Kalendár ligovej fázy LIGY MAJSTROV 2026/2027

PRVÉ KOLO:
8. september 2026 [utorok]:
18:45 AEK Athens FC – LASK [OPAP Arena – Atény]
18:45 Club Brugge KV – Aston Villa [Jan Breydel Stadium – Bruggy]
21:00 Borussia Dortmund – Villarreal CF [Signal Iduna Park – Dortmund]
21:00 FC Porto – Manchester City [Estádio do Dragão – Porto]
21:00 LOSC Lille – Real Betis Balompié [Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy – Villeneuve-d’Ascq]
21:00 Real Madrid C.F. – FC Internazionale Milano [Santiago Bernabéu – Madrid]
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9. september 2026 [streda]:
18:45 FC Barcelona – Feyenoord [Camp Nou – Barcelona]
18:45 VfB Stuttgart – Viking FK [MHPArena – Stuttgart]
21:00 Liverpool FC – Atlético de Madrid [Anfield – Liverpool]
21:00 Paris Saint-Germain – ŠK SLOVAN BRATISLAVA [Parc des Princes – Paríž]
21:00 Sporting Clube de Portugal – Galatasaray A.Ş. [Estádio José Alvalade – Lisabon]
21:00 SSC Napoli – Arsenal FC [Stadio Diego Armando Maradona – Neapol]
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10. september 2026 [štvrtok]:
18:45 Fenerbahçe SK – AS Roma [Ülker Stadyumu / Şükrü Saracoğlu – Istanbul]
18:45 PSV Eindhoven – FC Shakhtar Donetsk [Philips Stadion – Eindhoven]
21:00 Como 1907 – RB Leipzig [Stadio Giuseppe Sinigaglia – Como]
21:00 FC Bayern München – FK Bodø/Glimt [Allianz Arena – Mníchov]
21:00 Manchester United – Sabah FC [Old Trafford – Manchester]
21:00 SK SLAVIA PRAHA – RC Lens [Fortuna Arena – Praha]
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DRUHÉ KOLO:
13. október 2026 [utorok]:
18:45 RC Lens – Sporting Clube de Portugal [Stade Bollaert-Delelis – Lens]
18:45 Sabah FC – SK SLAVIA PRAHA [Tofiq Bahramov Republican Stadium – Baku]
21:00 Arsenal FC – LOSC Lille [Emirates Stadium – Londýn]
21:00 Atlético de Madrid – Manchester United [Riyadh Air Metropolitano – Madrid]
21:00 FC Internazionale Milano – Club Brugge KV [San Siro – Miláno]
21:00 Galatasaray A.Ş. – FC Barcelona [RAMS Park – Istanbul]
21:00 RB Leipzig – PSV Eindhoven [Red Bull Arena – Lipsko]
21:00 Viking FK – FC Bayern München [Lyse Arena – Stavanger]
21:00 Villarreal CF – SSC Napoli [Estadio de la Cerámica – Villarreal]
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14. október 2026 [streda]:
18:45 Feyenoord – Como 1907 [De Kuip – Rotterdam]
18:45 LASK – Liverpool FC [Raiffeisen Arena – Linz]
21:00 AS Roma – Real Madrid C.F. [Stadio Olimpico – Rím]
21:00 Aston Villa – Fenerbahçe SK [Villa Park – Birmingham]
21:00 FC Shakhtar Donetsk – AEK Athens FC [Stamford Bridge - Londýn]
21:00 FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund [Aspmyra Stadion – Bodø]
21:00 Manchester City – Paris Saint-Germain [Etihad Stadium – Manchester]
21:00 Real Betis Balompié – FC Porto [Estadio La Cartuja – Sevilla]
21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA – VfB Stuttgart [Tehelné pole – Bratislava]
-----
TRETIE KOLO:
20. október 2026 [utorok]:
18:45 Fenerbahçe SK – SK SLAVIA PRAHA [Ülker Stadyumu / Şükrü Saracoğlu – Istanbul]
18:45 Sabah FC – Borussia Dortmund [Tofiq Bahramov Republican Stadium – Baku]
21:00 AS Roma – ŠK SLOVAN BRATISLAVA [Stadio Olimpico – Rím]
21:00 FC Porto – PSV Eindhoven [Estádio do Dragão – Porto]
21:00 Liverpool FC – Villarreal CF [Anfield – Liverpool]
21:00 Manchester City – AEK Athens FC [Etihad Stadium – Manchester]
21:00 Paris Saint-Germain – FC Barcelona [Parc des Princes – Paríž]
21:00 SSC Napoli – FK Bodø/Glimt [Stadio Diego Armando Maradona – Neapol]
21:00 VfB Stuttgart – Atlético de Madrid [MHPArena – Stuttgart]
.
