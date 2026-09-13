Deň, kedy mal gól cenu ľudského života

Leto 1994. Spojené štáty americké hostia futbalový sviatok a najväčšiu udalosť, akú tento šport ponúka - svetový šampionát.
V tom čase patrili medzi favoritov Brazília, Nemecko či Taliansko, do širšieho okruhu sa však určite dala zaradiť aj Kolumbia.
Práve na tú narazili reprezentanti hostiteľskej krajiny v skupine A. Okrem USA a Kolumbie v danej skupine ešte figurovali aj Rumunsko a Švajčiarsko.
Domácim vstup do turnaja celkom nevyšiel, keďže v Pontiacu len remízovali 1:1 so Švajčiarmi. V rovnaký deň sledoval slávny Rose Bowl s viac než 90-tisíc divákmi aj druhý zápas prvého z troch kôl tejto skupiny. V ňom si Rumunsko až prekvapivo ľahko poradilo s Kolumbiou a vďaka víťazstvu 3:1 sa vyšvihlo na prvé miesto skupiny.
Už o štyri dni Helvéti vyprášili Rumunsko 4:1 a skupina bola úplne otvorená. Obrovská dôležitosť tak pripadala stretu domácich reprezentantov USA proti Kolumbii.
23.6.1994. Štvrtok. Rose Bowl, Pasadena, Kalifornia. 93 689 divákov. Bolo jasné, že prehra v tomto dueli bude pre oba tímy znamenať veľmi pravdepodobný koniec. Po opatrnejšom úvode prišiel osudový moment, a to v 34. minúte. Záložník Derby County John Harkes poslal z ľavej strany ihriska center do šestnástky, ktorým hľadal jedného zo svojich spoluhráčov. Namiesto nich tam však našiel Andrésa Escobara, obrancu klubu Atlético Nacional. Ten sa pri pokuse o odvrátenie centra pošmykol a loptu si zrazil tak nešťastne, že skončila vo vlastnej sieti. Po prvom polčase bol tento gól jediným v zápase.
V 52. minúte pridal po skvelej prihrávke gól na 2:0 pre domácich Earnie Stewart a Kolumbia bola na kolenách. Prehru už nedokázal odvrátiť ani Valencia, ktorý v 89. minúte korigoval skóre na konečných 1:2 z pohľadu juhoamerického celku.
Po zápase tak bolo jasné, že Kolumbia sa s turnajom rozlúči už v skupine. Na rozlúčku porazila Švajčiarsko 2:0. Rumunsko porazilo USA 1:0 a zabezpečilo si tak prvé miesto v skupine. Čo bolo pre Kolumbiu ešte horšie, bol fakt, že vďaka vtedajšiemu formátu postupovali aj najlepšie tímy z tretieho miesta, a tak zo skupiny A postúpili do vyraďovacích bojov všetci okrem Kolumbie.
Po turnaji sa Escobar rozhodol vrátiť do rodnej Kolumbie. V novinách uverejnil článok, v ktorom sa obyvateľom krajiny ospravedlnil za vypadnutie. Zároveň zdôraznil, akou hrdosťou pre neho bola možnosť reprezentovať Kolumbiu na tej najväčšej scéne a sľúbil, že celý tím sa vráti ešte silnejšǰ. Svoj článok ukončil slovami: "Život sa týmto nekončí."
Vtedy ešte netušil, že ten jeho áno.
V kalendároch svietil 1. júl. Bolo to presne päť dní po odohraní posledného zápasu na mundiale. Escobar zavolal svojich priateľov, s ktorými následne išiel do baru v štvrti El Poblado v Medellíne. Ich spoločný večer sa skončil pred nočným klubom El Indio. Okolo treťej ráno bol Andrés Escobar sám na parkovisku pred týmto podnikom, keď k jeho autu podišli traja muži. Začali sa s ním hádať ohľadom jeho vlastného gólu spred deviatich dní. Konflikt vyeskaloval do bodu, v ktorom dvaja z troch mužov vytiahli zbraň a jeden z nich obrancu zastrelil šiestimi strelami z revolvera Llama kalibru 0,38. Pri každej strele vrah kričal "gól". Skupina následne utiekla v pick-upe Toyota a nechala smrteľne zraneného futbalistu na mieste. Escobarovi bola po pár minútach privolaná pomoc, no 45 minút po útoku v nemocnici zomrel. V čase svojho úmrtia mal len 27 rokov.
Kolumbijský futbal bol v tom čase úplne závislý od financií drogových kartelov a ich bossov. Nasledujúcu noc sa priznal k vražde práve bodyguard jedného z nich. Bol to konkrétne Humberto Castro Muñoz. Pracoval ako šofér a ochrankár pre Santiaga Gallóna. Gallón bol najvyššie postaveným človekom, teda bossom, clanu Gallón, a zároveň prominentným pašerákom drog. Kvôli vypadnutiu Kolumbii údajne prehral vysoký obnos peňazí na športovej stávke.
Muñoz bol odsúdený na 43 rokov väzenia, reálne však bol kvôli nefunkčnému justičnému systému prepustený už 9 rokov po vražde. Z mafiánskeho života sa následne vytratil.
Vo februári tohto roka bol Santiago Gallón zastelený v reštaurácii v Mexiku.
Na šampionát z roku 1994 si tak celá futbalová verejnosť pamätá nielen vďaka fenomenálnej ceste Brazílie k štvrtému či slávnej zahodenej penalte Roberta Baggia, ale aj kvôli tomuto tragickému incidentu, ku ktorému by v akomkoľvek športe nikdy nemalo dojsť.
Česť pamiatke a odkazu Andrésa Escobara. 🕊