nedeľa, 13. september, 2026 |  Meniny má Ctibor
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. sep 2026 o 16:23
Prečítané: 0x

Deň, kedy mal gól cenu ľudského života

Góly sú ozdobou futbalu. Vytvoria eufóriu pre milióny ľudí a ďalšie milióny dostanú do smútku. Rozhodujú o zápasoch, postupoch či tituloch. No v dejinách nájdeme, žiaľ, aj jeden prípad, kedy gól rozhodoval o živote a smrti.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Deň, kedy mal gól cenu ľudského života
(Zdroj: Filip Ficko)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Leto 1994. Spojené štáty americké hostia futbalový sviatok a najväčšiu udalosť, akú tento šport ponúka - svetový šampionát.

V tom čase patrili medzi favoritov Brazília, Nemecko či Taliansko, do širšieho okruhu sa však určite dala zaradiť aj Kolumbia.

Práve na tú narazili reprezentanti hostiteľskej krajiny v skupine A. Okrem USA a Kolumbie v danej skupine ešte figurovali aj Rumunsko a Švajčiarsko.

Domácim vstup do turnaja celkom nevyšiel, keďže v Pontiacu len remízovali 1:1 so Švajčiarmi. V rovnaký deň sledoval slávny Rose Bowl s viac než 90-tisíc divákmi aj druhý zápas prvého z troch kôl tejto skupiny. V ňom si Rumunsko až prekvapivo ľahko poradilo s Kolumbiou a vďaka víťazstvu 3:1 sa vyšvihlo na prvé miesto skupiny.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Už o štyri dni Helvéti vyprášili Rumunsko 4:1 a skupina bola úplne otvorená. Obrovská dôležitosť tak pripadala stretu domácich reprezentantov USA proti Kolumbii.

23.6.1994. Štvrtok. Rose Bowl, Pasadena, Kalifornia. 93 689 divákov. Bolo jasné, že prehra v tomto dueli bude pre oba tímy znamenať veľmi pravdepodobný koniec. Po opatrnejšom úvode prišiel osudový moment, a to v 34. minúte. Záložník Derby County John Harkes poslal z ľavej strany ihriska center do šestnástky, ktorým hľadal jedného zo svojich spoluhráčov. Namiesto nich tam však našiel Andrésa Escobara, obrancu klubu Atlético Nacional. Ten sa pri pokuse o odvrátenie centra pošmykol a loptu si zrazil tak nešťastne, že skončila vo vlastnej sieti. Po prvom polčase bol tento gól jediným v zápase.

SkryťVypnúť reklamu

V 52. minúte pridal po skvelej prihrávke gól na 2:0 pre domácich Earnie Stewart a Kolumbia bola na kolenách. Prehru už nedokázal odvrátiť ani Valencia, ktorý v 89. minúte korigoval skóre na konečných 1:2 z pohľadu juhoamerického celku.

Po zápase tak bolo jasné, že Kolumbia sa s turnajom rozlúči už v skupine. Na rozlúčku porazila Švajčiarsko 2:0. Rumunsko porazilo USA 1:0 a zabezpečilo si tak prvé miesto v skupine. Čo bolo pre Kolumbiu ešte horšie, bol fakt, že vďaka vtedajšiemu formátu postupovali aj najlepšie tímy z tretieho miesta, a tak zo skupiny A postúpili do vyraďovacích bojov všetci okrem Kolumbie.

SkryťVypnúť reklamu

Po turnaji sa Escobar rozhodol vrátiť do rodnej Kolumbie. V novinách uverejnil článok, v ktorom sa obyvateľom krajiny ospravedlnil za vypadnutie. Zároveň zdôraznil, akou hrdosťou pre neho bola možnosť reprezentovať Kolumbiu na tej najväčšej scéne a sľúbil, že celý tím sa vráti ešte silnejšǰ. Svoj článok ukončil slovami: "Život sa týmto nekončí."

SkryťVypnúť reklamu

Vtedy ešte netušil, že ten jeho áno.