21. október 2026 [streda]:
18:45 Como 1907 – Manchester United [Stadio Giuseppe Sinigaglia – Como]
18:45 LOSC Lille – Galatasaray A.Ş. [Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy – Villeneuve-d’Ascq]
21:00 Aston Villa – Viking FK [Villa Park – Birmingham]
21:00 Club Brugge KV – RC Lens [Jan Breydel Stadium – Bruggy]
21:00 FC Bayern München – Arsenal FC [Allianz Arena – Mníchov]
21:00 FC Internazionale Milano – FC Shakhtar Donetsk [San Siro – Miláno]
21:00 Real Madrid C.F. – RB Leipzig [Santiago Bernabéu – Madrid]
21:00 Real Betis Balompié – Feyenoord [Estadio La Cartuja – Sevilla]
21:00 Sporting Clube de Portugal – LASK [Estádio José Alvalade – Lisabon]
-----
ŠTVRTÉ KOLO:
3. november 2026 [utorok]:
18:45 FC Shakhtar Donetsk – Sporting Clube de Portugal [Stamford Bridge - Londýn]
18:45 Galatasaray A.Ş. – VfB Stuttgart [RAMS Park – Istanbul]
21:00 Atlético de Madrid – FC Bayern München [Riyadh Air Metropolitano – Madrid]
21:00 FC Barcelona – Aston Villa [Camp Nou – Barcelona]
21:00 Feyenoord – FC Internazionale Milano [De Kuip – Rotterdam]
21:00 FK Bodø/Glimt – LOSC Lille [Aspmyra Stadion – Bodø]
21:00 LASK - ŠK SLOVAN BRATISLAVA [Raiffeisen Arena - Linz]
21:00 Manchester United – AS Roma [Old Trafford – Manchester]
21:00 Villarreal CF – Paris Saint-Germain [Estadio de la Cerámica – Villarreal]
.
4. november 2026 [streda]:
18:45 AEK Athens FC – Real Madrid C.F. [OPAP Arena – Atény]
18:45 Fenerbahçe SK – Liverpool FC [Ülker Stadyumu / Şükrü Saracoğlu – Istanbul]
21:00 Borussia Dortmund – Real Betis Balompié [Signal Iduna Park – Dortmund]
21:00 FC Porto – SSC Napoli [Estádio do Dragão – Porto]
21:00 PSV Eindhoven – Club Brugge KV [Philips Stadion – Eindhoven]
21:00 RB Leipzig – Manchester City [Red Bull Arena – Lipsko]
21:00 RC Lens – Como 1907 [Stade Bollaert-Delelis – Lens]
21:00 SK SLAVIA PRAHA – Arsenal FC [Fortuna Arena – Praha]
21:00 Viking FK – Sabah FC [Lyse Arena – Stavanger]
-----
PIATE KOLO:
24. november 2026 [utorok]:
18:45 FK Bodø/Glimt – LASK [Aspmyra Stadion – Bodø]
18:45 Galatasaray A.Ş. – Aston Villa [RAMS Park – Istanbul]
21:00 Arsenal FC – Borussia Dortmund [Emirates Stadium – Londýn]
21:00 Como 1907 – AEK Athens FC [Stadio Giuseppe Sinigaglia – Como]
21:00 Feyenoord – FC Porto [De Kuip – Rotterdam]
21:00 Manchester City – SSC Napoli [Etihad Stadium – Manchester]
21:00 RB Leipzig – RC Lens [Red Bull Arena – Lipsko]
21:00 Real Madrid C.F. – PSV Eindhoven [Santiago Bernabéu – Madrid]
21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA – Real Betis Balompié [Tehelné pole – Bratislava]
.
25. novembra 2026 [streda]:
18:45 Sabah FC – FC Barcelona [Tofiq Bahramov Republican Stadium – Baku]
18:45 SK SLAVIA PRAHA – Villarreal CF [Fortuna Arena – Praha]
21:00 Atlético de Madrid – Viking FK [Riyadh Air Metropolitano – Madrid]
21:00 Club Brugge KV – Liverpool FC [Jan Breydel Stadium – Bruggy]
21:00 FC Internazionale Milano – VfB Stuttgart [San Siro – Miláno]
21:00 FC Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe SK [Stamford Bridge - Londýn]
21:00 LOSC Lille – FC Bayern München [Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy – Villeneuve-d’Ascq]
21:00 Paris Saint-Germain – AS Roma [Parc des Princes – Paríž]
21:00 Sporting Clube de Portugal – Manchester United [Estádio José Alvalade – Lisabon]
-----
ŠIESTE KOLO:
8. december 2026 [utorok]:
18:45 Viking FK – Feyenoord [Lyse Arena – Stavanger]
18:45 Villarreal CF – Sabah FC [Estadio de la Cerámica – Villarreal]
21:00 AEK Athens FC – Galatasaray A.Ş. [OPAP Arena – Atény]
21:00 AS Roma – Sporting Clube de Portugal [Stadio Olimpico – Rím]
21:00 Aston Villa – Paris Saint-Germain [Villa Park – Birmingham]
21:00 FC Barcelona – Manchester City [Camp Nou – Barcelona]
21:00 FC Bayern München – SK SLAVIA PRAHA [Allianz Arena – Mníchov]
21:00 Manchester United – RB Leipzig [Old Trafford – Manchester]
21:00 SSC Napoli – Club Brugge KV [Stadio Diego Armando Maradona – Neapol]
.
