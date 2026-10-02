Portugalský hacker, ktorý odtajnil spisy Manchesteru City, je v ohrození života

Tento 37-ročný hacker a whistleblower* prvýkrát upútal pozornosť sveta vytvorením webovej stránky Football Leaks, na ktorú postupne pridával informácie spoza opony.
*whistleblower = oznamovateľ, človek, ktorý informuje o trestnej činnosti
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Jeho prvým významným "úlovkom" boli zistenia v roku 2016. Nemeckému denníku Der Spiegel poskytol 18,6 milióna dokumentov, ktorých obsah sa začal vyšetrovať na medzinárodnej úrovni v decembri toho istého roku. Medzi najvýznamnejšie informácie zistené prostredníctvom týchto dokumentov boli:
•nepresné/neúplne uvedené daňové výkazy a finančné informácie o ziskoch z obrazových práv Cristiana Ronalda
•presné finančné čiastky týkajúce sa kontraktu Paula Pogbu, ktorý v tom čase prestupoval do Manchesteru United
•daňové nezrovnalosti Josého Mourinha
•intervencie tretích strán do fungovania hráčov a klubov
•podozrenia zo spôsobov skautovania a podpisovania mladých hráčov
V súvislosti s týmito zisteniami bol Ronaldo obvinený z daňových únikov medzi rokmi 2011 - 2014, na základe čoho dostal dvojročný podmienečný trest a pokutu 18,8 milióna eur.
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Ešte väčší otras spôsobila druhá vlna zverejnených spisov v roku 2018. Vo viac než 70 miliónoch dokumentov sa nachádzali dosť závažné obvinenia:
•podozrenie Cristiana Ronalda zo znásilnenia z roku 2009
•plánovanie megalomanského projektu európskej superligy [European Super League, z plánu napokon nič nebolo]
•niekoľko daňových štruktúr siahajúcich na miesta považované za daňové raje
•závažné finančné nezrovnalosti v rozpočtoch PSG a Manchesteru City
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O rok na to bol na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu zadržaný v Budapešti.
Z prostredia futbalu sa následne presunul aj do politickej sféry, pričom v roku 2020 vďaka nemu vyšla na povrch obrovská kauza zvaná Luanda Leaks. Nebola to ale jeho prvá skúsenosť s takýmto typom práce, keďže už v roku 2017 bol autorom ďalšej podobnej selekcie dokumentov zvaných ako Malta Files.
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Jeho zistenia mali obrovský dopad, a obzvlášť tie futbalové. Na základe sprístupnených údajov začali UEFA aj anglická federácia s vyšetrovaním voči Manchester City, ktoré viedlo k dvojročnému zákazu pôsobenia klubu v európskych súťažiach v roku 2020. Tento verdikt bol v tom čase odrieknutý kvôli nedostatku dôkazov, City tak len zaplatilo pokutu 10 miliónov eur. Tu sa však vyšetrovanie neskončilo. Po niekoľkoročnom procese prišiel tento rok jasný verdikt - Manchester City je vinný zo všetkých 115 vznesených obvinení. Klub sa voči rozhodnutiu komisie odvolal, no ak rozhodnutie nadobudne status právoplatnosti, klubu hrozia obrovské sankcie.
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Hoci bol Pinto v roku 2023 odsúdený za svoje aktivity na štvorročný podmienečný trest, stále bol súčasťou programu chránených svedkov, konkrétne teda v súvislosti s prípadom manchesterského celku. Nikdy tak nebol v priamom ohrození života.
Táto situácia sa v tejto chvíli mení. Portugalské príslušné orgány zbavili Pinta statusu chránenej osoby v zmienenom prípade na základe tvrdenia, že nebezpečenstvo už nie je také veľké, aby bolo nevyhnutné jeho zotrvanie v programe.
Na dnešný večer, konkrétne o 20:00 nášho času, mal naplánovaný dôležitý oznam. Namiesto neho prišlo prekvapivé stanovisko na sociálnej sieti X:
"V stredu, len niekoľko hodín po zverejnení rozhodnutia týkajúceho sa Manchesteru City, mi portugalská komisia pre ochranu chránených svedkov oznámila o jej rozhodnutí vylúčiť ma z programu chránených osôb z dôvodu nedostatočného rizika.
Na základe odporúčaní a aktuálnych okolností som nemal inú možnosť ako s rodinou odísť na bližšie nešpecifikované miesto na určitý čas, keďže som dostal niekoľko vyhrážok smrťou..."
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Prečo to portugalská vláda spravila práve teraz, nevedno... a nevieme ani, ako bude v kariére tento chlapík pokračovať ďalej, no je možné, že nám v najbližšej dobe priniesie ďalšiu sériu dokumentov, ktoré opäť raz pozmenia svetový futbal, a to presne tak, ako je tomu teraz.