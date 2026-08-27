Spoznali sme súperov Slovana i Slavie, čakajú nás obrovské šlágre - TOTO prinesie ligová fáza LIGY MAJSTROV UEFA v sezóne 2026/2027

Liga majstrov 2026/2027 - LIGOVÁ FÁZAZobraziť galériu (8 obrázkov)
*presné poradie zápasov s ich časmi výkopu nájdete v priloženom článku po ich zverejnení
*VŠETKÝCH SÚPEROV VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV NÁJDETE V GALÉRII
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SLOVAN BRATISLAVA:
Po tvrdo vybojovanom postupe cez Iberiu Tbilisi a Mjällby a vydretom víťazstve vonku s Celje sa belasí dočkali druhej účasti medzi elitou za tri sezóny. Zapísali sa tak do histórie ako prvý slovenský tím, ktorý si zahral v skupinovej/ligovej fáze Ligy majstrov viac ako raz (*Ligy majstrov, nie predchodcov ako Pohár víťazov pohárov). Toto sú súperi, ktorým bude celok z nášho hlavného mesta čeliť:
•INTER MILÁNO (Taliansko)
-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava
•PSG (Francúzsko)
-Zápas sa odohrá v: Parc des Princes, Paríž
•BETIS SEVILLA (Španielsko)
-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava
•AS RÍM (Taliansko)
-Zápas sa odohrá v: Stadio Olimpico, Rím
•SHAKHTAR DONETSK (Ukrajina)
-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava
•LOSC LILLE (Francúzsko)
-Zápas sa odohrá v: Stade Pierre-Mauroy, Lille
•VFB STUTTGART (Nemecko)
-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava
•LASK LINZ (Rakúsko)
-Zápas sa odohrá v: Raiffeisen Arena, Linz
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SLAVIA PRAHA:
Česká liga sa v 5-ročnom koeficiente nachádza na pozícii, ktorá majstrovi ligy zabezpečuje priamu miestenu do Ligy majstrov. Tú si pre túto sezónu uchmatla pražská Slavia. Tá sa tak môže tešiť na konfrontácie s nasledujúcimi tímami:
•ARSENAL (Anglicko)
-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha
•BAYERN MNÍCHOV (Nemecko)
-Zápas sa odohrá v: Allianz Arena, Mníchov
•ASTON VILLA (Anglicko)
-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha
•FC PORTO (Portugalsko)
-Zápas sa odohrá v: Estádio do Dragão, Porto
•VILLARREAL (Španielsko)
-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha
•FENERBAHÇE (Turecko)
-Zápas sa odohrá v: Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul
•RC LENS (Francúzsko)
-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha
•SABAH (Azerbajdžan)
-Zápas sa odohrá v: Tofiq Bahramov Stadium, Baku*
*(štadión klubu len pre domáce zápasy LM z dôvodu nedostatočnej kapacity domáceho štadióna klubu)
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VEĽKOLEPÉ ZÁPASY:
Tento formát je zárukou toho, že každú sezónu budeme svedkami ohromných bitiek tých najväčších gigantov futbalovej scény. Tu je výber tých najlepších zápasov, ktoré nám ligová fáza ponúkne:
•PSG vs FC BARCELONA
-Zápas sa odohrá v: Parc des Princes, Paríž
•PSG vs MANCHESTER CITY
-Zápas sa odohrá v: Etihad Stadium, Manchester
•BAYERN MNÍCHOV vs ARSENAL
-Zápas sa odohrá v: Emirates Stadium, Londýn
•REAL MADRID vs ARSENAL
-Zápas sa odohrá v: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid
•FC BARCELONA vs MANCHESTER CITY
-Zápas sa odohrá v: Camp Nou, Barcelona
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DEBUTANTI:
V tejto sezóne sa medzi elitou predstavia tímy, ktoré si v tejto súťaži zahrajú vôbec prvýkrát. Sú nimi:
•SABAH (Azerbajdžan)
Tento klub vznikol len pred 9 rokmi a jeho hlavný tréner nikdy nehral futbal na profesionálnej úrovni. Napriek tomu, že vznikol v roku 2017, je cesta Sabahu naozaj zaujímavá a na cestu ňou sa môžete vydať v priloženom článku.
•VIKING STAVANGER (Nórsko)
Ak by ste hľadali hlavného trénera tohto celku, hľadali by ste ho márne. Šampión poslednej sezóny nórskej Eliteserien je totiž riadený veľmi špecifickým systémom, ktorý sa mimo iné vyznačuje aj tým, že hlavní tréneri sú v klube hneď dvaja - Bjarte Lunde Aarsheim a Morten Jensen. Títo dvaja páni si svoje povinnosti rozdeľujú rovným dielom už od roku 2021. Klub sa za tú dobu dopracoval do najúspešnejšej etapy vo svojej histórii, ktorá vrcholí účasťou medzi absolútnou špičkou.
•LASK LINZ (Rakúsko)
Na piedestál klubového futbalu sa vyštveral aj rakúsky Linz. Ten si postup doslova ukradol od škótskeho Celticu. V dvojzápase play-off, ktorý rozhodoval o tom, ktorý z týchto dvoch mančaftov sa prebojuje do tejto súťaže, totiž spôsobil nevídaný obrat. Škótsky majster totiž doma zvíťazil 3:0 a v Rakúsku viedol po 23 minútach 1:0. Linz sa ale nevzdal, v 91. minúte vyrovnal celkové skóre na 4:4 a poslal duel do predĺženia. V ňom sa v 109. minúte presadil Adeniran a dokonal tak jeden z najveľkolepejších postupov v histórii. Celticu tak po minuloročnom fiasku proti Kairatu ostali opäť len oči pre plač.
•COMO 1907 (Taliansko)
Pod vedením legendárneho Španiela Fàbregasa sa Como prebojovalo zo Serie B do Serie A, kde sa najprv úspešne aklimatizovalo a následne svoju nádhernú cestu zo Serie D do Ligy majstrov dokonalo štvrtým miestom v lige. Vďaka tomuto výkonu odsunulo do Európskej ligy Juventus aj AC Miláno.
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NÁVRATY DO LIGY MAJSTROV:
•REAL BETIS (Španielsko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2005/2006]
•FENERBAHÇE (Turecko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2008/2009]
•AEK ATÉNY (Grécko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2018/2019]
•MANCHESTER UNITED (Anglicko) naposledy v tejto súťaži v sezóne 2023/2024]
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Určite je pred nami fantastická sezóna plná nezabudnuteľných večerov, úchvatných zápasov a momentov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Tak nech už začne!