Obrovský šok v slovenskom pohári! Dunajská Streda končí na pôde treťoligistu. Aké ďalšie legendárne prekvapenia si pamätá slovenská pohárová história?

DAC Dunajská Streda začala túto ligovú sezónu neuveriteľným spôsobom. Po 7 zápasoch má klub na konte 6 výhier a 1 remízu a na majstrovský Slovan má náskok už 6 bodov.
V pohári to ale také ružové nie je. Celok z juhu Slovenska skončil šokujúco už v treťom kole. Jeho účinkovanie v súťaži ukončil celok z až tretej najvyššej súťaže - Veľké Ludince.
V šiestej minúte otvoril skóre duelu domáci Oravik, no už o šesť minút DAC vyrovnala zásluhou Gueyeho a v 20. minúte to už bolo 2:1 z pohľadu hostí, keď sa gólom blysol aj Gagua. Po prvom polčase tak Dunajská Streda viedla.
V 58. minúte vyrovnal domáci Tóth a už o ďalších šesť minút pridali Ludinčania ďalší gól, ktorý zabezpečil Sebastián Rak. Dunajská Streda mala v 75. minúte veľkú príležitosť na vyrovnanie, ale Ramadan nariadený pokutový kop zahodil. Úplnú tragédiu podtrhol Sylla, ktorý v nadstavenom čase nepremenil ani druhý pokutový kop, ktorý rozhodca dunajskostredským futbalistom prisúdil.
Veľké Ludince si tak týmto triumfom 3:2 zabezpečili šestnásťfinálový stret so Zvolenom, opäť raz aj s výhodou domáceho prostredia.
NEBOL TO PRVÝ PODOBNÝ VÝSLEDOK, KTORÝ NÁM SLOVENSKÝ POHÁR PRINIESOL
Slovnaft Cup počas rokov priniesol neskutočné príbehy Dávida s Goliášom. Tu je selekcia piatich z nich:
Devínska Nová Ves vs AS Trenčín (2023) [1:1, po penaltách]
Tím z piatej ligy privítal v štvrtom kole slovenského pohára rozbehnutého prvoligistu z Trenčína. Ohromným prekvapením bol už výsledok riadneho hracieho času 1:1. Duel následne šiel na penalty, kde domáci dokonali prekvapenie a stali sa prvým tímom histórie slovenského futbalu, ktorý vyradil prvoligistu a sám pritom nastupoval až v piatej lige.
MFK Spartak Medzev vs AS Trenčín (2017) [0:1]
Trenčín nájdeme v tejto nelichotivej rubrike ešte raz. Na šestnásťfinálový duel daného pohárového ročníka cestoval do Medzeva. Ten sa ešte nestihol spamätať z vyradenia Lokomotivy Košice a hneď vystavil stopku aj ďalšiemu tímu. Po nevýraznom výkone Trenčín prehral 0:1 a so súťažou sa rozlúčil hanebným výkonom.
ŠK Odeva Lipany (2023/2024)
Lipany sú malé mestečko na východe Slovenska s menej než sedemtisícovou populáciou. V roku 2024 ale chýbali tri zápasy od toho, aby hral miestny tím predkolo Európskej ligy UEFA.
Lipany na svojej ceste vyradili Hnúšťu, Dolný Kubín, Makov, Myjavu i Skalicu. Prešli tak do semifinále súťaže, kde narazili na neskoršieho víťaza z Ružomberka. Doma síce prišla drtivá porážka 0:5, no v Ružomberku Odeva zvíťazila 1:0 a zaznamenala tak snáď najslávnejšie víťazstvo klubovej histórie.
TJ Iskra Borčice vs MFK Zemplín Michalovce (2017) [2:0]
V rámci osemfinálového programu prvoligista z Michaloviec zavítal do malej obce neďaleko Trenčína zvanej Borčice. Hoci favorit bol pred zápasom jasný, domáci ho sfúkli dvoma gólmi v druhom polčase a postúpili tak do štvrťfinále, kde sa ich putovanie napokon skončilo na lopate Žiliny.
Slovan Bratislava A vs Slovan Bratislava B (2006) [0:2]
Boli časy, kedy v pohári proti sebe mohli nastúpiť hlavný a rezervný tím rovnakého klubu. A k jednej takejto konfrontácii došlo na bratislavských pasienkoch v programe druhého kola slovenského pohára v sezóne 2006/2007. Mala to byť len formalita a skúška toho, ktorí z hráčov "béčka" javia perspektívu ako prospekty do budúcna. Po bezgólovom prvom polčase sa hrdinom večera stal Peter Vaško, ktorý strelil za 11 minút v závere dva góly a zabezpečil tak postup Slovana B ďalej. Zaujímavosťou pritom je, že tento vtedy 19-ročný mladík šancu vo vrcholovom futbale nikdy nedostal. Aktuálne sa venuje trénerstvu v akadémii Skalice.
Spomínate si na nejaký ďalší podobný šok?