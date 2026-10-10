Keď mu uniesli otca, odmietol nastúpiť za Brazíliu. Napokon jej priniesol svetový titul.

Od roku 2015 v tejto funkcii pôsobí istý Romário de Souza Faria, alebo skrátene, Romário.
Áno, je to presne ten Romário, o ktorom kedysi legendárny Hristo Stoichkov prehlásil, že ho nezaujíma nič iné ako futbal a sex. Poďme si príbeh tohto rebela rozobrať na drobné.
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ZAČIATKY
Rio de Janeiro, 29. januára 1966. Na svet prichádza chlapec, na ktorého sa čoskoro prilepí prezývka Baixinho, teda Malý.
Detstvo trávil vo favele Jacarezinho, jednej z najväčších v meste. Otec Edevair robil v továrni na farby, mama prala cudzím ľuďom bielizeň. Rodina sa neskôr presťahovala do Vila da Penha, ale favela z neho nikdy nevyprchala. Ako trinásťročný nastúpil do Olarie a už vtedy bolo jasné, že Romário nebude počúvať svet, svet bude počúvať jeho.
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VEĽKÁ RIVALITA A VEĽKOLEPÉ ZMIERENIE
V Riu však nebol sám. V rovnakom čase vyrastal Bebeto. Romário v drese Vasca da Gama, Bebeto v drese Flamenga. Dvaja talentovaní útočníci hrajúci v dvoch kluboch s enormnou rivalitou a najmä dvaja úplne odlišní ľudia. Romário bol hlučný, drzý a rebelský. Bebeto tichý a rodinný typ.
Brazílske médiá to hneď pochopili. Na obálke magazínu Placar z 25. augusta 1986 ich nafotili objatých, každého vo svojom drese, ako nástupcov Zica a Roberta Dynamita. Realita ale bola trochu iná. V tej sezóne sa na ihrisku stretli päťkrát, vždy v rozhodujúcich zápasoch.
Romário bol najlepším strelcom šampionátu štátu Rio v rokoch 1986 aj 1987, Bebeto mu to v roku 1988 vrátil. Ľudia ich porovnávali neustále a Bebeto neskôr priznal, že mu to liezlo pekne na nervy.
V reprezentácii si spolu na prvom veľkom turnaji zahrali na olympiáde v Soule v roku 1988. Brazília vo finále padla so Sovietskym zväzom. A ak sa pýtate, kto bol kráľom strelcov, tak bol to so siedmimi gólmi práve Romário. Striebro síce nikoho netešilo, no chuť si "kanárici" spravili o rok neskôr ovládnutím turnaja Copa América. Prešlo niekoľko mesiacov a prišiel kameň úrazu. Na MS 1990 bol Romário zranený a z reprezentácie na dlhý čas zmizol. Vrátil sa až v septembri 1993 a nikto nevedel, či dokáže opäť nájsť svoju formu. Ešte k tomu sa vracal v čase, keď Brazília potrebovala vyhrať zápas s Uruguajom, aby sa na svetový šampionát vôbec kvalifikovala. Dal dva góly a všetky pochybnosti boli zahodené.
Pred zmienemými majstrovstvami sveta v USA sa stalo niečo, čo nemalo s futbalom nič spoločné - Romáriovho otca Edevaira uniesli. Únoscovia žiadali výkupné 7 miliónov dolárov.
Hviezdny útočník sa okamžite vrátil do Ria a vyhlásil, že ak otca nenájdu, na turnaj nepôjde. Rodina najprv mlčala, potom išla na políciu. Podľa brazílskych médií mala pri vyriešení pomôcť aj favela, z ktorej pochádzal. Jeho mladší brat sa vraj obrátil na miestnych bossov. Romário na otázku, či tomu verí, odpovedal, že si je istý. Otca po takmer týždni prepustili.
Osud sa však nepríjemne zahrával aj s rivalom Bebetom. V približne rovnakom období napadli jeho tehotnú manželku. Osobné problémy len pomohli pri eskalácii napätia, čo vyústilo v ostrý konflikt. Romário prehlásil o svojom sokovi, že je plačko a pokiaľ bude v reprezentácii, nesadne si k nemu ani len v lietadle. Tréner Carlos Alberto Parreira sa situáciu pokúšal riešiť tým, že ich nechával počas tímových večerí stále sedieť pri sebe, aby sa ľudsky zblížili.
A zmierenie naozaj prišlo, no pravdepodobne v ten najmenej očakávaný moment. 9. júla 1994 hrala Brazília svoj štvrťfinálový zápas mundiali proti Holandsku. Na víťazstve 3:2 sa gólom podieľali obaja kanonieri. Po krásnom sóle si Bebeto, ktorý týmto gólom upravoval stav zápasu na 2:1, zvolil netradičnú oslavu. Jeho manželka dva dni pred duelom porodila zdravého syna a po góle tak začal s rukami kolísať, akoby kolísal svojho chlapca. Napodiv všetkých sa k nemu v rovnakej oslave pridal aj Romário. Vojnová sekera bola zakopaná. Oslavou zmierenia bolo veľkolepé víťazstvo vo finále po penaltách nad Talianskom, vďaka ktorému sa Brazílčania stali štvornásobnými svetovými šampiónmi.
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PÔSOBENIE V KLUBOCH
Nezaostával ale ani na klubovej úrovni. Po spomínanej olympiáde ho kúpil holandský PSV Eindhoven. Hoci si musel zvyknúť na chladné počasie a disciplinovaný futbal, jeho výkonnosť to nejako nezmenilo. V holandskej lige nastrieľal 98 gólov v 109 zápasoch, teda takmer gól za zápas. Už v prvej sezóne dal 19 ligových gólov a PSV obhájilo titul.
Aj mimo ihriska si Holandsko prispôsobil po svojom. Noci v Eindhovene boli podľa dobových správ dlhé a hlučné. Romário si rýchlo zvykol, že na ihrisku je neprehliadnuteľný, a mimo neho sa tváril, že pravidlá platia pre iných. Bežne sa teda stávalo, že s mužstvom netrénoval, pretože bol skrátka "spoločensky unavený", no tímu to vynahradil v momente, keď v zápase vstúpil na hraciu plochu.
Po úspešnom pôsobení v Eredivisie sa upísal Barcelone, ktorú v tom čase trénoval legendárny Johan Cruijff. K ich vzťahu sa viaže jedna dnes už legendárna historka: Romário prišiel za trénerom s jednoduchou žiadosťou: chcel voľno, aby mohol letieť na karneval do Ria. Cruijff mu s úsmevom povedal, že ak v zápase strelí dva góly, dostane dva dni voľna navyše oproti ostatným. Romário si to zapamätal. Podľa Cruijffa strelil druhý gól asi po dvadsiatich minútach a hneď mu z ihriska naznačil, že chce odísť, pretože lietadlo do Ria mu letí o hodinu. Cruijff tú historku rád rozprával. Tím nakoniec získal titul a Romário nastrieľal 30 gólov v 33 ligových zápasoch.
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BUJARÝ SÚKROMNÝ ŽIVOT
Po MS 1994 sa potom vrátil do Barcelony oneskorene, pretože strávil mesiac oslavami v Riu. Vzťah s Cruijffom sa rozpadol a Romário odišiel späť do Brazílie.
A ako divoký vlastne mimo ihriska bol? Karneval, nočné kluby, samba, priatelia, dámy a klauzula v kontrakte, ktorá mu umožňovala večierky a párty v určité dni. Dnes má sedem detí s tromi ženami a príbeh, ktorý by celkom určite stačil na kvalitný celovečerný film.