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2. okt 2026 o 21:43
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Portugalský hacker, ktorý odtajnil spisy Manchesteru City, je v ohrození života

Väčšine futbalových fanúšikov meno Rui Pinto asi veľa nehovorí. Pre kluby, ich vrcholných predstaviteľov, či dokonca pre politikov, je však obrovskou hrozbou.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Portugalský hacker, ktorý odtajnil spisy Manchesteru City, je v ohrození života
(Zdroj: Filip Ficko)
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Tento 37-ročný hacker a whistleblower* prvýkrát upútal pozornosť sveta vytvorením webovej stránky Football Leaks, na ktorú postupne pridával informácie spoza opony.

*whistleblower = oznamovateľ, človek, ktorý informuje o trestnej činnosti

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Jeho prvým významným "úlovkom" boli zistenia v roku 2016. Nemeckému denníku Der Spiegel poskytol 18,6 milióna dokumentov, ktorých obsah sa začal vyšetrovať na medzinárodnej úrovni v decembri toho istého roku. Medzi najvýznamnejšie informácie zistené prostredníctvom týchto dokumentov boli:

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•nepresné/neúplne uvedené daňové výkazy a finančné informácie o ziskoch z obrazových práv Cristiana Ronalda

•presné finančné čiastky týkajúce sa kontraktu Paula Pogbu, ktorý v tom čase prestupoval do Manchesteru United

•daňové nezrovnalosti Josého Mourinha

•intervencie tretích strán do fungovania hráčov a klubov

•podozrenia zo spôsobov skautovania a podpisovania mladých hráčov

V súvislosti s týmito zisteniami bol Ronaldo obvinený z daňových únikov medzi rokmi 2011 - 2014, na základe čoho dostal dvojročný podmienečný trest a pokutu 18,8 milióna eur.

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Ešte väčší otras spôsobila druhá vlna zverejnených spisov v roku 2018. Vo viac než 70 miliónoch dokumentov sa nachádzali dosť závažné obvinenia:

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•podozrenie Cristiana Ronalda zo znásilnenia z roku 2009

•plánovanie megalomanského projektu európskej superligy [European Super League, z plánu napokon nič nebolo]

•niekoľko daňových štruktúr siahajúcich na miesta považované za daňové raje

•závažné finančné nezrovnalosti v rozpočtoch PSG a Manchesteru City

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O rok na to bol na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu zadržaný v Budapešti.

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Z prostredia futbalu sa následne presunul aj do politickej sféry, pričom v roku 2020 vďaka nemu vyšla na povrch obrovská kauza zvaná Luanda Leaks. Nebola to ale jeho prvá skúsenosť s takýmto typom práce, keďže už v roku 2017 bol autorom ďalšej podobnej selekcie dokumentov zvaných ako Malta Files.

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Jeho zistenia mali obrovský dopad, a obzvlášť tie futbalové. Na základe sprístupnených údajov začali UEFA aj anglická federácia s vyšetrovaním voči Manchester City, ktoré viedlo k dvojročnému zákazu pôsobenia klubu v európskych súťažiach v roku 2020. Tento verdikt bol v tom čase odrieknutý kvôli nedostatku dôkazov, City tak len zaplatilo pokutu 10 miliónov eur. Tu sa však vyšetrovanie neskončilo. Po niekoľkoročnom procese prišiel tento rok jasný verdikt - Manchester City je vinný zo všetkých 115 vznesených obvinení. Klub sa voči rozhodnutiu komisie odvolal, no ak rozhodnutie nadobudne status právoplatnosti, klubu hrozia obrovské sankcie.

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Hoci bol Pinto v roku 2023 odsúdený za svoje aktivity na štvorročný podmienečný trest, stále bol súčasťou programu chránených svedkov, konkrétne teda v súvislosti s prípadom manchesterského celku. Nikdy tak nebol v priamom ohrození života.

Táto situácia sa v tejto chvíli mení. Portugalské príslušné orgány zbavili Pinta statusu chránenej osoby v zmienenom prípade na základe tvrdenia, že nebezpečenstvo už nie je také veľké, aby bolo nevyhnutné jeho zotrvanie v programe.

Na dnešný večer, konkrétne o 20:00 nášho času, mal naplánovaný dôležitý oznam. Namiesto neho prišlo prekvapivé stanovisko na sociálnej sieti X:

"V stredu, len niekoľko hodín po zverejnení rozhodnutia týkajúceho sa Manchesteru City, mi portugalská komisia pre ochranu chránených svedkov oznámila o jej rozhodnutí vylúčiť ma z programu chránených osôb z dôvodu nedostatočného rizika.

Na základe odporúčaní a aktuálnych okolností som nemal inú možnosť ako s rodinou odísť na bližšie nešpecifikované miesto na určitý čas, keďže som dostal niekoľko vyhrážok smrťou..."

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Prečo to portugalská vláda spravila práve teraz, nevedno... a nevieme ani, ako bude v kariére tento chlapík pokračovať ďalej, no je možné, že nám v najbližšej dobe priniesie ďalšiu sériu dokumentov, ktoré opäť raz pozmenia svetový futbal, a to presne tak, ako je tomu teraz.

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Filip Ficko

Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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