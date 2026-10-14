Hetrik na San Sire, šok v Baku a historická noc v Nórsku - toto priniesla prvá porcia zápasov Ligy majstrov

Bavori v Nórsku takmer zamrzli
V prístavnom meste Stavanger sa odohral veľký futbalový sviatok. Domáci FK Viking privítal vo svojom možno najväčšom zápase klubovej histórie najúspešnejší nemecký klub Bayern Mníchov. Nikto od nórskeho celku nemal veľké očakávania, no domáci futbalisti štadión rozjasali už v druhej minúte, keď po dobre rozohranom rohovom kope našla lopta hlavu domáceho Stensnessa, ktorý poslal Viking do vedenia. Bayern mal niekoľko dobrých príležitostí, no nedokázal rozvlniť sieť. To vyústilo do rýchleho protiútoku, ktorý v 38. minúte skvelo zakončil Christiansen. Domáci outsider tak šiel na polčasovú prestávku s vedením 2:0.
Nemecká mašina sa ale nemala v pláne vzdať a na hre v druhom polčase to bolo vidno. Nielenže kanonier Harry Kane už po deviatich minútach premenil pokutový kop, už o šesť minút zápas vyrovnal. V 71. minúte bol stav otočený, keď Díaz nekompromisne zakončil peknú kombináciu. Cestu za víťazstvom však výrazne skomplikovala červená karta Michaela Oliseho. Po srdnatom závere Stavanger využil presilovku hlavičkou Haugena z 90. minúty. Body sa tak po krásnom a napínavom zápase delili za remízu 3:3.
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Dobre namazaný katalánsky stroj pokračuje
FC Barcelona začala sezónu najlepšie za posledných 103 rokov. Na horúcej pôde tureckého majstra z poslednej sezóny Galatasarayu Istanbul však až taký ideálny úvod nemala. Neistý výkon v prvom polčase potrestal v 28. minúte Batrakov, ktorý nachytal barcelonskú obranu "na hruškách". Domáci priaznivci si v prvom polčase zakričali ešte raz, no gól z rohového kopu bol pre ofsajd anulovaný. Naopak, João Cancelo dve minúty pred koncomvrátil obrane súpera požičané, keď po obrovskej hrúbke presnou strelou vyrovnal. Prvý polčas sa skončil nerozhodne 1:1.
V druhej polovici zápasu sa obraz hry úplne zmenil. Barca rozpútala ofenzívne ródeo, ktoré udrelo za 15 minút tri razy. Postupne sa presadili Fermín, Gordon a Adeyemi. Lamine vykúzlil dve asistencie, treba však dodať, že najmä tá druhá stála za to. Súpera si patičkou obhodil a následne loptu naservíroval anglickému krídelníkovi, ktorý zvýšil na 3:1. Barca tak po výbornom výkone duel otočila a zvíťazila 4:1. Po desiatich zápasoch v lige a Lige majstrov má na konte 10 výhier a úctyhodné skóre 43:9.
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Talian zostrelil talianskeho majstra hetrikom
Inter na majestátnom San Sire hostil belgické Bruggy. Počas prvej polhodiny sa nestalo nič prevratné, no v 30. minúte Nicolò Tresoldi premenenou penaltou započal gólové hody. Kapitán domácich Lautaro Martínez do polčasu vyrovnal skóre na 1:1.
V druhej 45-minútovke sa taliansky krídelník v službách Brúgg prihlásil o slovo znovu - a to rovno dvakrát. Najprv v 63. minúte využil chybu gólmana Martíneza a následne o jedenásť minút neskôr dorazil loptu do siete, čím skompletizoval hetrik. V 81. minúte skóroval druhýkrát aj Lautaro, čím duel zdramatizoval, no zápas rozhodol o šesť minút Vermant. V nadstavenom čase na konečných 3:4 upravil Bonny. Bruggy tak získali veľmi cenné tri body.
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Tragédia Slavie v Azerbajdžane
Slavia zaznamenala poslednú výhru v tejto súťaži 19.09.2007, keď v prvom zápase skupiny H doma porazila rumunskú FSCB 2:1. Toto dlhé čakanie chceli zverenci trénera Trpišovského zmeniť na ihrisku Sabahu, klubu, ktorý existuje od roku 2017. Český majster ale podal veľmi chabý výkon. V 49. minúte otvoril Parris peknou strelou streleckú listinu tohto celku v histórii súťaže. Slavia sa pokúšala vyrovnať, no nádeje na akékoľvek body definitívne pochovalo katastrofálne vybehnutie gólmana a následný šťastný gól Mickelsa. Sabah tak získal vôbec prvú výhru v Lige majstrov, keď pražskú Slaviu porazil 2:0.
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Cenné víťazstvo pre Atlético, prelomenie smolnej série Villarrealu
Atlético Madrid na domácom štadióne, ktorý bude hostiť aj finále tejto sezóny najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, privítal červených diablov z Manchesteru. Barríos poslal domácich do vedenia už po 50 sekundách. Atlético o vedenie do konca zápasu už neprišlo, práve naopak, Ademola Lookman ho v 79. minúte poistil. Mužstvo vedené Diegom Simeonem tak porazilo United 2:0.
Villarreal nevyhral na domácej pôde zápas Ligy majstrov od štvrtfinovej konfrontácie s Bayernom zo sezóny 2021/22, kedy sa "žltá ponorka" šokujúco prebojovala až do semifinále. Túto neštastnú sériu ale prerušila domácim víťazstvom nad Neapolom. Výsledok 3:1 zabezpečili Mikautadze, Mouriño a Oluwaseyi.
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Kompletný prehľad výsledkov:
🇨🇵RC Lens 0:2 Sporting CP🇵🇹
🇦🇿Sabah 2:0 Slavia Praha🇨🇿
🇹🇷Galatasaray 1:4 FC Barcelona🇪🇦
🇩🇪RB Lipsko 1:0 PSV Eindhoven🇳🇱
🏴Arsenal 3:0 LOSC Lille🇨🇵
🇪🇦Atlético Madrid 2:0 Manchester United🏴
🇪🇦Villarreal 3:1 SSC Neapol🇮🇹
🇸🇯Viking Stavanger 3:3 Bayern Mníchov🇩🇪
🇮🇹Inter Miláno 3:4 Club Bruggy🇧🇪