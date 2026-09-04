Futbal je na pokraji obrovskej krízy: hrozí spľasnutie bubliny?

Prestupový trh funguje na báze klasického trhového mechanizmu. Pozná všetky prvky ako ponuka, dopyt a samozrejme, inflácia. Lenže čo sa stane, ak je ponuka slabšia, dopyt silnejší a inflácia absolútne šialená? Časovaná bomba.
Takto nejako by sa dala opísať terajšia situácia vo svete futbalu. Poďme si teda zhrnúť, prečo je tento megalomanský mechanizmus vo veľkom riziku zadrhnutia.
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V roku 2001 prestupoval Zinedine Zidane, v tom čase najlepší ofenzívny záložník svetového futbalu, z Juventusu Turín do Realu Madrid. Celková suma tohto prestupu sa vyšplhala na 77,5 milióna eur. Na tú dobu to bola čiastka obrovských rozmerov. Zidane mal v čase tohto prestupu na konte titul majstra sveta, majstra Európy, zlatú loptu i taliansku Serie A. Patril určite do selekcie piatich najlepších hráčov na svete.
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Jeho rekord vydržal takmer osem rokov, až ho prekonal istý Cristiano Ronaldo. V momente, keď odchádzal z Manchesteru United do Realu Madrid, mal na papieri výčet 123 gólov a 61 asistencií v 323 zápasoch. K famóznym štatistikám pridal aj tituly v Lige majstrov, anglickej Premier League alebo FA Cupe. Mourinho vtedy Ronalda priviedol za 94 miliónov eur.
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Prestupový rekord v roku 2013 prekonal do tretice madridský Real. Gareth Bale, za ktorého do Tottenhamu putovalo 101 miliónov, sa stal vôbec prvým hráčom v histórii, ktorého prestupová suma sa vyšplhala cez stomiliónovú hranicu.
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O tri roky tento rekord o štyri milióny eur pozdvihol Paul Pogba, keď zamieril do Manchesteru United.
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Prešiel rok a prišiel zlom, ktorý navždy zmenil spôsob prístupu agentov, klubov aj samotných hráčov k prestupom a všetkým faktorom, ktoré s nimi súvisia.
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V kalendári svietil dátum 03.08.2017 a PSG informovalo o dokonaní najdrahšieho prestupu dejín, ktorého čiastka nebola dodnes prekonaná. Predchádzajúci prestupový rekord bol roztrieštený a nový činil viac než dvojnásobok. Za neuveriteľných 222 miliónov eur PSG odkúpilo od FC Barcelony Neymara. No tu to neskončilo. Francúzsky celok bezprecedentné prestupové obdobie dokončil druhým najdrahším prestupom dejín. Kylian Mbappé z AS Monaca prišiel za 180 miliónov. Roztočila sa tak špirála.
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Katalánci za rok vykonali dve transakcie v hodnote cez 280 miliónov. 148 miliónov putovalo do Dortmundu za krídelníka Dembélého a na 135 miliónov si prišiel Liverpool ako protihodnotu za Philippeho Coutinha.
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A odvtedy sa zmenil prístup klubov na trhu - zavádzanie extrémnych prestupových klauzúl do zmlúv hráčov a tak vytváranie jasného scenára - záujemcovia budú za daného hráča musieť zaplatiť poriadny balík. Rovnakú rétoriku začali používať aj hráčski agenti, čo prestupy predražovalo ešte viac, keďže k samotnej čiastke prestupu musel byť pripočítaný aj bonus pre agenta.
Do skladačky pripadol ďalší dielik - skupovanie vlastníctva klubov investičnými skupinami z krajín Blízkeho východu ako Katar (PSG) alebo Saudská Arábia (Manchester City, Newcastle United...)
