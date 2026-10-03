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3. okt 2026 o 15:46
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Skončila sa Ronaldova reprezentačná kariéra jednou tlačovou konferenciou?

Cristiano Ronaldo je absolútnou legendou portugalského futbalu. Bol pri zisku titulu majstrov Európy i oboch trofejí Ligy národov. Práve v tejto súťaži bojujú reprezentácie v posledných dňoch. Portugalci však bez svojej hviezdy...

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Skončila sa Ronaldova reprezentačná kariéra jednou tlačovou konferenciou?
(Zdroj: Filip Ficko)
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Pred štvrtkovým duelom skupiny D ligy A medzi Dánskom a Portugalskom obleteli internet zábery ikonickej sedmičky pri odchode z reprezentačného zrazu už po dvoch dueloch, pričom tím pod vedením nového trénera Jorgeho Jesusa čakali vtedy ešte ďalšie dva strety.

Prvý zápas na lavičke si tento kouč odkrútil v Lisabone pri víťazstve 1:0 nad Walesom. Ronaldo odohral celý zápas a dokonca strelil gól, ktorý však kvôli ofsajdovému postaveniu neplatil.

Už o tri dni neskôr, v nedeľu 27. septembra, hralo Portugalsko opäť, tentoraz v Osle proti domácim Nórom. Zo zápasu si síce odnieslo tri body vďaka výsledku 2:1, no CR7 do zápasu nezasiahol a celý ho sledoval z lavičky. Hneď po záverečnom hvizde odišiel do šatne a nepripojil sa k oslavám zvládnutého zápasu svojich spoluhráčov.

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Následujúce dva dni sa nezúčastnil ani tímových tréningov. Kormidelník Jesus sa však vyjadril, že nešlo o odmietnutie ani zranenie, iba o individuálne cvičenia Ronalda na mobilitu a posilnenie.

Bolo zjavné, že situácia nie je úplne optimálna, a preto sa ju rozhodol prísť riešiť sám prezident portugalského zväzu Pedro Proença. V utorok večer došlo k rozhovoru v hoteli v švédskom Malmö medzi Ronaldom, Jesusom a neskôr aj Proençom. Situácia sa zdala byť vyriešená.

V stredu nasledovala trénerova tlačovka, ktorá zjavne zmenila optimizmus z predchádzajúceho večera. Jesus dostal počas konferencie množstvo otázok týkajúcich sa konfliktu medzi ním a Ronaldom, v podstate však tvrdil, že žiaden konflikt s hráčom neexistuje. Zreteľne vyjadril, že v jeho tíme sú pravidlá rovnaké pre všetkých. Na otázku novinárov, či Ronaldovi v zápase proti Nórsku nesľúbil aspoň určitú porciu minút, odpovedal v zmysle, že on je tréner a to, čo sľúbi, nemusí dodržať, ak to vývoj zápasu nepovoľuje. Na jeden z ďalších dotazov týkajúcich sa situácie reagoval, že žiaden hráč nebude meniť jeho rozhodnutia ako trénera. Na záver tlačovej konferencie bolo jeho vyjadrenie na to, či Ronaldo v zápase nastúpi, pomerne prekvapivé, povedal totiž, že nastúpi Gonçalo Ramos a Ronaldo sa do hry dostane v prípade, ak ho bude lodivod potrebovať nasadiť.

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Práve po tejto tlačovke sa Cristiano nezúčastnil spoločného tréningu a opustil priestory štadióna i celý reprezentačný zraz. Jeho reakcia na situáciu bola:

"Po tlačovej konferencii reprezentačného trénera a rozhovore s prezidentom portugalskej federácie som sa rozhodol opustiť reprezentačný zraz. V pravý čas poviem všetkým Portugalcom pravdu."

Reprezentácia inkriminovaný zápas v Dánsku zvládla po peknom výkone a výsledku 4:2 a udržala si tak stopercentnú bilanciu. S číslom 7 nastúpil krídelník tureckého Galatasarayu Rafael Leão.

Zajtra Portugalcov čaká ešte zápas v Porte proti Nórsku. Ak ho vyhrajú a Dánsko s Walesom remizujú, bude mať družina Jesusa isté prvé miesto v skupine.

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Na stole ale ostáva otázka, kedy uvidíme Ronalda najbližšie v reprezentačnom drese, alebo lepšie povedané, či ešte niekedy.

Aký máte na celú situáciu pohľad?

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