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19. sep 2026 o 11:46
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Drvivé víťazstvá, dokonané senzácie a nezabudnuteľné večery - čo prinieslo prvé kolo ligovej fázy Európskej ligy?

Stredajší a štvrtkový večer patrili úvodným zápasom druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže - Európskej ligy UEFA. V akcii sa predstavili giganti, nováčikovia i niekoľkí Slováci. Tu je kompletný prehľad hracieho dňa.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Drvivé víťazstvá, dokonané senzácie a nezabudnuteľné večery - čo prinieslo prvé kolo ligovej fázy Európskej ligy?
(Zdroj: Oficiálna trofej UEFA EUROPA LEAGUE)
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FAVORITI ZAČALI PRESVEDČIVÝMI VÝKONMI

Po spackanom závere minulej sezóny v talianskej Serie A sa musel Juventus uspokojiť s Európskou ligou. Do nej však vletel najlepším možným spôsobom. Na domácej pôde vyzval holandský NEC Nijmegen. "Stará dáma" mala od začiatku zápas pevne pod kontrolou a už v prvom polčase si vypracovala náskok 3:0. O všetky góly tímu sa postarali letné akvizície - konkrétne teda Nicolas González (prestupoval z Atlética Madrid), Kerim Alajbegović (prestupoval z RB Salzburg), Nick Woltemade (prestupoval z Newcastle United), Zeki Çelik (prestupoval z AS Rím) a Randal Kolo Muani (prestúpil do klubu natrvalo z Tottenhamu, resp. PSG). Juve je tak po bezchybnom výkone a víťazstve 5:0 na prvom mieste tabuľky.

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Ďalšie presvedčivé víťazstvo si pripísal šampión poslednej sezóny Konferenčnej ligy, anglický Crystal Palace. V domácom prostredí v Selhurst Parku nadelil poľskému celku Lech Poznań 4:0. Rozhodujúcim faktorom duelu sa stala efektivita. Obe tímy mali zhodne po šesť striel na bránu, no zatiaľ čo klub z Londýna premenil dve tretiny svojich šancí, ich súper nevyužil ani jednu. Crystal Palace si tak vypracoval dobrú pozíciu pred náročným výjazdom do Lyonu v ďalšom kole.

Z výhody domáceho prostredia kapitalizovali aj futbalisti Beşiktaşu, ktorí aj vďaka trefe českého reprezentanta Václava Černého porazili Olympique de Marseille 4:1.

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HISTORICKÉ VÍŤAZSTVÁ TRPASLÍKOV Z GRÉCKA A PORTUGALSKA

Hoffenheim cestoval na Krétu ako jasný favorit. Nebolo snáď jedného nezaujatého diváka, ktorý by veril, že OFI Kréta, ktorá hrala svoj premiérový európsky zápas v ligovej/skupinovej fáze v histórii dokáže proti celku z Bundesligy niečo uhrať. Víťaz gréckeho pohára z poslednej sezóny však doma previedol obetavý a koncentrovaný výkon a gólmi Cantalapiedru a Kanellopoulosa zvíťazil 2:0. Postaral sa tak o jedno z najslávnejších víťazstiev klubovej histórie.

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Podobný kúsok sa podaril Torreense z Portugalska. Druholigista, ktorý sa podobne ako celok z Kréty kvalifikoval do súťaže vďaka víťazstvu v národnom pohári, cestoval na studenú nórsku pôdu do Lillestrømu. Hoci mali domáci prevahu v držaní lopty (60%-40%) aj v strelách na bránu (6-3), hostia zvládli zápas dobojovať do víťazného konca, a to aj s červenou kartou z konca zápasu. Výhrou 2:1 sa Torreense stalo vôbec štvrtým tímom v histórii Európskej ligy (*ak by sme počítali aj predchodcu tejto súťaže, Pohár UEFA, tak piatym), ktorý vyhral ligový/skupinový zápas v čase, keď bol druholigistom.

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Hoci cyperská Omonia nie je nováčikom na európskej scéne, keďže v posledných sezónach sa v niektorej zo súťaží objavuje prakticky každý ročník, víťazstvo nad Celtou Vigo asi čakal málokto. Na to, aby sa stalo realitou, ale stačil jeden moment z 88. minúty. Omonia v úvodnom zápase tohto ročníka Európskej ligy porazila Celtu 1:0 a získala tak veľmi cenné tri body.

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DIAMETRÁLNE ODLIŠNÉ VSTUPY ČESKÝCH KLUBOV

Český futbal v súťaži reprezentujú počas tejto sezóny AC Sparta Praha a Viktoria Plzeň.

Zatiaľ čo celok z hlavného mesta úvodný zápas zvládol skvele, keďže si v Yerevane poradil s ďalším debutujúcim tímom Ararat-Armenia vysoko 4:1, klub z pivárskeho mesta doma konfrontáciu s Royale Union Saint-Gilloise absolútne nezvládol a po bezduchom výkone Viktorka prehrala 0:3. Posledný gól duelu pritom strelil český stredopoliar Ondřej Kričfaluši.

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VEĽKÉ KALIBRE A CENNÉ VÍŤAZSTVÁ

Šlágrami prvého hracieho dňa boli určite strety AC Milána s Benficou a Realu Sociedad s Bournemouthom.

San Siro však ostalo po zápase poriadne tiché. Výkon domácich skrátka nestačil a Benfica si vybojovala po góloch Lukébakia a Kamińského tri body za výsledok 2:0.

Z víťazstva domáceho klubu sa netešili priaznivci ani na Anoete. Real Sociedad prehrával po dvadsiatich minútach už 0:2. Sergio Gómez síce v 58. minúte duel zdramatizoval, no to bolo z oboch strán všetko. Bournemouth tak v premiérovom európskom zápase zvíťazil 2:1.

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KOMPLETNÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV:

•🇨🇾Omonia Nikózia 1:0 Celta Vigo🇪🇦

☆🇦🇲Ararat-Armenia 1:4 AC Sparta Praha🇨🇿

•🇬🇷Olympiakos Piraues 2:1 Jagiellonia Białystok

•🇧🇪Anderlecht 1:2 Olympique Lyon🇨🇵

•🇩🇪Bayer Leverkusen 2:0 NK Celje🇸🇮

•🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Sunderland 1:0 AZ Alkmaar🇳🇱

☆🇮🇹AC Miláno 0:2 Benfica🇵🇹

•🇦🇹Sturm Graz 0:0 Stade Rennes🇨🇵

•🇮🇱Hapoel Be'er Sheva 0:0 Dinamo Záhreb🇭🇷

•🇧🇬Levski Sofia 0:1 RB Salzburg🇦🇹

•🇬🇷OFI Kréta 2:0 Hoffenheim🇩🇪

•🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Celtic Glasgow 1:3 Ferencváros🇭🇺

☆🇮🇹Juventus 5:0 NEC Nijmegen🇳🇱

☆🇨🇿Viktoria Plzeň 0:3 R.U. Saint-Gilloise🇧🇪

☆🇹🇷Beşiktaş 4:1 Olympique Marseille🇨🇵

•🇳🇴Lillestrøm 1:2 Torreense🇵🇹

☆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Crystal Palace 4:0 Lech Poznań🇵🇱

•🇪🇦Real Sociedad 1:2 AFC Bournemouth🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

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Filip Ficko

Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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