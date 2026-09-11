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11. sep 2026 o 17:41
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Favoriti predviedli dominantné výkony, Slavia s neštastným skratom a Slovan s obrovským zážitkom - čo prinieslo prvé kolo ligovej fáze Ligy majstrov?

Predchádzajúce tri večery nám nadelili veľkolepú porciu 18 zápasov tých najlepších európskych klubov. A teda treba povedať, že tieto zápasy priniesli naozaj všetko. Toto je kompletný prehľad prvého hracieho kola.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Favoriti predviedli dominantné výkony, Slavia s neštastným skratom a Slovan s obrovským zážitkom - čo prinieslo prvé kolo ligovej fáze Ligy majstrov?
(Zdroj: Oficiálne logo a promo plagát UEFA CHAMPIONS LEAGUE)
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FANTASTICKÝ ÚVODNÝ ZÁPAS

V belgických Bruggách odštartovala táto sezóna milionárskej súťaže duelom domáceho Club Brugge proti anglickej Aston Ville. Bezgólový stav vydržal len do 11. minúty, v ktorej peknou strelou Škót McGinn v službách celku z Birminghamu rozvlnil sieť a otvoril tak skóre duelu.

"Villans" sa však z vedenia príliš dlho netešili. Už o 8 minút prihrávku z prvej zakončil Vetlesen, ktorý loptu umiestnil výborne a vyrovnal na 1:1.

O 180 sekúnd sa stav zápasu menil opäť - Buendía sa v šestnástke fantasticky zorientoval a preloboval gólmana domácich.

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Po veľkej minele gólmana Sommera, ktorý zle vyhodnotil situáciu, sa k lopte dostal Nicolas Jackson a na konci prvého polčasu zvýšil na 3:1.

V druhom polčase už prišla len korekcia výsledku vďaka penalte z kopačky Nicola Tresoldiho.

Bruggy mali intenzívny záver, v ktorom súpera tlačili, no víťaz poslednej sezóny Európskej ligy nápor zvládol a zabezpečil si tri body. Bruggy tak doma podľahli Aston Ville 2:3.

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GIGANTI PRINIESLI GÓLOVÚ MAŠINÉRIU

Barcelona privítala na Spotify Camp Nou holandský Feyenoord a nedala mu jedinú šancu na úspech. V tretej minúte Raphinha otvoril skóre potom, čo kľučkou posadil dvoch obrancov na zem a následne pohotovo zakončil. Na 2:0 o 19 minút zvýšil nádhernou obaľovačkou spoza šestnástky nováčik v katalánskom drese Adeyemi. V druhom polčase síce začal lepšie celok z Rotterdamu, no Raphinha v 57. minúte opäť raz ukázal, že je nekompromisný a po famóznej prihrávke od Pedriho nadelil "Blaugranas" vedenie už o tri góly. Na 4:0 zvýšil výstavne trafeným priamym kopom Lamine Yamal. V defenzíve Barcy došlo aj k hrúbke, ktorú potrestal Steijn a upravil tak na 1:4 z pohľadu hostí. Na konečných 5:1 kvalitnou hlavičkou uzavrela skóre nová akvizícia domácich Gabriel Jesus. Barca tak doma dominantným výkonom započala tohtosezónne ťaženie v tejto súťaži vo veľkom štýle.

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O dokonalý uragán sa postaral aj Bayern Mníchov. Po prvom polčase bol v Allianz Aréne proti nórskej senzácii z predchádzajúcej sezóny Bodø/Glimt bezgólový stav. Zdalo sa, že sa schyľuje k veľkému prekvapeniu, no Bavori zapli motory a v druhom polčase to bolo o niečom úplne inom. Už po dvoch minútach od jeho začiatku Musiala poslal svoj tím do vedenia, v priebehu nasledujúcej pol hodiny ho nasledovali Kane a Davies. V posledných pätnástich minútach predviedol svoju extratriedu aj Michael Olise, ktorý najprv zavesil nádhernú strelu z 20 metrov a následne uzavrel skóre na 5:0 tvrdým projektilom, na ktorý si brankár siahol, ale nedokázal ho vytesniť.

