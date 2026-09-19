Drvivé víťazstvá, dokonané senzácie a nezabudnuteľné večery - čo prinieslo prvé kolo ligovej fázy Európskej ligy?

FAVORITI ZAČALI PRESVEDČIVÝMI VÝKONMI
Po spackanom závere minulej sezóny v talianskej Serie A sa musel Juventus uspokojiť s Európskou ligou. Do nej však vletel najlepším možným spôsobom. Na domácej pôde vyzval holandský NEC Nijmegen. "Stará dáma" mala od začiatku zápas pevne pod kontrolou a už v prvom polčase si vypracovala náskok 3:0. O všetky góly tímu sa postarali letné akvizície - konkrétne teda Nicolas González (prestupoval z Atlética Madrid), Kerim Alajbegović (prestupoval z RB Salzburg), Nick Woltemade (prestupoval z Newcastle United), Zeki Çelik (prestupoval z AS Rím) a Randal Kolo Muani (prestúpil do klubu natrvalo z Tottenhamu, resp. PSG). Juve je tak po bezchybnom výkone a víťazstve 5:0 na prvom mieste tabuľky.
Ďalšie presvedčivé víťazstvo si pripísal šampión poslednej sezóny Konferenčnej ligy, anglický Crystal Palace. V domácom prostredí v Selhurst Parku nadelil poľskému celku Lech Poznań 4:0. Rozhodujúcim faktorom duelu sa stala efektivita. Obe tímy mali zhodne po šesť striel na bránu, no zatiaľ čo klub z Londýna premenil dve tretiny svojich šancí, ich súper nevyužil ani jednu. Crystal Palace si tak vypracoval dobrú pozíciu pred náročným výjazdom do Lyonu v ďalšom kole.
Z výhody domáceho prostredia kapitalizovali aj futbalisti Beşiktaşu, ktorí aj vďaka trefe českého reprezentanta Václava Černého porazili Olympique de Marseille 4:1.
-
HISTORICKÉ VÍŤAZSTVÁ TRPASLÍKOV Z GRÉCKA A PORTUGALSKA
Hoffenheim cestoval na Krétu ako jasný favorit. Nebolo snáď jedného nezaujatého diváka, ktorý by veril, že OFI Kréta, ktorá hrala svoj premiérový európsky zápas v ligovej/skupinovej fáze v histórii dokáže proti celku z Bundesligy niečo uhrať. Víťaz gréckeho pohára z poslednej sezóny však doma previedol obetavý a koncentrovaný výkon a gólmi Cantalapiedru a Kanellopoulosa zvíťazil 2:0. Postaral sa tak o jedno z najslávnejších víťazstiev klubovej histórie.
Podobný kúsok sa podaril Torreense z Portugalska. Druholigista, ktorý sa podobne ako celok z Kréty kvalifikoval do súťaže vďaka víťazstvu v národnom pohári, cestoval na studenú nórsku pôdu do Lillestrømu. Hoci mali domáci prevahu v držaní lopty (60%-40%) aj v strelách na bránu (6-3), hostia zvládli zápas dobojovať do víťazného konca, a to aj s červenou kartou z konca zápasu. Výhrou 2:1 sa Torreense stalo vôbec štvrtým tímom v histórii Európskej ligy (*ak by sme počítali aj predchodcu tejto súťaže, Pohár UEFA, tak piatym), ktorý vyhral ligový/skupinový zápas v čase, keď bol druholigistom.
Hoci cyperská Omonia nie je nováčikom na európskej scéne, keďže v posledných sezónach sa v niektorej zo súťaží objavuje prakticky každý ročník, víťazstvo nad Celtou Vigo asi čakal málokto. Na to, aby sa stalo realitou, ale stačil jeden moment z 88. minúty. Omonia v úvodnom zápase tohto ročníka Európskej ligy porazila Celtu 1:0 a získala tak veľmi cenné tri body.
-
DIAMETRÁLNE ODLIŠNÉ VSTUPY ČESKÝCH KLUBOV
Český futbal v súťaži reprezentujú počas tejto sezóny AC Sparta Praha a Viktoria Plzeň.
Zatiaľ čo celok z hlavného mesta úvodný zápas zvládol skvele, keďže si v Yerevane poradil s ďalším debutujúcim tímom Ararat-Armenia vysoko 4:1, klub z pivárskeho mesta doma konfrontáciu s Royale Union Saint-Gilloise absolútne nezvládol a po bezduchom výkone Viktorka prehrala 0:3. Posledný gól duelu pritom strelil český stredopoliar Ondřej Kričfaluši.
-
VEĽKÉ KALIBRE A CENNÉ VÍŤAZSTVÁ
Šlágrami prvého hracieho dňa boli určite strety AC Milána s Benficou a Realu Sociedad s Bournemouthom.
San Siro však ostalo po zápase poriadne tiché. Výkon domácich skrátka nestačil a Benfica si vybojovala po góloch Lukébakia a Kamińského tri body za výsledok 2:0.
Z víťazstva domáceho klubu sa netešili priaznivci ani na Anoete. Real Sociedad prehrával po dvadsiatich minútach už 0:2. Sergio Gómez síce v 58. minúte duel zdramatizoval, no to bolo z oboch strán všetko. Bournemouth tak v premiérovom európskom zápase zvíťazil 2:1.
-
KOMPLETNÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV:
•🇨🇾Omonia Nikózia 1:0 Celta Vigo🇪🇦
☆🇦🇲Ararat-Armenia 1:4 AC Sparta Praha🇨🇿
•🇬🇷Olympiakos Piraues 2:1 Jagiellonia Białystok
•🇧🇪Anderlecht 1:2 Olympique Lyon🇨🇵
•🇩🇪Bayer Leverkusen 2:0 NK Celje🇸🇮
•🏴Sunderland 1:0 AZ Alkmaar🇳🇱
☆🇮🇹AC Miláno 0:2 Benfica🇵🇹
•🇦🇹Sturm Graz 0:0 Stade Rennes🇨🇵
•🇮🇱Hapoel Be'er Sheva 0:0 Dinamo Záhreb🇭🇷
•🇧🇬Levski Sofia 0:1 RB Salzburg🇦🇹
•🇬🇷OFI Kréta 2:0 Hoffenheim🇩🇪
•🏴Celtic Glasgow 1:3 Ferencváros🇭🇺
☆🇮🇹Juventus 5:0 NEC Nijmegen🇳🇱
☆🇨🇿Viktoria Plzeň 0:3 R.U. Saint-Gilloise🇧🇪
☆🇹🇷Beşiktaş 4:1 Olympique Marseille🇨🇵
•🇳🇴Lillestrøm 1:2 Torreense🇵🇹
☆🏴Crystal Palace 4:0 Lech Poznań🇵🇱
•🇪🇦Real Sociedad 1:2 AFC Bournemouth🏴