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17. okt 2026 o 22:01
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Keď ani 30 rokov na jednej pozícii nestačí na to, aby ste vlastne rozumeli tomu, čo robíte...

Vo futbale či ktoromkoľvek ďalšom športe to funguje rovnako - z detí vyrastajú dorastenci a z nich hráči, ktorí sa snažia presadiť na profesionálnej úrovni. Celou touto cestou ich sprevádzajú tréneri. No nie každý to tak vidí...

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Keď ani 30 rokov na jednej pozícii nestačí na to, aby ste vlastne rozumeli tomu, čo robíte...
(Zdroj: Filip Ficko)
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Jedným z tých, ktorí majú na vec evidentne odlišný názor je Arpád Benovič. Že vám to meno nič nehovorí? Podľa vlastných slov už 30 rokov vykonáva funkciu predsedu Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda. Okrem toho, že si včera prebral ocenenie Zlatý odznak SFZ za celoživotný prínos slovenskému futbalu, je pre širokú verejnosť pomerne neznáma identita, no počas posledných dní sa do povedomia nedostal len kvôli svojmu oceneniu, ale hlavne na základe svojho prinajmenšom kontroverzného vyjadrenia, ktoré prišlo bezprostredne po získaní tohto ocenenia, práve na adresu trénerov mládeže:

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"Veď sa treba opýtať trénerov za tie peniaze čo majú, čo vychovali. Ja robím 30 rokov predsedu Oblastného futbalového zväzu. To, čo sa teraz hovorí na činnosť Slovenského futbalového zväzu, to nezaberá celý ten priestor, ktorý by mal byť. Mne sa nepáči, že tu vyťahujú teraz trénerov a delegátov.

Nám sa strácajú hráči, máme mládežnícke kategórie do 13 rokov, lebo to rodičia dávajú decká do úschovne. Strácajú sa nám pätnástky, nemáme sedemnástky, nemáme devätnástky. Na čo platíme toľko trénerov akadémie? Kde sú výstupy z akadémie? To, že teraz dva mesiace nedostali platy... Ja som tiež delegát a mne tiež nebolo zaplatené. A teraz čo? Boli aj horšie veci už."

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Je naozaj neobvyklým počinom vyprodukovať také krátke vyjadrenie, v ktorom dokáže daná osoba uraziť rovno tri skupiny ľudí - mladých hráčov, ich rodičov a ich trénerov...

Lenže to, že systém slovenského futbalu nefunguje, nie je vina chlapcov do 15, 17 a 19 rokov, ktorým zväz neposkytuje dostatočné finančné prostriedky a infraštruktúru na ich rozvoj a preto radšej odchádzajú do zahraničia, aby mohol proces ich developmentu pokračovať. Nie je to chyba ani rodičov dievčat a chalanov, ktorí chcú byť aktívni, milujú túto hru pre tie pocity, ktoré prináša a podporujú ich v tom rodičia, hoci za vlastné peniaze a prakticky s nulovou podporou od systému. A dokonca to nie je ani zodpovednosťou trénerov, ktorí mnohokrát obetujú čas s vlastnou rodinou, energiu a zdravie preto, aby týmto "deckám" pomohli ísť si za svojimi snami. Ani jedna z týchto skupín si nezaslúži kritiku, zvlášť teda nie od človeka, ktorý niečo mohol zmeniť, ale nezmenil celkom nič...

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Problém zväzu sú neustále tí istí ľudia vo vedení na vysokých pozíciách, uprednostňovanie konexií pred korektnosťou, neefektívne rozdeľovanie financií a prakticky nulový príspevok na rozvoj. A keď sa tieto faktory zobrazia do reality, tak si práve títo funkcionári podkopnú posledné zvyšky kredibility tým, že zbagatelizujú všetkých, ktorí sa snažia o to, aby náš futbal bol konkurencieschopný, teda aspoň v rámci možností.

Na toto vyjadrenie už reagovali viacerí slovenskí poprední futbalisti vrátane Milana Škriniara, Dávida Hancka či Martina Dúbravku. Transparenty a choreá sme na adresu autora videli aj počas dnešného derby Spartaka so Slovanom. Celú situáciu ako jeden z prvých zdrojov opísal aj známy podcast Futbalový VAR.

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Na základe obrovskej kritiky, ktorá sa na adresu autora výroku vzniesla, pribudlo na stránke futbalového zväzu ospravedlnenie, v ktorom svoje výroky odvolal. Odkaz to ale zanechalo jasný.

A tým odkazom je idea, ktorá je už dlho zakorenená v samotnej politickej scéne:

Za existenciu komplexných problémov nemôžu tí, ktorí ich dlhodobo prehlbovali, ani tí, ktorí by ich dokázali vyriešiť alebo aspoň mitigovať. Môžu za nich tí, ktorí sa snažia prispôsobiť podmienkam, ktoré majú, aby tieto problémy obišli, pretože ich práca nie je taká, ako by mohla byť, keby ich obchádzať nemuseli.

*Všetkým trénerom, rodičom, hráčom a ľuďom, ktorí tejto hre a snom seba, svojich detí či zverencov venujú čas, energiu a úsilie, patrí obrovská vďaka a rešpekt.

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Filip Ficko

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Zdravím a vítam na mojom blogu! Volám sa Filip a futbal ma sprevádza prakticky celý život. Na tejto platforme preto prinášam informácie o aktuálnom dianí vo svete tohto nádherného športu v zahraničí i na Slovensku, ale aj príbehy a udalosti z jeho histórie. Vydajte sa na túto cestu so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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