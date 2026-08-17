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14. aug 2026 o 21:32
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Presne pred 6 rokmi sa futbalový svet otriasol v základoch

Klubový futbal prináša množstvo zápasov. Väčšinu z nich časom pohltia dejiny, na nejakú časť si sem-tam spomenieme a na niektoré zápasy určite nezabudneme. Sú tu ale aj duely, ktoré priniesli scenár, ktorý sa nezopakuje už nikdy.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Presne pred 6 rokmi sa futbalový svet otriasol v základoch
(Zdroj: Filip Ficko)
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Písal sa rok 2020 a sezóna ligy majstrov bola v plnom prúde. Na programe boli osemfinálové duely.

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Spoločnosť vtedy zvádzala ďaleko dôležitejší a ťažší súboj než je vyraďovacia fáza milionárskej súťaže. Pandémia ochorenia COVID-19 brala životy a zatvárala hranice.

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Úvodné osemfinálové strety sa ešte stihli odohrať v plánovanom termíne - 25. a 26. februára. Rovnako prebehla aj prvá polovica odvetných zápasov hraných 10. a 11. marca.

Potom sa však zastavil svet a futbal išiel na druhú koľaj.

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17. júna prebehol žreb, počas ktorého UEFA určila, že zvyšné odvetné osemfinálové zápasy sa odohrajú 7. a 8. augusta na pôvodne plánovaných štadiónoch. Taktiež určila, že celý finálový turnaj, vrátane samotného finálového zápasu, (ktorý sa mal hrať v Istanbule,) sa odohrá v portugalskom Lisabone na dvoch štadiónoch medzi 12. a 23. augustom. Poslednou zmenou bol formát zápasov - keďže sa hralo na neutrálnej pôde, štvrťfinálové a semifinálové zápasy sa hrali bez odvety, teda formát, ktorý poznáme z turnajov ako EURO či majstrovstvá sveta. To zabezpečilo efekt "víťaz berie všetko".

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Do Portugalska na štvrťfinále tak cestovalo osem tímov:

🇩🇪RB Lipsko vs Atlético de Madrid🇪🇦

🇮🇹Atalanta Bergamo vs PSG🇨🇵

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City vs Lyon🇨🇵

🇪🇦FC Barcelona vs Bayern Mníchov🇩🇪

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Potom, čo Lipsko i Paríž svoje zápasy zvládli zhodne výsledkom 2:1, bol rad na súboj titánov - duel medzi Barcelonou a Bayernom.

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Pred prázdnymi tribúnami odštartoval 14.08.2020 o 21:00 miestneho času zápas, ktorý sa navždy zapísal do histórie.

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Už v štvrtej minúte išiel bavorský celok gólom Thomasa Müllera do vedenia.

Prešli len tri minúty a Barcelona vyrovnala. Smoliarom sa stal David Alaba, ktorý si vsietol výstavný vlastný gól. Zdalo sa, že nám tieto dva tímy prinesú vyrovnaný a atraktívny zápas. Nuž, zdalo sa...

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22. minúta - Chorvát Perišić prinavrátil nemeckému celku vedenie. Už nebolo cesty späť.

27. minúta - Gnabry využil nedôrazné bránenie a strelil gól na 3:1.

31. minúta - Thomas Müller prestrelil Lengleta a vsietil štvrtý kúsok do siete Barcelony.

Prvý polčas sa skončil výsledkom 4:1 pre Bayern. Barcelona nepodávala tak zlý výkon, v útoku bola však extrémne nedôrazná, pričom najväčšou slabinou bola naozaj nepozorná defenzíva. Napriek tomu si vypracovali Katalánci niekoľko sľubných šancí a dokonca nastrelili konštrukciu brány. Výsledok ale hovoril jasne pre nemecký celok.

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V 57. minúte sa Suárez po výbornom individuálnom prieniku dostal do zakončenia a znížil na rozdiel dvoch gólov. No od tohto momentu sa zápas dostal plne pod kontrolu Bayernu Mníchov. Ten spustil dokonalý uragán.

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Už o šesť minút Kimmich doťukol loptu do siete na 5:2.

Odbila 80. minúta. Vyzeralo to, že Bayern pohodlne zvíťazí a postúpi do semifinále. Nikto však nečakal, že príde sekvencia ôsmich minút, počas ktorých strelia Bavori ďalšie tri góly

Najskôr sa presadil Lewandowski. Ten do úplne odkrytej brány hlavičkoval na 6:2.

Phil Coutinho potom využil ďalšie dve chyby barcelonskej defenzívy a v 85. a 89. minúte sa aj on zapísal do streleckej listiny.

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Keď Slovinec Damir Skomina odpískal koniec zápasu, na ukazovateli skóre svätostánku Benficy Estádio da Luz svietilo len ťažko uveriteľné skóre:

🇪🇦FC Barcelona 2:8 Bayern Mníchov🇩🇪

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4' Müller [0:1]

7' (V.G.) Alaba [1:1]

22' Perišić [1:2]

27' Gnabry [1:3]

31' Müller [1:4]

57' Suárez [2:4]

63' Kimmich [2:5]

82' Lewandowski [2:6]

85' Coutinho [2:7]

89' Coutinho [2:8]

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Z výsledku sa, pochopiteľne, okamžite stala senzácia. Zápas sa stal akýmsi míľnikom pre oba kluby, ktorých osud sa potom vydal úplne opačným smerom. Bayern toto neuveriteľné ťaženie pretavil v zisk všetkých šiestich možných trofejí v roku 2020, keď Ligu majstrov ovládol víťazstvom 1:0 nad PSG. Pre Barcelonu naopak začal proces rozpadu, ktorý vyvrcholil odchodom Messiho z klubu v auguste 2021 a dvomi rokmi v Európskej lige.

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Nádhernou paralelou pritom je, že Bayern v tom čase trénoval istý Hans Dieter Flick. Áno, presne ten, ktorý dnes koučuje "Blaugranas".

Pamätáte si na tento zápas?

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Filip Ficko

Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFakty a štatistiky

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