utorok, 15. september, 2026 |  Meniny má Jolana
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. sep 2026 o 21:41
Prečítané: 0x

Obrovský šok v slovenskom pohári! Dunajská Streda končí na pôde treťoligistu. Aké ďalšie legendárne prekvapenia si pamätá slovenská pohárová história?

V každej krajine má národný pohár svoje nezameniteľné čaro. Je to totiž súťaž, kde sa s najlepšími stretávajú trpaslíci, pre ktorých môžu byť takéto stretnutia šanca na zmenu života. A práve takýto prípad sa udial aj dnes.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Obrovský šok v slovenskom pohári! Dunajská Streda končí na pôde treťoligistu. Aké ďalšie legendárne prekvapenia si pamätá slovenská pohárová história?
(Zdroj: Filip Ficko)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

DAC Dunajská Streda začala túto ligovú sezónu neuveriteľným spôsobom. Po 7 zápasoch má klub na konte 6 výhier a 1 remízu a na majstrovský Slovan má náskok už 6 bodov.

V pohári to ale také ružové nie je. Celok z juhu Slovenska skončil šokujúco už v treťom kole. Jeho účinkovanie v súťaži ukončil celok z až tretej najvyššej súťaže - Veľké Ludince.

V šiestej minúte otvoril skóre duelu domáci Oravik, no už o šesť minút DAC vyrovnala zásluhou Gueyeho a v 20. minúte to už bolo 2:1 z pohľadu hostí, keď sa gólom blysol aj Gagua. Po prvom polčase tak Dunajská Streda viedla.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V 58. minúte vyrovnal domáci Tóth a už o ďalších šesť minút pridali Ludinčania ďalší gól, ktorý zabezpečil Sebastián Rak. Dunajská Streda mala v 75. minúte veľkú príležitosť na vyrovnanie, ale Ramadan nariadený pokutový kop zahodil. Úplnú tragédiu podtrhol Sylla, ktorý v nadstavenom čase nepremenil ani druhý pokutový kop, ktorý rozhodca dunajskostredským futbalistom prisúdil.

Veľké Ludince si tak týmto triumfom 3:2 zabezpečili šestnásťfinálový stret so Zvolenom, opäť raz aj s výhodou domáceho prostredia.

NEBOL TO PRVÝ PODOBNÝ VÝSLEDOK, KTORÝ NÁM SLOVENSKÝ POHÁR PRINIESOL

Slovnaft Cup počas rokov priniesol neskutočné príbehy Dávida s Goliášom. Tu je selekcia piatich z nich:

SkryťVypnúť reklamu

Devínska Nová Ves vs AS Trenčín (2023) [1:1, po penaltách]

Tím z piatej ligy privítal v štvrtom kole slovenského pohára rozbehnutého prvoligistu z Trenčína. Ohromným prekvapením bol už výsledok riadneho hracieho času 1:1. Duel následne šiel na penalty, kde domáci dokonali prekvapenie a stali sa prvým tímom histórie slovenského futbalu, ktorý vyradil prvoligistu a sám pritom nastupoval až v piatej lige.

SkryťVypnúť reklamu

MFK Spartak Medzev vs AS Trenčín (2017) [0:1]

Trenčín nájdeme v tejto nelichotivej rubrike ešte raz. Na šestnásťfinálový duel daného pohárového ročníka cestoval do Medzeva. Ten sa ešte nestihol spamätať z vyradenia Lokomotivy Košice a hneď vystavil stopku aj ďalšiemu tímu. Po nevýraznom výkone Trenčín prehral 0:1 a so súťažou sa rozlúčil hanebným výkonom.

SkryťVypnúť reklamu

ŠK Odeva Lipany (2023/2024)

Lipany sú malé mestečko na východe Slovenska s menej než sedemtisícovou populáciou. V roku 2024 ale chýbali tri zápasy od toho, aby hral miestny tím predkolo Európskej ligy UEFA.

Lipany na svojej ceste vyradili Hnúšťu, Dolný Kubín, Makov, Myjavu i Skalicu. Prešli tak do semifinále súťaže, kde narazili na neskoršieho víťaza z Ružomberka. Doma síce prišla drtivá porážka 0:5, no v Ružomberku Odeva zvíťazila 1:0 a zaznamenala tak snáď najslávnejšie víťazstvo klubovej histórie.

TJ Iskra Borčice vs MFK Zemplín Michalovce (2017) [2:0]

V rámci osemfinálového programu prvoligista z Michaloviec zavítal do malej obce neďaleko Trenčína zvanej Borčice. Hoci favorit bol pred zápasom jasný, domáci ho sfúkli dvoma gólmi v druhom polčase a postúpili tak do štvrťfinále, kde sa ich putovanie napokon skončilo na lopate Žiliny.

SkryťVypnúť reklamu

Slovan Bratislava A vs Slovan Bratislava B (2006) [0:2]

Boli časy, kedy v pohári proti sebe mohli nastúpiť hlavný a rezervný tím rovnakého klubu. A k jednej takejto konfrontácii došlo na bratislavských pasienkoch v programe druhého kola slovenského pohára v sezóne 2006/2007. Mala to byť len formalita a skúška toho, ktorí z hráčov "béčka" javia perspektívu ako prospekty do budúcna. Po bezgólovom prvom polčase sa hrdinom večera stal Peter Vaško, ktorý strelil za 11 minút v závere dva góly a zabezpečil tak postup Slovana B ďalej. Zaujímavosťou pritom je, že tento vtedy 19-ročný mladík šancu vo vrcholovom futbale nikdy nedostal. Aktuálne sa venuje trénerstvu v akadémii Skalice.

Spomínate si na nejaký ďalší podobný šok?

Súvisiace články autora

Presne pred 6 rokmi sa futbalový svet otriasol v základoch

Filip Ficko

Presne pred 6 rokmi sa futbalový svet otriasol v základoch

Klubový futbal prináša množstvo zápasov. Väčšinu z nich časom pohltia dejiny, na nejakú časť si sem-tam spomenieme a na niektoré zápasy určite nezabudneme. Sú tu ale aj duely, ktoré priniesli scenár, ktorý sa nezopakuje už nikdy.

Keď trpaslíkom narástli krídla a giganti narazili na osud vzoprenia - toto bola najdivokejšia sezóna v histórii futbalu

Filip Ficko

Keď trpaslíkom narástli krídla a giganti narazili na osud vzoprenia - toto bola najdivokejšia sezóna v histórii futbalu

Futbal je nádherná a nepredvídateľná hra, v ktorej sa môže stať naozaj všetko, vrátane obrovských prekvapení, ktoré prinášajú úžasné príbehy. Čo sa ale stane, ak jedna sezóna takýchto príbehov napíše hneď niekoľko?

Bude sa EURO 2036 konať na Slovensku?

Filip Ficko

Bude sa EURO 2036 konať na Slovensku?

Európsky šampionát o dva roky bude hostiť Veľká Británia. V roku 2032 si hostiteľské úlohy rozdelia Taliansko s Tureckom. Kto zorganizuje turnaj v roku 2036 však nepoznáme. Mohol by sa tento futbalový sviatok uskutočniť u nás?

Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
  • Počet článkov:  48
    •  | 
  • Páči sa:  83x

Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

Prémioví blogeri

Všetky články
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,249 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu