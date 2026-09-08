Liga majstrov štartuje už dnes: čo môžeme očakávať?

KTO SÚ FAVORITI NA ZISK UŠATEJ TROFEJE?
Do tejto elitnej spoločnosti vieme v aktuálnej situácii po zarátaní všetkých faktorov zaradiť trojicu celkov:
•Real Madrid (Španielsko)
•FC Barcelona (Španielsko)
•Bayern Mníchov (Nemecko)
Madridský kráľovský klub je v Lige majstrov absolútny fenomén. Bilancia 18 finálových účastí, 15 trofejí. V milionárskej súťaži je tento klub samostatný fenomén. Naposledy ju vyhral v sezóne 2023/2024, kedy na legendárnom londýnskom Wembley porazil Borussiu Dortmund 2:0. Po neúspešnej dvojročnej sekvencii bez trofeje siahol Real na záruku úspechu - angažovanie Josého Mourinha. Portugalský mág so sebou priniesol nové akvizície, a to ľavého obrancu Marca Cucurellu, wing-backa Dumfriesa či krídelníka Diomandeho. Real sezónu odštartoval veľmi solídne, keďže v LaLige za štyri zápasy zaznamenal tri výhry a jednu porážku. Real Madrid vieme do tejto skupiny zaradiť vďaka skúsenostiam jedného z najlepších manažérov histórie, kádru s enormnou hĺbkou, novým posilám a faktu, že Real je v tejto súťaži skrátka iný živel. V úvodnom zápase sa predstaví už dnes večer doma proti milánskemu Interu.
Katalánci síce nezískali trofej pre najlepší klub v Európe od roku 2015, no do selekcie favoritov určite patria. Po krušných rokoch sa klub dostal z obrovskej krízy a na ihrisku pôsobí najistejšie za posledné roky. Pod vedením Hansiho Flicka Barcelona dokráčala do semifinále i štvrťfinále, pričom v oboch dramaticky vypadla. Tretiu sezónu na lavičke ale nemecký kouč začal poskladaním tornáda, teda aspoň tak sa Barca prezentuje v úvodných zápasoch ligy. 4 zápasy, 12 bodov, skóre 17-2. Útočný trojlístok Raphinha - Adeyemi/Jesus - Lamine Yamal predvádza divy. Základná zostava je plná odchovancov klubovej akadémie La Masia, hráči ako Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Marc Bernal či už spomínaný Lamine Yamal sú teda rýdzo klubovým produktom a na hrdosti, ktorú na ihrisku nechávajú, to vidno. Barcelona medzi favoritov patrí vďaka výbornej kombinácii mladíckej dravosti a ostrieľaných skúseností, atraktívnej a veľmi efektívnej útočnej hre a fantastickej fanúšikovskej základni. Cestu Ligou majstrov začne zajtra v domácom súboji s Feyenoordom Rotterdam.
Bayern Mníchov dokazuje v Nemecku totálnu hegemóniu. Od sezóny 2012/2013 získal ligový titul tím iný ako Bavori jediný raz, bola to samozrejme neporazená krasojazda Bayeru Leverkusen v sezóne 2023/2024. V tejto sezóne tradičný celok z Mníchova už stihol získať jednu trofej, a to vďaka víťazstve 2:1 nad Borussiou Dortmund vo finále nemeckého superpohára. V posledných štyroch sezónach vypadol Bayern trikrát s neskorším víťazom súťaže. Duo Kane-Olise ale predvádza poslednú dobu neuveriteľné výkony a výborne ich dopĺňajú ďalší rýchli a výbušní hráči ako Lennart Karl či Luis Díaz. Bayern medzi favoritov patrí kvôli svojej konzistentnosti, rýchlym hráčom, solídnej hĺbke kádra a neskutočne efektívnemu útoku, ktorý v poslednej sezóne v Bundesliga prekonal rekord za najväčší počet gólov počas jednej sezóny - za 34 zápasov ich nasúkal 122, čo činí priemeru 3,58 gólu na zápas. Na úvod doma privíta vo štvrtok nórsku senzáciu Bodø/Glimt.
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ČO OČAKÁVAŤ OD SLOVANA?
Nášmu majstrovi bol prisúdený pomerne hrateľný žreb. Dajú sa očakávať porážky proti Interu a PSG, pravdepodobnosť porážky je tiež vysoká proti rozbehnutému AS Rím, no taktiež sa určite dajú vyhrať zápasy proti LASK Linz a Shakhtaru Donetsk. O všetkom by tak mohli rozhodovať konfrontácie s Realom Betis, Lille a Stuttgartom.
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PREDIKCIA LIGOVEJ FÁZY:
FC Barcelona
Bayern Mníchov
Arsenal
Real Madrid
Inter Miláno
AS Rím
Manchester City
Galatasaray
Borussia Dortmund
FC Liverpool
Atlético de Madrid
PSG
Manchester United
FC Porto
PSV Eindhoven
Aston Villa
SSC Neapol
RB Lipsko
Sporting CP
Como 1907
AEK Atény
VFB Stuttgart
Bodø/Glimt
RC Lens
Real Betis
Feyenoord
Villarreal CF
Club Brugge
Fenerbahçe
OSC Lille
SK Slavia Praha
Shakhtar Donetsk
Viking Stavanger
ŠK Slovan Bratislava
LASK Linz
Sabah
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Ktorému z klubov budete v Lige majstrov fandiť?