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SMOLNÝ SKRAT SLAVIE

Pražská Fortuna Arena bola dejiskom otváracieho zápasu domácej Slavie. Tá v ňom narazila na francúzskeho vicemajstra RC Lens. Po bezgólovom prvom polčase otvoril ten druhý červenou kartou Konečný, ktorý sa na trávniku ohrial len niečo málo cez dve minúty. O malú chvíľu nato však aj napriek červenej karte štadión vybuchol radosťou, keďže Šturm svojou výbornou pozičnou hrou otvoril skóre stretnutia. To vydržalo cez dvadsať minút, pokiaľ v 73. minúte nevyrovnal Sima. Danijel Šturm bol pri chuti a už keď sa zdalo, že sa zápas skončí remízou, v 88. minúte strelil svoj druhý gól zápasu. Zdalo sa, že to Slavia zvládne a získa tak vytúžené tri body. Lenže prišiel hororový nadstavený čas. Najskôr v 91. minúte Thauvin vyrovnal a už o dve minúty nato spravil Tomáš Chorý veľkú chybu pred vlastnou šestnástkou, ktorú Aguilar tvrdou strelou potrestal a rozhodol o tom, že všetky body poputujú do Francúzsko. Lens v Prahe vyhralo 3:2.

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SLOVAN V PARÍŽI S DEBAKLOM, ALE S OBROVSKÝM ZÁŽITKOM

Náš majster cestoval do Paríža s ťažkou misiou - čeliť víťazovi posledných dvoch ročníkov Ligy majstrov a jednému z najlepších tímov súčasnosti. PSG demolovalo Slovan už od začiatku. Ousmane Dembélé sa presadil v rozmedzí 17. a 23. minúty rovno dvakrát, do polčasovej prestávky pridal zásah aj Ferran Torres. Ten v 47. minúte úradoval zase a o desať minút nato skompletizoval hattrick. Hneď vzápätí však prišiel veľký moment Slovanistu Suleimana Camaru. Gambijský reprezentant parádne prenikol do šestnástky cez dvoch hráčov a následne loptu nechytateľnou strelou umiestnil do horného rohu brány. Na konečných 6:1 upravil Fabián Ruiz tesne pred koncom. Aj napriek vysokej porážke treba podotknúť, že si Slovan nejakú veľkú hanbu nespravil, predsa len, káder PSG má hodnotu 1,36 miliardy, Slovan 36 miliónov.

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NOVÁČIKOVIA OKÚSILI CHUŤ VEĽKÝCH EURÓPSKYCH VEČEROV

Debutanti v súťaži previedli naozaj rôznorodé výkony. Zatiaľ čo azerbajdžanský Sabah schytal 0:4 od Manchesteru United, talianske Como 1907 štyri góly strelilo Lipsku a po fenomenálnom výkone a víťazstve 4:1 zaznamenalo historický večer. Bolo však jediným úspešným nováčikom, keďže porážky si pripísali aj Viking Stavanger z Nórska, ktorý podľahol Stuttgartu 1:3 a LASK Linz, ktorý nestačil na AEK Atény najtesnejším možným spôsobom 0:1.

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KOMPLETNÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV:

•🇧🇪Club Brugge 2:3 Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

•🇬🇷AEK Atény 1:0 LASK Linz🇦🇹

•🇵🇹FC Porto 0:2 Manchester City🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

☆🇪🇦Real Madrid 2:1 Inter Miláno🇮🇹

•🇩🇪Borussia Dortmund 3:2 Villarreal🇪🇦

•🇨🇵LOSC Lille 2:3 Real Betis🇪🇦

☆🇪🇦FC Barcelona 5:1 Feyenoord🇳🇱

•🇩🇪VfB Stuttgart 3:1 Viking Stavanger🇳🇴

•🇮🇹SSC Neapol 0:1 Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

☆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿FC Liverpool 2:1 Atlético Madrid🇪🇦

☆🇨🇵PSG 6:1 ŠK Slovan Bratislava🇸🇰

•🇵🇹Sporting CP 3:1 Galatasaray🇹🇷

•🇹🇷Fenerbahçe 1:1 AS Rím🇮🇹

•🇳🇱PSV Eindhoven 1:1 Shakhtar Donetsk🇺🇦

☆🇩🇪Bayern Mníchov 5:0 Bodø/Glimt🇳🇴

•🇨🇿SK Slavia Praha 2:3 RC Lens🇨🇵

•🇮🇹Como 1907 4:1 RB Lipsko🇩🇪

☆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester United 4:0 Sabah🇦🇿

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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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