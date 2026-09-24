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24. sep 2026 o 20:33
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Slovenská reprezentácia na východe krajiny, obrovské šlágre a veľké debuty - čo nás čaká počas nasledujúcich dvoch reprezentačných týždňov?

Futbalový kalendár je rok po roku nabitejší. Práve vďaka tomu a zmene koncepcie formátu Ligy národov dostávame na prelome septembra a októbra dvojtýždňové okno plné reprezentačného futbalu. A treba povedať, že sa máme na čo tešiť.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Slovenská reprezentácia na východe krajiny, obrovské šlágre a veľké debuty - čo nás čaká počas nasledujúcich dvoch reprezentačných týždňov?
(Zdroj: Oficiálne logo UEFA NATIONS LEAGUE)
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SLOVENSKÁ REPREZENTÁCIA:

Sobota 26.09. 20:45 SLOVENSKO vs Moldavsko

Futbal Tatran Aréna, Prešov

---

Utorok 29.09. 20:45 SLOVENSKO vs Kazachstan

Košická futbalová aréna, Košice

---

Piatok 02.10. 20:45 Faerské Ostrovy vs SLOVENSKO

Tórsvøllur, Tórshavn

---

Utorok 06.10. 20:45 Moldavsko vs SLOVENSKO

---

V rámci štvorzápasovej porcie zápasov sa naša reprezentácia predstaví vôbec po prvýkrát na novom prešovskom štadióne. Taktiež pôjde o prvé súťažné zápasy druhého obdobia Vladimíra Weissa staršieho na lavičke národného tímu. Cieľom je bezpochyby zaznamenať štyri víťazstvá a nasmerovať tak Slovensko do ligy B, kde sme figurovali len raz, a to hneď v prvej edícii tejto súťaže.

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ČESKÁ REPREZENTÁCIA:

Sobota 26.09. 20:45 ČESKO vs Chorvátsko

Fortuna Aréna, Praha

---

Utorok 29.09. 20:45 ČESKO vs Anglicko

Fortuna Aréna, Praha

---

Sobota 03.10. 20:45 Španielsko vs ČESKO

Estádio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo

---

Utorok 06.10. 20:45 Anglicko vs ČESKO

Wembley Stadium, Londýn

---

Na lavičku Česka prichádza španielsky lodivod Santi Denia, ktorý má pred sebou národný tím v zlom mentálnom rozpoložení po dlhodobom trápení, ktoré vyvrcholilo posledným miestom na letnom svetovom šampionáte. Za následok ukončilo niekoľko dlhoročných opôr reprezentačné pôsobenie. Trénerského víťaza olympijského zlata z Paríža 2024 tak čaká v jeho novej pozícii naozajstný krst ohňom. Česi si zmerajú sily s bronzovými medailistami mundialu Angličanmi i majstrami sveta Španielmi.

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ŠLÁGRE A VYSOKOPROFILOVÉ DUELY:

Štvrtok 24.09. 20:45 Holandsko vs Nemecko

Johan Cruijff Arena, Amsterdam

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Piatok 25.09. 20:45 Taliansko vs Belgicko

Stadio Olimpico, Rím

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Sobota 26.09. 20:45 Anglicko vs Španielsko

Wembley Stadium, Londýn

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Nedeľa 27.09. 20:45 Nórsko vs Portugalsko

Ullevaal, Oslo

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Pondelok 28.09. 20:45 Belgicko vs Francúzsko

King Baudouin Stadium, Brusel

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Utorok 29.09. 20:45 Španielsko vs Chorvátsko

Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

---

Piatok 02.10. 20:45 Francúzsko vs Taliansko

Stade de France, Paríž

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Sobota 03.10. 18:00 Chorvátsko vs Anglicko

Stadion HNK Rijeka, Rijeka

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Nedeľa 04.10. 20:45 Portugalsko vs Nórsko

Estádio do Dragão, Porto

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Pondelok 05.10. 20:45 Francúzsko vs Belgicko

Stade de France, Paríž

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Utorok 06.10. 20:45 Chorvátsko vs Španielsko

Stadion Poljud, Split

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Hoci nie je Liga národov veľmi populárna súťaž medzi širokou verejnosťou, takéto zápasy sa musia páčiť každému. Budeme svedkami debutových duelov Jürgena Kloppa na lavičke Nemecka, Xaviho Hernándeza ako lodivoda Holandska, Manciniho (opäť) ako kouča talianskeho národného tímu či Jesusa ako trénera Portugalska. Erling Haaland si to dvakrát rozdá s Ronaldom, dva razy nás čaká aj repríza finále posledného európskeho šampionátu, teda konfrontácie Španielska s Anglickom. Taliani sa pokúsia začať svoj návrat medzi futbalovú elitu a Chorváti budú usilovať o otrepanie sa z majstrovstiev sveta, ktoré boli pomerným sklamaním.

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Samozrejme sa budú súbežne hrať aj ďalšie zaujímavé zápasy, ktoré môžu zamiešať budúcnosťou európskeho futbalu. Celky ako Švajčiarsko, Turecko alebo aj také Írsko sa vedia postarať o poriadnu divočinu.

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Na ktoré zápasy sa tešíte najviac?

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Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
  • Počet článkov:  50
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  • Páči sa:  84x

Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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