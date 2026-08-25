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25. aug 2026 o 23:48
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Ligu majstrov si zahrá tím, ktorý ešte pred desiatimi rokmi neexistoval

Predkolá európskych pohárových súťaží sú magickou etapou vo futbalovom kalendári. Práve v nich sa totiž píšu nádherné príbehy, ktorých hlavnými hrdinami sú maličké tímy s cieľom prebojovať sa k veľkým večerom.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Ligu majstrov si zahrá tím, ktorý ešte pred desiatimi rokmi neexistoval
(Zdroj: Filip Ficko)
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A pred malou chvíľou napísal jeden taký aj klub z 19-tisícového mesta Masazir v Azerbajdžane - FC Sabah.

Tento klub bol založený 08. septembra 2017, o pár dní teda oslávi len deväť rokov od vzniku. Svoje domáce zápasy hráva na štadióne Bank Respublika Arena s kapacitou takmer 8 969 miest.

(*Je však veľmi pravdepodobné, že v milionárskej súťaži bude klub svoje domáce zápasy hrávať na inom štadióne, tak tomu bolo už v dnešnom dueli.)

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Hneď prvú sezónu 2017/2018 tím odohral v druhej najvyššej súťaži, kde sa umiestnil na piatom mieste. Došlo však k situácii, ktorá je v športe všeobecne veľmi neobvyklá. Šampión ligy Khazar Baku nedokázal nájsť finančné prostriedky na licenciu pre prvú ligu, a tak miestenka pripadla Sabahu, ktorý ju využil a postúpil tak do prvej ligy. Pýtate sa, prečo toto miesto nepripadlo celkom na druhom, treťom alebo štvrtom mieste? Postihol ich rovnaký osud ako šampióna danej ligy. Sabah tak hneď po prvej sezóne svojej existencie prešmykol medzi elitu.

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V priebehu nasledujúcich štyroch sezón sa tím systematicky posúval a zlepšoval svoju ligovú pozíciu - pripísal si siedme, šieste, piate a piate miesto.

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V sezóne 2022/2023 z toho bolo dovtedy najlepšie umiestnenie, konkrétne teda druhé miesto. Z 36 duelov pritom skončilo len päť porážkou. Vďaka tomuto výsledku sa klub prvýkrát kvalifikoval do predkôl pohárovej Európy, a to pre sezónu 2023/2024 - zavítal do druhého predkola Konferenčnej ligy UEFA. V druhom predkole Sabah dokonca vyradil lotyšský klub RFS po výsledkoch 2:1 a 2:0, no v treťom predkole po veľkej dráme padol s Partizanom Belehrad.

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O rok neskôr nasledoval podobný scenár. Tretie miesto v lige a vypadnutie v treťom predkole Konferenčnej ligy.

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Po výborných výkonoch v lige bola sezóna 2024/2025 pomerným sklamaním, keďže z toho bolo len piate miesto. Klub to však fanúšikom vynahradil ziskom prvej významnej trofeje v histórii - ovládol azerbajdžanský pohár. Kvalifikoval sa tak do prvého predkola Európskej ligy na úvod ďalšej sezóny. Kolobeh sa ale zdal byť zakliaty. Bolo z toho opäť vypadnutie v treťom predkole rovnakej súťaže.

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Aj napriek neúspešnému štartu a faktu, že sa v meste opäť nehrala žiadna európska súťaž, bola sezóna 2025/2026 pre Sabah prelomová - získal prvý majstrovský titul v lige, keď za celú sezónu zaznamenal len tri porážky, pridal k tomu obhajobu titulu národného pohára a kvalifikoval sa do prvého predkola Ligy majstrov pre nasledujúcu sezónu - 2026/2027.

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A predkolá v tejto sezóne Sabahy vyšli najlepšie ako mohli. Nielenže je z toho úvodná účasť v ligovej fáze ktorejkoľvek zo súťaží, je to hneď tá najprestížnejšia. Tá sa ale nerodila ľahko. V prvom predkole stál v ceste celok z Walesu The New Saints, ktorý bol porazený celkovým skóre 4-1. V ďalšom predkole sa stalo obeťou fínske KuPS Kuopio, ktoré nestrelilo za dva zápasy ani gól a odnieslo si porážku 0:3. Po výsledku 5:2 na celok z pod Kaukazu nestačil ani dánsky Aarhus. Nasledoval tak posledný krôčik na ceste za milionárskou súťažou. Tým bol v tomto prípade Hapoel Be'er Sheva.

