA -> 711KM

KE -> 705KM

BB -> 621KM

Domáci Lech Poznań privíta v EURÓPSKEJ LIGE Bayer Leverkusen, Ferencváros, Sunderland a Torreense.

---

RÍM:

Priama letecká linka s BRATISLAVOU aj KOŠICAMI.

V LIGE MAJSTROV si AS Rím zmeria v domácom prostredí sily s Realom Madrid, Sportingom CP, LOSC Lille a bratislavským Slovanom.

:::::::::::::::::::::::::

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Filip Ficko

Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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