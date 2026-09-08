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8. sep 2026 o 15:57
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Liga majstrov štartuje už dnes: čo môžeme očakávať?

V belgických Bruggách sa dnes večer začne písať ďalšia kapitola najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, ktorá je zárukou nezabudnuteľných večerov a skvelej atmosféry. Poďme sa preto pozrieť na favoritov turnaja a predpoklady.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Liga majstrov štartuje už dnes: čo môžeme očakávať?
(Zdroj: Oficiálne logo a promo plagát UEFA CHAMPIONS LEAGUE)
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KTO SÚ FAVORITI NA ZISK UŠATEJ TROFEJE?

Do tejto elitnej spoločnosti vieme v aktuálnej situácii po zarátaní všetkých faktorov zaradiť trojicu celkov:

•Real Madrid (Španielsko)

•FC Barcelona (Španielsko)

•Bayern Mníchov (Nemecko)

Madridský kráľovský klub je v Lige majstrov absolútny fenomén. Bilancia 18 finálových účastí, 15 trofejí. V milionárskej súťaži je tento klub samostatný fenomén. Naposledy ju vyhral v sezóne 2023/2024, kedy na legendárnom londýnskom Wembley porazil Borussiu Dortmund 2:0. Po neúspešnej dvojročnej sekvencii bez trofeje siahol Real na záruku úspechu - angažovanie Josého Mourinha. Portugalský mág so sebou priniesol nové akvizície, a to ľavého obrancu Marca Cucurellu, wing-backa Dumfriesa či krídelníka Diomandeho. Real sezónu odštartoval veľmi solídne, keďže v LaLige za štyri zápasy zaznamenal tri výhry a jednu porážku. Real Madrid vieme do tejto skupiny zaradiť vďaka skúsenostiam jedného z najlepších manažérov histórie, kádru s enormnou hĺbkou, novým posilám a faktu, že Real je v tejto súťaži skrátka iný živel. V úvodnom zápase sa predstaví už dnes večer doma proti milánskemu Interu.

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Katalánci síce nezískali trofej pre najlepší klub v Európe od roku 2015, no do selekcie favoritov určite patria. Po krušných rokoch sa klub dostal z obrovskej krízy a na ihrisku pôsobí najistejšie za posledné roky. Pod vedením Hansiho Flicka Barcelona dokráčala do semifinále i štvrťfinále, pričom v oboch dramaticky vypadla. Tretiu sezónu na lavičke ale nemecký kouč začal poskladaním tornáda, teda aspoň tak sa Barca prezentuje v úvodných zápasoch ligy. 4 zápasy, 12 bodov, skóre 17-2. Útočný trojlístok Raphinha - Adeyemi/Jesus - Lamine Yamal predvádza divy. Základná zostava je plná odchovancov klubovej akadémie La Masia, hráči ako Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Marc Bernal či už spomínaný Lamine Yamal sú teda rýdzo klubovým produktom a na hrdosti, ktorú na ihrisku nechávajú, to vidno. Barcelona medzi favoritov patrí vďaka výbornej kombinácii mladíckej dravosti a ostrieľaných skúseností, atraktívnej a veľmi efektívnej útočnej hre a fantastickej fanúšikovskej základni. Cestu Ligou majstrov začne zajtra v domácom súboji s Feyenoordom Rotterdam.

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Bayern Mníchov dokazuje v Nemecku totálnu hegemóniu. Od sezóny 2012/2013 získal ligový titul tím iný ako Bavori jediný raz, bola to samozrejme neporazená krasojazda Bayeru Leverkusen v sezóne 2023/2024. V tejto sezóne tradičný celok z Mníchova už stihol získať jednu trofej, a to vďaka víťazstve 2:1 nad Borussiou Dortmund vo finále nemeckého superpohára. V posledných štyroch sezónach vypadol Bayern trikrát s neskorším víťazom súťaže. Duo Kane-Olise ale predvádza poslednú dobu neuveriteľné výkony a výborne ich dopĺňajú ďalší rýchli a výbušní hráči ako Lennart Karl či Luis Díaz. Bayern medzi favoritov patrí kvôli svojej konzistentnosti, rýchlym hráčom, solídnej hĺbke kádra a neskutočne efektívnemu útoku, ktorý v poslednej sezóne v Bundesliga prekonal rekord za najväčší počet gólov počas jednej sezóny - za 34 zápasov ich nasúkal 122, čo činí priemeru 3,58 gólu na zápas. Na úvod doma privíta vo štvrtok nórsku senzáciu Bodø/Glimt.

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ČO OČAKÁVAŤ OD SLOVANA?

Nášmu majstrovi bol prisúdený pomerne hrateľný žreb. Dajú sa očakávať porážky proti Interu a PSG, pravdepodobnosť porážky je tiež vysoká proti rozbehnutému AS Rím, no taktiež sa určite dajú vyhrať zápasy proti LASK Linz a Shakhtaru Donetsk. O všetkom by tak mohli rozhodovať konfrontácie s Realom Betis, Lille a Stuttgartom.

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PREDIKCIA LIGOVEJ FÁZY:

  1. FC Barcelona

  2. Bayern Mníchov

  3. Arsenal

  4. Real Madrid

  5. Inter Miláno

  6. AS Rím

  7. Manchester City

  8. Galatasaray

  9. Borussia Dortmund

  10. FC Liverpool

  11. Atlético de Madrid

  12. PSG

  13. Manchester United

  14. FC Porto

  15. PSV Eindhoven

  16. Aston Villa

  17. SSC Neapol

  18. RB Lipsko

  19. Sporting CP

  20. Como 1907

  21. AEK Atény

  22. VFB Stuttgart

  23. Bodø/Glimt

  24. RC Lens

  25. Real Betis

  26. Feyenoord

  27. Villarreal CF

  28. Club Brugge

  29. Fenerbahçe

  30. OSC Lille

  31. SK Slavia Praha

  32. Shakhtar Donetsk

  33. Viking Stavanger

  34. ŠK Slovan Bratislava

  35. LASK Linz

  36. Sabah

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Ktorému z klubov budete v Lige majstrov fandiť?

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Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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