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Odvtedy sa z prestupov s čiastkou nad 100 miliónov stala obvyklá súčasť prestupových období. Vzhľadom na zmienené faktory by to snáď bolo aj pochopiteľné, no keď si pozrieme sumy a atribúty hráčov, ktorí prestupujú, všimneme si ten neskutocný rozdiel vo finančnom ohodnotení hráčov. Pozrime sa na príklady z posledného obdobia:
•Enzo Fernández [145,8 mil. €] Chelsea -> Manchester City (2026)
-v predchádzajúcej sezóne zaznamenal v 36 ligových zápasoch 10 gólov a 4 asistencie z pozície STREDNÉHO ZÁLOŽNÍKA
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•Alexander Isak [144,5 mil. €] Newcastle United -> FC Liverpool (2025)
-mal vynikajúce štatistiky pred prestupom, no v Liverpoole zaznamenal v 24 zápasoch vo všetkých súťažiach 5 gólov a jednu asistenciu
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•Morgan Rogers [137,3 mil. €] Aston Villa -> Chelsea (2026)
-z pozície STREDNÉHO OFENZÍVNEHO ZÁLOŽNÍKA zaznamenal za tri sezóny v anglickej lige bilanciu 85 zápasov, 21 gólov a 17 asistencií
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•Elliot Anderson [135,5 mil. €] Nottingham Forest -> Manchester City (2026)
-ako STREDNÝ ZÁLOŽNÍK zaznamenal 2 sezóny v Premier League 6 gólov a 10 asistencií
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•Yan Diomande [125 mil. €] RB Lipsko -> Real Madrid (2026)
-v minulej sezóne v Bundeslige strelil ako KRÍDELNÍK v 33 zápasoch 12 gólov a pridal 8 asistencií
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•Bradley Barcola [125 mil. €] PSG -> FC Liverpool (2026)
-v Lige majstrov nastrieľal za 3 roky 6 gólov, vo francúzskej Ligue 1 za 88 zápasov 29 gólov ako KRÍDELNÍK/ÚTOČNÍK
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•Jack Grealish [117,7 mil. €] Aston Villa -> Manchester City (2021)
-za 185 zápasov za Aston Villu strelil 29 gólov ako KRÍDELNÍK
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A čo sa týka trofejí? Pred týmito prestupmi vyhral Ligu majstrov Barcola a Rogers zase Európsku ligu.
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Čo môže nasledovať ďalej? Keďže je dnes úplne bežné za prestup ponúknuť 130 a viac miliónov eur, tieto čiastky sa budú postupne zvyšovať, až kým sa dostanú k hranici 200 miliónov. A tu stačí jeden megalomanský ťah podobný Neymarovi a prestupový trh spadne. Takáto situácia by znamenala, že by niektorý z klubov musel kúpiť nejakého hráča za 300 miliónov. V tom momente by prestali platiť akékoľvek pravidlá a prestupový trh by sa stal miestom neprístupným pre klasické kluby, reálne by na ňom mohlo operovať tak desať. Tie by naďalej skúšali, čo sú protistrany ochotné zaplatiť a časom by sa situácia dostala do štádia, kedy by boli prestupy tak šialene drahé, že by si ich kluby nemohli dovoliť bez ohrozenia existencie klubu (napríklad konkrétna žiadosť Atlética na adresu Barcelony za Álvaréza (500 miliónov) či prestupová klauzula 1 miliardy v kontrakte Yamala).
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A ak by k takejto situácii naozaj došlo, je možné, že by sa vrátili hodnoty tam, kde boli na začiatku milénia, a teda že 100 miliónov by stáli len tí najlepší na svete.
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Uvidíme teda, ako bude prestupový trh fungovať ďalej, ako sa bude meniť a čo nám prinesie. Napokon, ak je vo futbale istá jedna vec, je to fakt, že úplne isté nie je nič.
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*tento článok neslúži na degradovanie kvalít ktoréhokoľvek zmieneného hráča, ale na objektívne porovnanie pomeru cena-kvalita počas jednotlivých období.