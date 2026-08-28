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28. aug 2026 o 15:22
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Do Prahy priletí celok z Anglicka, o svojom osude sa dozvedeli Juventus či Benfica - TOTO prinesie ligová fáza EURÓPSKEJ LIGY UEFA v sezóne 2026/2027

Potom, čo sme sa včera večer dozvedeli podobu ligovej fázy Ligy majstrov, sa dnes krátko po trinástej hodine rozdávali karty aj pre tímy v Európskej a Konferenčnej lige. Poďme sa pozrieť na to, čo prinesie práve Európska liga.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Do Prahy priletí celok z Anglicka, o svojom osude sa dozvedeli Juventus či Benfica - TOTO prinesie ligová fáza EURÓPSKEJ LIGY UEFA v sezóne 2026/2027
(Zdroj: Oficiálne logo UEFA EUROPA LEAGUE)
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Európska liga 2026/2027 - LIGOVÁ FÁZA

Súpery tímov z prvého koša #1
Súpery tímov z prvého koša #2
Súpery tímov z druhého koša #1
  Zobraziť galériu (8 obrázkov)

*presné poradie zápasov s ich časmi výkopu nájdete v priloženom článku po ich zverejnení

*VŠETKÝCH SÚPEROV VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV NÁJDETE V GALÉRII

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SPARTA PRAHA:

Železná Sparta začala a skončila svoje tohtosezónne európske putovanie v treťom predkole Ligy majstrov, kde nestačila na Lyon a po prehre 2:4 na celkové skóre si vybojovala účasť v Európskej lige. Play-off o Európsku ligu hrať Sparta nemusela, keďže sa kvalifikovala cez ligovú vetvu predkôl, nie majstrovskú. Aj napriek tomu, že si tento tradičný český celok nezahrá v najprestížnejšej klubovej súťaži, sa môže tešiť na atraktívne súboje proti týmto protivníkom:

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•AZ ALKMAAR (Holandsko)

-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha

•OLYMPIACOS (Grécko)

-Zápas sa odohrá v: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus

•STADE RENNAIS (Francúzsko)

-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha

•RB SALZBURG (Rakúsko)

-Zápas sa odohrá v: Red Bull Arena, Salzburg

•AFC BOURNEMOUTH (Anglicko)

-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha

•CRYSTAL PALACE (Anglicko)

-Zápas sa odohrá v: Selhurst Park, Londýn

•LILLESTRØM SK (Nórsko)

-Zápas sa odohrá v: Letná, Praha

•ARARAT ARMENIA (Arménsko)

-Zápas sa odohrá v: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

---

VIKTORIA PLZEŇ:

Tím z pivárskeho mesta predviedol magický obrat v play-off o Európsku ligu. Vo vzájomnej konfrontácii s Crvenou zvezdou Belehrad to boli dva úplne iné zápasy. V hlavnom meste Srbska z toho bol výprask 0:3, no doma sa písal úplne iný príbeh. Tri odpískané penalty, červená karta súpera, gól v posledných sekundách, ktorý poslal duel do predĺženia a rozhodujúci gól, ktorý za čiaru prešiel len o pár milimetrov - aj tak sa dá popísať magické víťazstvo 5:1, ktoré znamenalo postup do ligovej fázy tejto súťaže. Viktorka sa v nej tak môže tešiť na:

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•BENFICA (Portugalsko)

-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň

•REAL SOCIEDAD (Španielsko)

-Zápas sa odohrá v: Anoeta, Donostia-San Sebastián

•ROYALE UNION SAINT-GILLOISE (Belgicko)

-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň

•FERENCVÁROS (Maďarsko)

-Zápas sa odohrá v: Groupama Arena, Budapešť

•JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (Poľsko)

-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň

•AFC BOURNEMOUTH (Anglicko)

-Zápas sa odohrá v: Vitality Stadium, Bournemouth

•LEVSKI SOFIA (Bulharsko)

-Zápas sa odohrá v: Doosan Arena, Plzeň

•LILLESTRØM SK (Nórsko)

-Zápas sa odohrá v: Åråsen Stadium, Kjeller

---

VEĽKOLEPÉ ZÁPASY:

Európska liga je veľmi špecifická súťaž, v ktorej kvalitatívne rozdiely celkov nie sú také bádateľné ako napríklad v Lige majstrov. Práve to zaručuje, že zápasy sa tu prakticky nedajú predikovať. Niektoré bitky však sľubujú naozaj výborný futbal:

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BAYER LEVERKUSEN vs OLYMPIQUE DE MARSEILLE

-Zápas sa odohrá v: BayArena, Leverkusen

AC MILÁNO vs BENFICA

-Zápas sa odohrá v: San Siro, Miláno

JUVENTUS vs REAL SOCIEDAD

-Zápas sa odohrá v: Juventus Stadium, Turín

CRYSTAL PALACE vs OLYMPIQUE LYON

-Zápas sa odohrá v: Selhurst Park, Londýn

RB SALZBURG vs AC MILÁNO

-Zápas sa odohrá v: Red Bull Arena, Salzburg

---

DEBUTANTI:

Na scéne Európskej ligy sa v tejto sezóne objaví až 10 tímov, ktoré okúsia chuť tejto súťaže premiérovo:

AFC BOURNEMOUTH (Anglicko)

-Klub sa kvalifikoval cez: umiestnenie v lige [5. miesto v anglickej PREMIER LEAGUE]

SUNDERLAND (Anglicko)

-Klub sa kvalifikoval cez: umiestnenie v lige [6. miesto v anglickej PREMIER LEAGUE]

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CRYSTAL PALACE (Anglicko)

-Klub sa kvalifikoval cez: víťazstvo v KONFERENČNEJ LIGE UEFA v sezóne 2025/2026

ARARAT-ARMENIA (Arménsko)

-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (Poľsko)

-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá

LECH POZNAŃ (Poľsko)

-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá

NK CELJE (Slovinsko)

-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá

LILLESTRØM SK (Nórsko)

-Klub sa kvalifikoval cez: predkolá

TORREENSE (Portugalsko)

-Klub sa kvalifikoval cez: víťazstvo v portugalskom pohári TAÇA DE PORTUGAL

OFI KRÉTA (Grécko)

-Klub sa kvalifikoval cez: víťazstvo v gréckom pohári BETSSON GREEK CUP

---

NÁVRATY DO EURÓPSKEJ LIGY:

LEVSKI SOFIA (Bulharsko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2010/2011]

HAPOEL BE'ER-SHEVA (Izrael) naposledy v tejto súťaži v sezóne 2020/2021]

OMONIA (Cyprus) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2022/2023]

STADE RENNAIS (Francúzsko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2023/2024]

---

Hoci možno nie je taká atraktívna a spektakulárna ako Liga majstrov, Európska liga je zárukou prekvapení, vyrovnaných zápasov a pamätných momentov. A vzhľadom na kluby, ktoré v nej figurujú túto sezónu je jasné, že o nich nebude núdza ani v tomto prípade!

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Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
  • Počet článkov:  35
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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