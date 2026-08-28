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28. aug 2026 o 16:37
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Karty sú rozdané, kluby spoznali svojich súperov na ceste do Istanbulu - TOTO prinesie ligová fáza KONFERENČNEJ LIGY v sezóne 2026/2027

Zloženie ligovej fázy už pozná aj posledná európska klubová súťaž - Konferenčná liga. Čo súťaži chýba na kvalite a atraktivite, to opäť raz vynahradia neuveriteľné príbehy klubov, ktoré by sa do pohárovej Európy inak nedostali.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Karty sú rozdané, kluby spoznali svojich súperov na ceste do Istanbulu - TOTO prinesie ligová fáza KONFERENČNEJ LIGY v sezóne 2026/2027
(Zdroj: Oficiálne logo UEFA CONFERENCE LEAGUE)
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Konferenčná liga 2026/2027 - LIGOVÁ FÁZA

Súpery tímov z prvého koša
Súpery tímov z druhého koša
Súpery tímov z tretieho koša
  Zobraziť galériu (6 obrázkov)

*presné poradie zápasov s ich časmi výkopu nájdete v priloženom článku po ich zverejnení

*VŠETKÝCH SÚPEROV VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV NÁJDETE V GALÉRII

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JABLONEC:

Cesta do ligovej fázy nebola pre toto 50-tisícové mestečko z Česka vôbec jednoduchá. Príbeh sa začal už v druhom predkole, kde si tím pod vedením Luboša Kozela zmerial sily s chorvátskym Varaždinom. Po výsledkoch 2:3 vonku a 2:0 doma z toho bol vydretý postup. V konfrontácii s lotyšským RFS z toho bol pomerne hladký postup po výsledkoch 2:0 a 2:1. Tím, ktorý pôvodne predkolá ani nemal hrať, no po korupčnom škandále Karvinej mu pripadla miestenka, ju naplno využil a pretavil na postup do ligovej fázy potom, čo v play-off senzačne vyradil slávny Rangers Glasgow. Po prehre 0:1 vonku zvíťazil Jablonec rovnakým skóre doma a škótskeho protivníka udolal v penaltovom rozstrele. Ako odmenu sa tak stretne s týmito súpermi:

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•SC FREIBURG (Nemecko)

-Zápas sa odohrá v: Europa-park Stadion, Freiburg im Breisgau

•BRIGHTON & HOVE ALBION (Anglicko)

-Zápas sa odohrá v: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

•LUGANO (Švajčiarsko)

-Zápas sa odohrá v: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

•TRABZONSPOR (Turecko)

-Zápas sa odohrá v: Şenol Güneş Sports Complex, Trabzon

•FC RIGA (Lotyšsko)

-Zápas sa odohrá v: Skonto Stadium, Riga

•IBERIA TBILISI (Gruzínsko)

-Zápas sa odohrá v: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

*v Konferenčnej lige hrá každý tím namiesto ôsmich len 6 zápasov, 3 doma a 3 vonku. Tímy sú rozdelené do 6 výkonnostných košov. Jedná sa teda o trošku poupravený formát Ligy majstrov a Európskej ligy.

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FAVORITI NA ZISK TITULU:

Spomedzi 36 účastníkov je pár takých, od ktorých sa očakáva, že budú bojovať o titul:

•AJAX AMSTERDAM (Holandsko)

•AS MONACO (Francúzsko)

•ATALANTA BERGAMO (Taliansko)

•BRIGHTON & HOVE ALBION (Anglicko)

•GETAFE (Španielsko)

•SPORTING BRAGA (Portugalsko)

V tejto súťaži si ale treba uvedomiť jednu vec - očakávania často nekorešpondujú s realitou. Konferenčná liga je ideálna príležitosť pre tímy zo stredu tabuľky, aby prerazili yššie, zabezpečiť si lepšie príjmy či záujem o svojich hráčov. Práve preto občas nejaký trpaslík šokuje favorita a zabezpečí si tak slávny futbalový večer.

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NAJVÄČŠIE PRÍBEHY KVALIFIKANTOV:

Pre niektoré tímy bola kvalifikácia do ligovej fáze povinnosťou či misiou na záchranu integrity. Pre niektoré celky to ale bola cesta s rozprávkovým koncom:

ŽALGIRIS KAUNAS (Litva) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii

IBERIA TBILISI (Gruzínsko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii

KF EGNATIA (Albánsko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii

VV SINT-TRUIDENSE (Belgicko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii

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MJÄLLBY AIF (Švédsko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii

INTER D'ESCALDES (Andorra) - prvý tím v histórii Andorry, ktorý sa kedy kvalifikoval do ligovej/skupinovej fázy ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže

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STARO-NOVÍ ÚČASTNÍCI:

Fiorentina drží rekord v počte najviac po sebe idúcich účastí v ligovej/skupinovej fáze Konferenčnej ligy (4 sezóny), no tentoraz ju tu nenájdeme. Tu je ale krátky zoznam tímov, ktoré si zahrajú Konferenčnú ligu rovnako ako v minulej sezóne (2025/2026):

UNIVERSITATEA CRAIOVA (Rumunsko) [v sezóne 2025/2026 sa umiestnila na nepostupovom 25. mieste so 7 bodmi]

KUPS KUOPIO (Fínsko) [v sezóne 2025/2026 sa umiestnilo na postupovom 21. mieste so 7 bodmi, vo vyraďovacej fáze vypadlo v play-off proti Lechu Poznań (0:2, 0:1)]

LINCOLN RED IMPS (Gibraltar) [v sezóne 2025/2026 sa umiestnil na nepostupovom 26. mieste so 7 bodmi]

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Konferenčná liga nám aj v tejto sezóne bezpochyby prinesie množstvo prekvapení a večerov, pri ktorých sa do povedomia fanúšikov zapíšu maličké tímy naprieč Európou. Táto súťaž má svoje nezameniteľné čaro, ktoré nám ponúkne už čoskoro znovu!

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Potom, čo sme sa včera večer dozvedeli podobu ligovej fázy Ligy majstrov, sa dnes krátko po trinástej hodine rozdávali karty aj pre tímy v Európskej a Konferenčnej lige. Poďme sa pozrieť na to, čo prinesie práve Európska liga.

Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
  • Počet článkov:  36
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  • Páči sa:  64x

Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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