9. december 2026 [streda]:
18:45 Real Betis Balompié – Como 1907 [Estadio La Cartuja – Sevilla]
18:45 ŠK SLOVAN BRATISLAVA – FC Shakhtar Donetsk [Tehelné pole – Bratislava]
21:00 Arsenal FC – Real Madrid C.F. [Emirates Stadium – Londýn]
21:00 Borussia Dortmund – FC Internazionale Milano [Signal Iduna Park – Dortmund]
21:00 LASK – Fenerbahçe SK [Raiffeisen Arena – Linz]
21:00 Liverpool FC – FC Porto [Anfield – Liverpool]
21:00 PSV Eindhoven – Atlético de Madrid [Philips Stadion – Eindhoven]
21:00 RC Lens – FK Bodø/Glimt [Stade Bollaert-Delelis – Lens]
21:00 VfB Stuttgart – LOSC Lille [MHPArena – Stuttgart]
-----
SIEDME KOLO:
19. január 2027 [utorok]:
18:45 FK Bodø/Glimt – Atlético de Madrid [Aspmyra Stadion – Bodø]
18:45 Galatasaray A.Ş. – Feyenoord [RAMS Park – Istanbul]
21:00 AEK Athens FC – AS Roma [OPAP Arena – Atény]
21:00 Aston Villa – Borussia Dortmund [Villa Park – Birmingham]
21:00 FC Internazionale Milano – Liverpool FC [San Siro – Miláno]
21:00 FC Porto – SK SLAVIA PRAHA [Estádio do Dragão – Porto]
21:00 LOSC Lille – ŠK SLOVAN BRATISLAVA [Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy – Villeneuve-d’Ascq]
21:00 Real Madrid C.F. – LASK [Santiago Bernabéu – Madrid]
21:00 VfB Stuttgart – Club Brugge KV [MHPArena – Stuttgart]
.
20. január 2027 [streda]:
18:45 Fenerbahçe SK – Villarreal CF [Ülker Stadyumu / Şükrü Saracoğlu – Istanbul]
18:45 Sabah FC – SSC Napoli [Tofiq Bahramov Republican Stadium – Baku]
21:00 Como 1907 – Paris Saint-Germain [Stadio Giuseppe Sinigaglia – Como]
21:00 Manchester United – FC Bayern München [Old Trafford – Manchester]
21:00 RB Leipzig – FC Shakhtar Donetsk [Red Bull Arena – Lipsko]
21:00 RC Lens – Manchester City [Stade Bollaert-Delelis – Lens]
21:00 Real Betis Balompié – Arsenal FC [Estadio La Cartuja – Sevilla]
21:00 Sporting Clube de Portugal – FC Barcelona [Estádio José Alvalade – Lisabon]
21:00 Viking FK – PSV Eindhoven [Lyse Arena – Stavanger]
-----
ÔSME KOLO:
27. január 2027 [streda]:
21:00 Arsenal FC – Sabah FC [Emirates Stadium – Londýn]
21:00 AS Roma – LOSC Lille [Stadio Olimpico – Rím]
21:00 Atlético de Madrid – Fenerbahçe SK [Riyadh Air Metropolitano – Madrid]
21:00 Borussia Dortmund – AEK Athens FC [Signal Iduna Park – Dortmund]
21:00 Club Brugge KV – FK Bodø/Glimt [Jan Breydel Stadium – Bruggy]
21:00 FC Bayern München – Real Betis Balompié [Allianz Arena – Mníchov]
21:00 FC Barcelona – Como 1907 [Camp Nou – Barcelona]
21:00 FC Shakhtar Donetsk – Real Madrid C.F. [Stamford Bridge - Londýn]
21:00 Feyenoord – RB Leipzig [De Kuip – Rotterdam]
21:00 LASK – FC Porto [Raiffeisen Arena – Linz]
21:00 Liverpool FC – RC Lens [Anfield – Liverpool]
21:00 Manchester City – Sporting Clube de Portugal [Etihad Stadium – Manchester]
21:00 Paris Saint-Germain – Galatasaray A.Ş. [Parc des Princes – Paríž]
21:00 PSV Eindhoven – VfB Stuttgart [Philips Stadion – Eindhoven]
21:00 SK SLAVIA PRAHA – Aston Villa [Fortuna Arena – Praha]
21:00 SSC Napoli – Viking FK [Stadio Diego Armando Maradona – Neapol]
21:00 Villarreal CF – Manchester United [Estadio de la Cerámica – Villarreal]
21:00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA – FC Internazionale Milano [Tehelné pole – Bratislava]
-----
*domáce zápasy odohrá tím SABAH FC na Tofiq Bahramov Republican Stadium v Baku namiesto štandardného domáceho štadióna Bank Respublika Arena v Masazire.
*domáce zápasy odohrá tím FC SHAKHTAR DONETSK na Stamford Bridge v Londýne namiesto štandardného domáceho štadióna Shakhtar Stadium v Donetsku.
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Ako ďaleko sa dostanú bratislavský Slovan a pražská Slavia? Komu prajete titul v tejto sezóne? A kto ho skutočne získa? To všetko sa dozvieme v priebehu najbližších mesiacov! Cesta do Madridu sa práve začína!