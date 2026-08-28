Karty sú rozdané, kluby spoznali svojich súperov na ceste do Istanbulu - TOTO prinesie ligová fáza KONFERENČNEJ LIGY v sezóne 2026/2027

Konferenčná liga 2026/2027 - LIGOVÁ FÁZAZobraziť galériu (6 obrázkov)
*presné poradie zápasov s ich časmi výkopu nájdete v priloženom článku po ich zverejnení
*VŠETKÝCH SÚPEROV VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV NÁJDETE V GALÉRII
-
JABLONEC:
Cesta do ligovej fázy nebola pre toto 50-tisícové mestečko z Česka vôbec jednoduchá. Príbeh sa začal už v druhom predkole, kde si tím pod vedením Luboša Kozela zmerial sily s chorvátskym Varaždinom. Po výsledkoch 2:3 vonku a 2:0 doma z toho bol vydretý postup. V konfrontácii s lotyšským RFS z toho bol pomerne hladký postup po výsledkoch 2:0 a 2:1. Tím, ktorý pôvodne predkolá ani nemal hrať, no po korupčnom škandále Karvinej mu pripadla miestenka, ju naplno využil a pretavil na postup do ligovej fázy potom, čo v play-off senzačne vyradil slávny Rangers Glasgow. Po prehre 0:1 vonku zvíťazil Jablonec rovnakým skóre doma a škótskeho protivníka udolal v penaltovom rozstrele. Ako odmenu sa tak stretne s týmito súpermi:
•SC FREIBURG (Nemecko)
-Zápas sa odohrá v: Europa-park Stadion, Freiburg im Breisgau
•BRIGHTON & HOVE ALBION (Anglicko)
-Zápas sa odohrá v: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
•LUGANO (Švajčiarsko)
-Zápas sa odohrá v: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
•TRABZONSPOR (Turecko)
-Zápas sa odohrá v: Şenol Güneş Sports Complex, Trabzon
•FC RIGA (Lotyšsko)
-Zápas sa odohrá v: Skonto Stadium, Riga
•IBERIA TBILISI (Gruzínsko)
-Zápas sa odohrá v: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
*v Konferenčnej lige hrá každý tím namiesto ôsmich len 6 zápasov, 3 doma a 3 vonku. Tímy sú rozdelené do 6 výkonnostných košov. Jedná sa teda o trošku poupravený formát Ligy majstrov a Európskej ligy.
---
FAVORITI NA ZISK TITULU:
Spomedzi 36 účastníkov je pár takých, od ktorých sa očakáva, že budú bojovať o titul:
•AJAX AMSTERDAM (Holandsko)
•AS MONACO (Francúzsko)
•ATALANTA BERGAMO (Taliansko)
•BRIGHTON & HOVE ALBION (Anglicko)
•GETAFE (Španielsko)
•SPORTING BRAGA (Portugalsko)
V tejto súťaži si ale treba uvedomiť jednu vec - očakávania často nekorešpondujú s realitou. Konferenčná liga je ideálna príležitosť pre tímy zo stredu tabuľky, aby prerazili yššie, zabezpečiť si lepšie príjmy či záujem o svojich hráčov. Práve preto občas nejaký trpaslík šokuje favorita a zabezpečí si tak slávny futbalový večer.
---
NAJVÄČŠIE PRÍBEHY KVALIFIKANTOV:
Pre niektoré tímy bola kvalifikácia do ligovej fáze povinnosťou či misiou na záchranu integrity. Pre niektoré celky to ale bola cesta s rozprávkovým koncom:
•ŽALGIRIS KAUNAS (Litva) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii
•IBERIA TBILISI (Gruzínsko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii
•KF EGNATIA (Albánsko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii
•VV SINT-TRUIDENSE (Belgicko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii
•MJÄLLBY AIF (Švédsko) - prvá účasť v ligovej/skupinovej fáze ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže v histórii
•INTER D'ESCALDES (Andorra) - prvý tím v histórii Andorry, ktorý sa kedy kvalifikoval do ligovej/skupinovej fázy ktorejkoľvek európskej klubovej súťaže
---
STARO-NOVÍ ÚČASTNÍCI:
Fiorentina drží rekord v počte najviac po sebe idúcich účastí v ligovej/skupinovej fáze Konferenčnej ligy (4 sezóny), no tentoraz ju tu nenájdeme. Tu je ale krátky zoznam tímov, ktoré si zahrajú Konferenčnú ligu rovnako ako v minulej sezóne (2025/2026):
•UNIVERSITATEA CRAIOVA (Rumunsko) [v sezóne 2025/2026 sa umiestnila na nepostupovom 25. mieste so 7 bodmi]
•KUPS KUOPIO (Fínsko) [v sezóne 2025/2026 sa umiestnilo na postupovom 21. mieste so 7 bodmi, vo vyraďovacej fáze vypadlo v play-off proti Lechu Poznań (0:2, 0:1)]
•LINCOLN RED IMPS (Gibraltar) [v sezóne 2025/2026 sa umiestnil na nepostupovom 26. mieste so 7 bodmi]
---
Konferenčná liga nám aj v tejto sezóne bezpochyby prinesie množstvo prekvapení a večerov, pri ktorých sa do povedomia fanúšikov zapíšu maličké tímy naprieč Európou. Táto súťaž má svoje nezameniteľné čaro, ktoré nám ponúkne už čoskoro znovu!