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Úvodný zápas si pre seba na domácej pôde ukradol celok z Izraela, ktorý zvíťazil 2:1. Pred odvetou však bolo pre Sabah všetko otvorené.

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Domáca odveta ale nezačala vôbec dobre, keď sa už v 10. minúte presadil hosťujúci Zlatanović. Nwachukwu v 38. minúte vyrovnal a do kabín sa tak išlo za stavu 1:1, ktorý by hosťom stačil na postup. V 61' prišla obrovská rana a Hapoelu prinavrátil vedenie Mizrahi. Zdalo sa, že je po všetkom, no nikto netušil, aký heroický záver majú hráči azerbajdžanského celku v kapse. Rakhmonaliyev najprv o 13 minút neskôr vyrovnal skóre na 2:2 a keď sa už zdalo, že to nebude stačiť, prišiel nastavený čas šiestich minút. Sabah dostal približne 40 sekúnd pred koncom poslednú šancu - rozohrať rohový kop. Mutallimov sa v šestnástke zorientoval najlepšie a v eufórii poslal dvojzápas do predĺženia. Momentum bolo na strane domácich a tí si to veľmi dobre uvedomovali. Zlomový moment prišiel po desiatich minútach predĺženia - Diop dostal druhú žltú kartu a Hapoel tak dohrával v desiatich. Presilovku už o minútu Mbina fantastickým riešením využil a misky váh preklopil na stranu Sabahu. V 115. minúte to už Mickels strelou od brvna len poistil a poslal svoj tím medzi futbalovú smotánku.

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Prehľad výsledkov a umiestnení Sabahu:

LIGA:

2017/2018: druhá liga - 5. miesto -> POSTUP do prvej ligy

2018/2019: prvá liga - 7. miesto

2019/2020: prvá liga - 6. miesto

2020/2021: prvá liga - 5. miesto

2021/2022: prvá liga - 5. miesto

2022/2023: prvá liga - 2. miesto -> kvalifikácia do druhého predkola EKL (pre sezónu 2023/2024)

2023/2024: prvá liga - 3. miesto -> kvalifikácia do druhého predkola EKL (pre sezónu 2024/2025)

2024/2025: prvá liga - 5. miesto

2025/2026: 🏆prvá liga - 1. MIESTO -> kvalifikácia do prvého predkola LM (pre sezónu 2026/2027)

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POHÁR:

2017/2018: druhé kolo

2018/2019: štvrťfinále

2019/2020: štvrťfinále

2020/2021: osemfinále

2021/2022: štvrťfinále

2022/2023: štvrťfinále

2023/2024: štvrťfinále

2024/2025: 🏆1. MIESTO -> kvalifikácia do prvého predkola EL (pre sezónu 2025/2026)

2025/2026: 🏆1. MIESTO

-

EURÓPSKE SÚŤAŽE:

2023/2024: Konferenčná liga (EKL):

2. PREDKOLO: ✅️2:1, ✅️2:0 vs RFS🇱🇻 (✅️4:1)

3. PREDKOLO: ✅️2:0, ❌️0:2 (4:5 penalty) vs Partizan🇷🇸 (❌️2:3)

.

2024/2025: Konferenčná liga (EKL):

2. PREDKOLO: ✅️3:0, ❌️3:6 (3:2 penalty) vs Maccabi Haifa🇮🇱 (✅️7:6)

3. PREDKOLO: ❌️0:1, ❌️0:1 vs St. Patrick's Athletic🇮🇪 (❌️0:2)

.

2025/2026: Európska liga (EL)/Konferencná liga (EKL):

1. PREDKOLO: ❌️2:3, ❌️3:3 vs Celje🇸🇮 (❌️5:6)

2. PREDKOLO: ✅️4:1, ✅️2:0 vs Petrocub🇲🇩 (✅️6:1)

3. PREDKOLO: ❌️0:2, ❌️0:1 vs Levski Sofia (❌️0:3)

.

2026/2027: Liga majstrov (LM):

1. PREDKOLO: ✅️2:0, ✅️2:1 vs The New Saints🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (✅️4:1)

2. PREDKOLO: ✅️1:0, ✅️2:0 vs KuPS Kuopio🇫🇮 (✅️3:0)

3. PREDKOLO: ✅️4:0, ❌️1:2 vs Aarhus🇩🇰 (✅️5:2)

PLAY-OFF: ❌️1:2, ✅️5:2 vs Hapoel Be'er Sheva🇮🇱 (✅️6:4)

-

Proti akým tímom by ste Sabah chceli vidieť hrať?

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Filip Ficko

Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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