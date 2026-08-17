Presne pred 6 rokmi sa futbalový svet otriasol v základoch

Písal sa rok 2020 a sezóna ligy majstrov bola v plnom prúde. Na programe boli osemfinálové duely.
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Spoločnosť vtedy zvádzala ďaleko dôležitejší a ťažší súboj než je vyraďovacia fáza milionárskej súťaže. Pandémia ochorenia COVID-19 brala životy a zatvárala hranice.
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Úvodné osemfinálové strety sa ešte stihli odohrať v plánovanom termíne - 25. a 26. februára. Rovnako prebehla aj prvá polovica odvetných zápasov hraných 10. a 11. marca.
Potom sa však zastavil svet a futbal išiel na druhú koľaj.
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17. júna prebehol žreb, počas ktorého UEFA určila, že zvyšné odvetné osemfinálové zápasy sa odohrajú 7. a 8. augusta na pôvodne plánovaných štadiónoch. Taktiež určila, že celý finálový turnaj, vrátane samotného finálového zápasu, (ktorý sa mal hrať v Istanbule,) sa odohrá v portugalskom Lisabone na dvoch štadiónoch medzi 12. a 23. augustom. Poslednou zmenou bol formát zápasov - keďže sa hralo na neutrálnej pôde, štvrťfinálové a semifinálové zápasy sa hrali bez odvety, teda formát, ktorý poznáme z turnajov ako EURO či majstrovstvá sveta. To zabezpečilo efekt "víťaz berie všetko".
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Do Portugalska na štvrťfinále tak cestovalo osem tímov:
🇩🇪RB Lipsko vs Atlético de Madrid🇪🇦
🇮🇹Atalanta Bergamo vs PSG🇨🇵
🏴Manchester City vs Lyon🇨🇵
🇪🇦FC Barcelona vs Bayern Mníchov🇩🇪
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Potom, čo Lipsko i Paríž svoje zápasy zvládli zhodne výsledkom 2:1, bol rad na súboj titánov - duel medzi Barcelonou a Bayernom.
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Pred prázdnymi tribúnami odštartoval 14.08.2020 o 21:00 miestneho času zápas, ktorý sa navždy zapísal do histórie.
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Už v štvrtej minúte išiel bavorský celok gólom Thomasa Müllera do vedenia.
Prešli len tri minúty a Barcelona vyrovnala. Smoliarom sa stal David Alaba, ktorý si vsietol výstavný vlastný gól. Zdalo sa, že nám tieto dva tímy prinesú vyrovnaný a atraktívny zápas. Nuž, zdalo sa...
22. minúta - Chorvát Perišić prinavrátil nemeckému celku vedenie. Už nebolo cesty späť.
27. minúta - Gnabry využil nedôrazné bránenie a strelil gól na 3:1.
31. minúta - Thomas Müller prestrelil Lengleta a vsietil štvrtý kúsok do siete Barcelony.
Prvý polčas sa skončil výsledkom 4:1 pre Bayern. Barcelona nepodávala tak zlý výkon, v útoku bola však extrémne nedôrazná, pričom najväčšou slabinou bola naozaj nepozorná defenzíva. Napriek tomu si vypracovali Katalánci niekoľko sľubných šancí a dokonca nastrelili konštrukciu brány. Výsledok ale hovoril jasne pre nemecký celok.
V 57. minúte sa Suárez po výbornom individuálnom prieniku dostal do zakončenia a znížil na rozdiel dvoch gólov. No od tohto momentu sa zápas dostal plne pod kontrolu Bayernu Mníchov. Ten spustil dokonalý uragán.
Už o šesť minút Kimmich doťukol loptu do siete na 5:2.
Odbila 80. minúta. Vyzeralo to, že Bayern pohodlne zvíťazí a postúpi do semifinále. Nikto však nečakal, že príde sekvencia ôsmich minút, počas ktorých strelia Bavori ďalšie tri góly
Najskôr sa presadil Lewandowski. Ten do úplne odkrytej brány hlavičkoval na 6:2.
Phil Coutinho potom využil ďalšie dve chyby barcelonskej defenzívy a v 85. a 89. minúte sa aj on zapísal do streleckej listiny.
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Keď Slovinec Damir Skomina odpískal koniec zápasu, na ukazovateli skóre svätostánku Benficy Estádio da Luz svietilo len ťažko uveriteľné skóre:
🇪🇦FC Barcelona 2:8 Bayern Mníchov🇩🇪
4' Müller [0:1]
7' (V.G.) Alaba [1:1]
22' Perišić [1:2]
27' Gnabry [1:3]
31' Müller [1:4]
57' Suárez [2:4]
63' Kimmich [2:5]
82' Lewandowski [2:6]
85' Coutinho [2:7]
89' Coutinho [2:8]
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Z výsledku sa, pochopiteľne, okamžite stala senzácia. Zápas sa stal akýmsi míľnikom pre oba kluby, ktorých osud sa potom vydal úplne opačným smerom. Bayern toto neuveriteľné ťaženie pretavil v zisk všetkých šiestich možných trofejí v roku 2020, keď Ligu majstrov ovládol víťazstvom 1:0 nad PSG. Pre Barcelonu naopak začal proces rozpadu, ktorý vyvrcholil odchodom Messiho z klubu v auguste 2021 a dvomi rokmi v Európskej lige.
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Nádhernou paralelou pritom je, že Bayern v tom čase trénoval istý Hans Dieter Flick. Áno, presne ten, ktorý dnes koučuje "Blaugranas".
Pamätáte si na tento zápas?