Do Prahy priletí celok z Anglicka, o svojom osude sa dozvedeli Juventus či Benfica - TOTO prinesie ligová fáza EURÓPSKEJ LIGY UEFA v sezóne 2026/2027

Európska liga 2026/2027 - LIGOVÁ FÁZAZobraziť galériu (8 obrázkov)
*presné poradie zápasov s ich časmi výkopu nájdete v priloženom článku po ich zverejnení
*VŠETKÝCH SÚPEROV VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV NÁJDETE V GALÉRII
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SPARTA PRAHA:
Železná Sparta začala a skončila svoje tohtosezónne európske putovanie v treťom predkole Ligy majstrov, kde nestačila na Lyon a po prehre 2:4 na celkové skóre si vybojovala účasť v Európskej lige. Play-off o Európsku ligu hrať Sparta nemusela, keďže sa kvalifikovala cez ligovú vetvu predkôl, nie majstrovskú. Aj napriek tomu, že si tento tradičný český celok nezahrá v najprestížnejšej klubovej súťaži, sa môže tešiť na atraktívne súboje proti týmto protivníkom:
•AZ ALKMAAR (Holandsko)
-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha
•OLYMPIACOS (Grécko)
-Zápas sa odohrá v: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus
•STADE RENNAIS (Francúzsko)
-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha
•RB SALZBURG (Rakúsko)
-Zápas sa odohrá v: Red Bull Arena, Salzburg
•AFC BOURNEMOUTH (Anglicko)
-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha
•CRYSTAL PALACE (Anglicko)
-Zápas sa odohrá v: Selhurst Park, Londýn
•LILLESTRØM SK (Nórsko)
-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha
•ARARAT ARMENIA (Arménsko)
-Zápas sa odohrá v: Vazgen Sargsyan Republican Stadium
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VIKTORIA PLZEŇ:
Tím z pivárskeho mesta predviedol magický obrat v play-off o Európsku ligu. Vo vzájomnej konfrontácii s Crvenou zvezdou Belehrad to boli dva úplne iné zápasy. V hlavnom meste Srbska z toho bol výprask 0:3, no doma sa písal úplne iný príbeh. Tri odpískané penalty, červená karta súpera, gól v posledných sekundách, ktorý poslal duel do predĺženia a rozhodujúci gól, ktorý za čiaru prešiel len o pár milimetrov - aj tak sa dá popísať magické víťazstvo 5:1, ktoré znamenalo postup do ligovej fázy tejto súťaže. Viktorka sa v nej tak môže tešiť na:
•BENFICA (Portugalsko)
-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň
•REAL SOCIEDAD (Španielsko)
-Zápas sa odohrá v: Anoeta, Donostia-San Sebastián
•ROYALE UNION SAINT-GILLOISE (Belgicko)
-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň
•FERENCVÁROS (Maďarsko)
-Zápas sa odohrá v: Groupama Arena, Budapešť
•JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (Poľsko)
-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň
•AFC BOURNEMOUTH (Anglicko)
-Zápas sa odohrá v: Vitality Stadium, Bournemouth
•LEVSKI SOFIA (Bulharsko)
-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň
•LILLESTRØM SK (Nórsko)
-Zápas sa odohrá v: Åråsen Stadium, Kjeller
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VEĽKOLEPÉ ZÁPASY:
Európska liga je veľmi špecifická súťaž, v ktorej kvalitatívne rozdiely celkov nie sú také bádateľné ako napríklad v Lige majstrov. Práve to zaručuje, že zápasy sa tu prakticky nedajú predikovať. Niektoré bitky však sľubujú naozaj výborný futbal:
•BAYER LEVERKUSEN vs OLYMPIQUE DE MARSEILLE
-Zápas sa odohrá v: BayArena, Leverkusen
•AC MILÁNO vs BENFICA
-Zápas sa odohrá v: San Siro, Miláno
•JUVENTUS vs REAL SOCIEDAD
-Zápas sa odohrá v: Juventus Stadium, Turín
•CRYSTAL PALACE vs OLYMPIQUE LYON
-Zápas sa odohrá v: Selhurst Park, Londýn
•RB SALZBURG vs AC MILÁNO
-Zápas sa odohrá v: Red Bull Arena, Salzburg
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DEBUTANTI:
Na scéne Európskej ligy sa v tejto sezóne objaví až 10 tímov, ktoré okúsia chuť tejto súťaže premiérovo:
•AFC BOURNEMOUTH (Anglicko)
-Klub sa kvalifikoval cez: umiestnenie v lige [5. miesto v anglickej PREMIER LEAGUE]
•SUNDERLAND (Anglicko)
-Klub sa kvalifikoval cez: umiestnenie v lige [6. miesto v anglickej PREMIER LEAGUE]
•CRYSTAL PALACE (Anglicko)
-Klub sa kvalifikoval cez: víťazstvo v KONFERENČNEJ LIGE UEFA v sezóne 2025/2026
•ARARAT-ARMENIA (Arménsko)
-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá
•JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (Poľsko)
-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá
•LECH POZNAŃ (Poľsko)
-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá
•NK CELJE (Slovinsko)
-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá
•LILLESTRØM SK (Nórsko)
-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá
•TORREENSE (Portugalsko)
-Klub sa kvalifikoval cez: víťazstvo v portugalskom pohári TAÇA DE PORTUGAL
•OFI KRÉTA (Grécko)
-Klub sa kvalifikoval cez: víťazstvo v gréckom pohári BETSSON GREEK CUP
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NÁVRATY DO EURÓPSKEJ LIGY:
•LEVSKI SOFIA (Bulharsko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2010/2011]
•HAPOEL BE'ER-SHEVA (Izrael) naposledy v tejto súťaži v sezóne 2020/2021]
•OMONIA (Cyprus) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2022/2023]
•STADE RENNAIS (Francúzsko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2023/2024]
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Hoci možno nie je taká atraktívna a spektakulárna ako Liga majstrov, Európska liga je zárukou prekvapení, vyrovnaných zápasov a pamätných momentov. A vzhľadom na kluby, ktoré v nej figurujú túto sezónu je jasné, že o nich nebude núdza ani v tomto prípade!