Preradenie z prvej ligy, odobratie titulov i prepísanie histórie - čo všetko hrozí Manchesteru City?

Fanúšikova ktoréhokoľvek klubu anglickej najvyššej súťaže určite poznajú frázu "115 charges", ktorá sa opakovane vyťahuje stále, keď hrá proti "Citizens" ich klub, prípadne ak sa manchesterskému celku darí. Táto fráza ale nebola vymyslená z ničoho.
Vo februári 2023 vyšlo oficiálne oznámenie Premier League, v ktorom sa uvádzalo, že Manchester City je obvinený zo 115 porušení pravidiel rozdelených do piatich skupín skutkovej podstaty:
I.•54x poskytnutie nepresných alebo neúplných finančných informácií [2009-2018]
čo to znamená: nedostatočné uvedenie toho, odkiaľ pochádzajú príjmy klubu, prípadne uvedenie mylných informácií (napríklad uvedenie toho, že finančné prostriedky pochádzajú od sponzora, pričom v realite pochádzajú od vlastníka, ktorým je arabská investičná skupina City Football Group)
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II. •35x nespolupráca s vyšetrovaním [2018-2023]
čo to znamená: neposkytnutie požadovaných dokumentov a informácií v požadovanom rozsahu príslušným orgánom
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III. •14x neúplne vykázané platy hráčov a manažéra [2009-2016]
čo to znamená: neuvedenie celej sumy, ktorá je hráčom/trénerovi vyplácaná (napríklad uvedenie mesačného platu, ale zatajenie bonusov
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IV. •7x porušenie Premier League PSR (*PSR= pravidlá ziskovosti a udržateľnosti anglickej ligy) [2015-2018]
čo to znamená: fungovanie v nesúlade so systémom "klub nemôže dlhodobo vytvárať obrovské straty a jednoducho ich pokrývať neobmedzenými peniazmi vlastníka
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V. •5x porušenie pravidiel UEFA FFP (*FFP= finančná fair play) [2013-2018]
čo to znamená: veľmi podobná skutková podstata ako bod IV. s výnimkou, že v tomto prípade sa to týka súťaží pod hlavičkou UEFA
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Poďme si to teda zhrnúť formou chronologického zoznamu:
•2009–2018•
-obdobie, ktorého sa týka hlavná časť finančných obvinení
•2018•
-Der Spiegel zverejňuje uniknuté dokumenty Football Leaks. Bola to séria dokumentov tohto nemeckého týždenníka, ktorý prinášal zákulisné informácie ohľadom obchádzania pravidiel, finančných podvodov či detailov týkajúcich sa zmlúv
•2018/19•
-Premier League začína na základe daných dokumentov vyšetrovanie
•2020•
-spor o poskytovanie dokumentov sa dostáva až pred britské súdy
•2023•
→ Premier League oficiálne obviňuje City zo 115 porušení.
•SEPTEMBER-DECEMBER 2024•
-12-týždňové pojednávanie pred trojčlennou nezávislou komisiou.
•SEPTEMBER 2026•
-objavujú sa správy o výsledku, podľa nich bola vina preukázaná v 114 zo 115 obvinení
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AKÉ NÁSLEDKY A POSTIHY MÔŽU KLUB POSTIHNÚŤ?
Manchester City má, samozrejme, právo na odvolanie, ktoré jeho advokáti už aj využili. Ak sa však rozhodnutie nezávislej komisie stane právoplatným, City môžu byť udelené následovné sankcie:
•odpočet bodov v aktuálnej sezóne
•odpočet bodov v sezónach z inkriminovaného obdobia, s čím môže byť spojené aj odobratie titulov a ich udelenie šampiónom po prepočte bodov
•finančná pokuta
•preradenie do nižšej súťaže
•zákaz pôsobenia v Premier League na určitú dobu
•zákaz pôsobenia v európskych súťažiach na určitú dobu
•zákaz operácií na prestupovom trhu na určitú dobu
•sentimentálny trest - v prípade odpočtu bodov v historických sezónach môžu legendárne momenty ako gól Agüera proti QPR, ktorý zabezpečil prvý ligový titul klubu v histórii v sezóne 2011/2012, istanbulský večer a gól Rodriho znamenajúci titul Ligy majstrov, legendárne duely Guardiolu s Kloppom či 100-bodová sezóna stratiť svoj status a historickú relevanciu
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Zaslúži si City trest? Aký a akého rozsahu? A bude mu nejaký naozaj udelený? To všetko nám prezradia najbližšie týždne či mesiace.