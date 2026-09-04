Šokujúce priznanie bývalého rozhodcu rieši celé Anglicko - ide o individuálny prípad alebo zaužívaný systém?

O poriadnu dávku kontroverzie sa tento 58-ročný rodák z Wirralu postaral počas svojej návštevy podcastu "Jamie Vardy's Having a Party", ktorého autorom a hostiteľom je bývalý bombardér Leicesteru počas slávnych dôb klubu Jamie Vardy.
Vo vydaní, ktoré bolo zverejnené na platforme YouTube predvčerom [t.j. 02.09.2026], rozoberali Dean s Vardym okrem iného aj arbitrovu kariéru a jeho pôsobenie v Premier League očami rozhodcu.
V určitej pasáži prišiel bývalý rozhodca s prekvapivým priznaním:
"Kedysi sme (*rozhodcovia) hrávali také hry počas zápasov. Napríklad ako dlho vydržíme v zápase bez zapískania píšťalky. Párkrát som to spravil v Premier League, samozrejme, pred zavedením VARu, vydržal som najdlhšie 20 - 25 minút. Sám som mal potom ďalšiu zábavku - pobyt v stredovom kruhu - chcel som vidieť, ako najdlhšie dokážem ostať v stredovom kruhu bez toho, aby som ho musel opustiť. Raz som zvládol približne 15 minút."
.
Nie je to pritom prvé kontroverzné vyhlásenie týkajúce sa tohto rozhodcu. V roku 2022 pri remíze Chelsea s Tottenhamom 2:2 neposlal Dean ako hlavný videorozhodca hlavného arbitra daného zápasu Anthonyho Taylore k obrazovke VAR. Situácia sa týkala obrancu Tottenhamu Cristiana Romera, ktorý mal za ťahanie vlasov Marca Cucurellu vidieť červenú kartu, na ihrisku však ostal aj napriek zákroku. Neskôr sa na adresu daného incidentu Angličan vyjadril takto:
"Po zápase som Anthonymu povedal, že som ho neposlal k obrazovke, lebo som ho chcel ušetriť. Bol to pre neho naozaj ťažký zápas na rozhodovanie."
.
Pri takýchto vyhláseniach a priznaniach sa ale naskytáva množstvo nezodpovedaných otázok:
•Koľko zápasov bolo reálne ovplyvnených podobnými výstrelkami?Robili to títo rozhodcovia náhodne a nezištne?
•Zmenili tieto skutky osudy tímov v boji o titul či udržanie v lige?
•Prejavili sa aj na medzinárodnej úrovni?
•A hlavne, aká je garancia, že sa podobné okolnosti nezopakujú vo futbale aj v blízkej budúcnosti?