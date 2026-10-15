Heroický obrat v Ríme, veľkolepý súboj titanov a gólové hody v Rakúsku - v Lige majstrov sa opäť raz bolo na čo pozerať

PÁD RÍMA V SAMOM ZÁVERE
Na Stadio Olimpico zavítal slávny Real Madrid. Pre kouča bieleho baletu Josého Mourinha to bola veľmi špeciálna konfrontácia, keďže AS Rím trénoval, pričom s ním v sezóne 2021/2022 ovládol vôbec prvú edíciu Konferenčnej ligy. Na tento úspech priaznivci Rimanov nezabudli a portugalského lodivoda pred začiatkom duelu privítali transparentmi a choreami s touto podobizňou.
Vlci na domácej pôde začali výborne, keď ich v 20. minúte poslal do vedenia záložník de Roon. Kylian Mbappé však už o päť minút vyrovnal a stav 1:1 vydržal až do polčasovej prestávky. Nádherná ofenzívna "podívaná" vypukla až v dejstve druhom.
Donyell Malen udrel dvomi tvrdými strelami dvakrát za 6 minút a Rimania boli v eufórii. Keď svietil v 82. minúte na ukazovateli skóre stav 3:1, zdalo sa, že sa už nič nemôže stať. No to by na druhej strane nesmel stáť Real Madrid, klub, ktorý v Lige majstrov nemôžete nikdy odpísať. Zase raz dokázal, prečo platí toto nepísané pravidlo. Najskôr dorážkou znížil Carlos Espí v 83. minúte, už o dve minúty peknou hlavičkou z rohu vyrovnal Endrick a v 90. minúte sa stal hrdinom bieleho baletu Rüdiger, ktorý uzavrel na konečných 3:4.
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9-gólový rakúsky triler
LASK Linz po úvodnej porážke s Aténami čakal ďalší náročný test - Liverpool pod vedením Andoniho Iraolu. Favorit duelu bol vopred jasný. Konfrontácia však pre domácich začala priam katastrofálne. Araújo a Barcola sa presadili v priebehu troch minút a o pár minút pálil Bradley Barcola opäť. Prvý polčas sa tak skončil výsledkom 3:0 z pohľadu hostí.
Druhý odštartoval Frimpong štvrtým gólom svojho tímu a o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté. Potom sa ale začala prestrelka, ktorá musela baviť každého diváka. V 63. minúte znížil Ljubičić na 1:4, o dve minúty skompletizoval Barcola hetrik na 5:1 a o šesť minút sa na listinu strelcov zapísal aj Koumas, ktorý strelil tretí gól v zápase, no predchádzajúce dva mu boli neuznané kvôli ofsajdu. Posledné slovo si však zobrali domáci, ktorí zásluhou Fleckera a jeho dvoch gólov za 4 minúty upravili na konečných 3:6.
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Totálna deštrukcia v podaní Aston Villy
Celok z Birminghamu v úvodnom zápase porazil Bruggy vonku 4:1 a v úvodnom domácom dueli hostila Aston Villa tureckého vicemajstra Fenerbahçe Istanbul. A teda treba uznať, že zverenci Unaia Emeryho nadelili tureckému rivalovi poriadny balíček na cestu. V prvom polčase sa presadila nová letná posila Manzambi a dva razy mieril presne Nicolas Jackson. V druhom premenil pokutový kop Barkley, ktorý pridal ešte jeden presný zásah a kanonádu úspešne dokončil Tammy Abraham dorážkou do odkrytej brány po krásnej akcii. Aston Villa tak zdemolovala Fenerbahçe 6:0 a po skvelom štarte sa po dvoch odohraných kolách nachádza na treťom mieste tabuľky za PSG a Barcelonou.
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Dva rozdielne polčasy na Etihade
Manchesterský Etihad Stadium bol dejiskom duelu najväčšieho kalibru - Manchester City hostil PSG. Parížania po vydarenej sekvencii viedli už v 15. minúte 2:0 zásluhou Douého a Dembélého a zdalo sa, že je rozhodnuté. Tento naratív výstavnou strelou podporil aj Vitinha, ktorý v 32. minúte poslal francúzsky celok do už trojgólového vedenia. V druhom polčase však Enriqueho zverenci už neboli ani z diaľky takí istí. Kanonier Haaland znížil na 1:3. City hralo oveľa lepšie a systematickejšie ako v prvej polovici zápasu, no skvelý zákrok Safonova, ktorý loptu zachytil na bránkovej čiare a výborná obrana Mendesa udržali vedenie Paríža. Duel poistil Maghnes Akliouche, ktorý pridal štvrtý gól do siete Donnarumu. Na konečných 4:2 pre PSG kozmeticky upravil svojím druhým gólom v zápase Haaland. Parížania sa tak na budúcotýždňový šláger s Barcelonou naladili úspešne.
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Slovan doma dostal lekciu z efektivity
Bratislavské Tehelné Pole sa znovu stalo miestom, kde sa hral duel Ligy majstrov. Proti nášmu majstrovi stál nemecký VfB Stuttgart. Slovan nezačal vôbec zle a mal pasáže, v ktorých hral so súperom vyrovnanú partiu, no Undav v 29. minúte otvoril skóre duelu. Do šatní sa išlo za najtesnejšieho stavu a nič nebolo stratené. Slovan v druhej polovici zápasu skutočne po vyrovnaní siahal, no prišla nesmierne krutá sprcha a smolný vlastný gól Cruza, ktorý zlomil belasím väz. Demirović už len upravil na konečných 3:0 pre bundesligový celok.
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Betis s cennými tromi bodmi, Bodø s ďalším historickým víťazstvom
Nádherný zápas predviedli aj Betis s Portom. Všetky góly padli až v druhej 45-minútovke, no zvlášť tie z kopačiek Veigu a Aghehowu boli výstavné. Škoda len, že Portu tieto dve trefy nestačili ani na bod, keďže hráči Betisu rozvlnili sieť až trikrát.
Ďalší krásny európsky večer majú za sebou aj za polárnym kruhom. Nedobytná pevnosť Aspmyra domácemu klubu Bodø/Glimt zase raz pomohla, keďže jediný gól duelu vsietil Søvold. Bodø tak porazilo aj Borussiu Dortmund.
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Kompletný prehľad výsledkov:
🇦🇹LASK Linz 3:6 FC Liverpool🏴
🇳🇱Feyenoord 3:2 Como 1907🇮🇹
🇺🇦Shakhtar Donetsk 3:1 AEK Atény🇬🇷
🇪🇦Real Betis 3:2 FC Porto🇵🇹
🇮🇹AS Rím 3:4 Real Madrid🇪🇦
🇸🇰Slovan Bratislava 0:3 VfB Stuttgart🇩🇪
🏴Aston Villa 6:0 Fenerbahçe🇹🇷
🏴Manchester City 2:4 PSG🇨🇵
🇸🇯Bodø/Glimt 1:0 Borussia Dortmund🇩🇪