V kalendároch svietil 1. júl. Bolo to presne päť dní po odohraní posledného zápasu na mundiale. Escobar zavolal svojich priateľov, s ktorými následne išiel do baru v štvrti El Poblado v Medellíne. Ich spoločný večer sa skončil pred nočným klubom El Indio. Okolo treťej ráno bol Andrés Escobar sám na parkovisku pred týmto podnikom, keď k jeho autu podišli traja muži. Začali sa s ním hádať ohľadom jeho vlastného gólu spred deviatich dní. Konflikt vyeskaloval do bodu, v ktorom dvaja z troch mužov vytiahli zbraň a jeden z nich obrancu zastrelil šiestimi strelami z revolvera Llama kalibru 0,38. Pri každej strele vrah kričal "gól". Skupina následne utiekla v pick-upe Toyota a nechala smrteľne zraneného futbalistu na mieste. Escobarovi bola po pár minútach privolaná pomoc, no 45 minút po útoku v nemocnici zomrel. V čase svojho úmrtia mal len 27 rokov.

SkryťVypnúť reklamu

Kolumbijský futbal bol v tom čase úplne závislý od financií drogových kartelov a ich bossov. Nasledujúcu noc sa priznal k vražde práve bodyguard jedného z nich. Bol to konkrétne Humberto Castro Muñoz. Pracoval ako šofér a ochrankár pre Santiaga Gallóna. Gallón bol najvyššie postaveným človekom, teda bossom, clanu Gallón, a zároveň prominentným pašerákom drog. Kvôli vypadnutiu Kolumbii údajne prehral vysoký obnos peňazí na športovej stávke.

Muñoz bol odsúdený na 43 rokov väzenia, reálne však bol kvôli nefunkčnému justičnému systému prepustený už 9 rokov po vražde. Z mafiánskeho života sa následne vytratil.

Vo februári tohto roka bol Santiago Gallón zastelený v reštaurácii v Mexiku.

Na šampionát z roku 1994 si tak celá futbalová verejnosť pamätá nielen vďaka fenomenálnej ceste Brazílie k štvrtému či slávnej zahodenej penalte Roberta Baggia, ale aj kvôli tomuto tragickému incidentu, ku ktorému by v akomkoľvek športe nikdy nemalo dojsť.

Česť pamiatke a odkazu Andrésa Escobara. 🕊

Súvisiace články autora

Ako jeden muž spôsobil najväčší korupčný škandál v histórii futbalu

Filip Ficko

Ako jeden muž spôsobil najväčší korupčný škandál v histórii futbalu

Ak sa spýtate fanúšika akéhokoľvek talianskeho klubu na kauzu Calciopoli, povie, že jeho tím s ňou nemá nič spoločné. Možno to ale nie je úplne tak... Toto je príbeh korupčnej schémy, ktorá navždy ovplyvnila európsky futbal.

Ako sa z obyčajného obuvníka stal jeden z najlepších trénerov európskej histórie

Filip Ficko

Ako sa z obyčajného obuvníka stal jeden z najlepších trénerov európskej histórie

V ľudskom živote je možné všetko. Dostať sa cez neuveriteľné prekážky, zmeniť svoju cestu či dokázať niečo, čo by ste si ani sami nepomysleli, že dokážete. A príbeh Arriga Sacchiho je ideálnou ukážkou tohto tvrdenia.

Ako sa z obyčajného rozhodcu stal pašerák drog a národný nepriateľ Talianska

Filip Ficko

Ako sa z obyčajného rozhodcu stal pašerák drog a národný nepriateľ Talianska

Písal sa jún 2002 a majstrovstvá sveta, ktoré sa prvýkrát v histórii konali na ázijskej pôde, konkrétne v Japonsku a Južnej Kórei, sa preniesli do vyraďovacej fázy.

Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
  • Počet článkov:  46
    •  | 
  • Páči sa:  77x

Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

Prémioví blogeri

Všetky články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
INESS

INESS

132 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

119 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu