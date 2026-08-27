štvrtok, 27. august, 2026 |  Meniny má Silvia
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
27. aug 2026 o 21:25
Prečítané: 0x

Spoznali sme súperov Slovana i Slavie, čakajú nás obrovské šlágre - TOTO prinesie ligová fáza LIGY MAJSTROV UEFA v sezóne 2026/2027

Pred malou chvíľou v Monacu prebehol žreb, ktorý určil podobu ligovej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže pre túto sezónu. A treba uznať, že sa opäť máme naozaj na čo tešiť.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Spoznali sme súperov Slovana i Slavie, čakajú nás obrovské šlágre - TOTO prinesie ligová fáza LIGY MAJSTROV UEFA v sezóne 2026/2027
(Zdroj: Oficiálne logo UEFA CHAMPIONS LEAGUE)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Liga majstrov 2026/2027 - LIGOVÁ FÁZA

Súpery tímov z prvého koša #1
Súpery tímov z prvého koša #2
Súpery tímov z druhého koša #1
  Zobraziť galériu (8 obrázkov)

*presné poradie zápasov s ich časmi výkopu nájdete v priloženom článku po ich zverejnení

*VŠETKÝCH SÚPEROV VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV NÁJDETE V GALÉRII

-

SLOVAN BRATISLAVA:

Po tvrdo vybojovanom postupe cez Iberiu Tbilisi a Mjällby a vydretom víťazstve vonku s Celje sa belasí dočkali druhej účasti medzi elitou za tri sezóny. Zapísali sa tak do histórie ako prvý slovenský tím, ktorý si zahral v skupinovej/ligovej fáze Ligy majstrov viac ako raz (*Ligy majstrov, nie predchodcov ako Pohár víťazov pohárov). Toto sú súperi, ktorým bude celok z nášho hlavného mesta čeliť:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

•INTER MILÁNO (Taliansko)

-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava

•PSG (Francúzsko)

-Zápas sa odohrá v: Parc des Princes, Paríž

•BETIS SEVILLA (Španielsko)

-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava

•AS RÍM (Taliansko)

-Zápas sa odohrá v: Stadio Olimpico, Rím

SHAKHTAR DONETSK (Ukrajina)

-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava

•LOSC LILLE (Francúzsko)

-Zápas sa odohrá v: Stade Pierre-Mauroy, Lille

•VFB STUTTGART (Nemecko)

-Zápas sa odohrá v: Tehelné Pole, Bratislava

•LASK LINZ (Rakúsko)

-Zápas sa odohrá v: Raiffeisen Arena, Linz

---

SLAVIA PRAHA:

Česká liga sa v 5-ročnom koeficiente nachádza na pozícii, ktorá majstrovi ligy zabezpečuje priamu miestenu do Ligy majstrov. Tú si pre túto sezónu uchmatla pražská Slavia. Tá sa tak môže tešiť na konfrontácie s nasledujúcimi tímami:

SkryťVypnúť reklamu

•ARSENAL (Anglicko)

-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha

•BAYERN MNÍCHOV (Nemecko)

-Zápas sa odohrá v: Allianz Arena, Mníchov

•ASTON VILLA (Anglicko)

-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha

•FC PORTO (Portugalsko)

-Zápas sa odohrá v: Estádio do Dragão, Porto

SkryťVypnúť reklamu

•VILLARREAL (Španielsko)

-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha

•FENERBAHÇE (Turecko)

-Zápas sa odohrá v: Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul

•RC LENS (Francúzsko)

-Zápas sa odohrá v: Eden Arena, Praha

•SABAH (Azerbajdžan)

-Zápas sa odohrá v: Tofiq Bahramov Stadium, Baku*

*(štadión klubu len pre domáce zápasy LM z dôvodu nedostatočnej kapacity domáceho štadióna klubu)

---

SkryťVypnúť reklamu

VEĽKOLEPÉ ZÁPASY:

Tento formát je zárukou toho, že každú sezónu budeme svedkami ohromných bitiek tých najväčších gigantov futbalovej scény. Tu je výber tých najlepších zápasov, ktoré nám ligová fáza ponúkne:

PSG vs FC BARCELONA

-Zápas sa odohrá v: Parc des Princes, Paríž

PSG vs MANCHESTER CITY

-Zápas sa odohrá v: Etihad Stadium, Manchester

BAYERN MNÍCHOV vs ARSENAL

-Zápas sa odohrá v: Emirates Stadium, Londýn

REAL MADRID vs ARSENAL

-Zápas sa odohrá v: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid

FC BARCELONA vs MANCHESTER CITY

-Zápas sa odohrá v: Camp Nou, Barcelona

---

DEBUTANTI:

V tejto sezóne sa medzi elitou predstavia tímy, ktoré si v tejto súťaži zahrajú vôbec prvýkrát. Sú nimi:

SkryťVypnúť reklamu

•SABAH (Azerbajdžan)

Tento klub vznikol len pred 9 rokmi a jeho hlavný tréner nikdy nehral futbal na profesionálnej úrovni. Napriek tomu, že vznikol v roku 2017, je cesta Sabahu naozaj zaujímavá a na cestu ňou sa môžete vydať v priloženom článku.

•VIKING STAVANGER (Nórsko)

Ak by ste hľadali hlavného trénera tohto celku, hľadali by ste ho márne. Šampión poslednej sezóny nórskej Eliteserien je totiž riadený veľmi špecifickým systémom, ktorý sa mimo iné vyznačuje aj tým, že hlavní tréneri sú v klube hneď dvaja - Bjarte Lunde Aarsheim a Morten Jensen. Títo dvaja páni si svoje povinnosti rozdeľujú rovným dielom už od roku 2021. Klub sa za tú dobu dopracoval do najúspešnejšej etapy vo svojej histórii, ktorá vrcholí účasťou medzi absolútnou špičkou.

•LASK LINZ (Rakúsko)

Na piedestál klubového futbalu sa vyštveral aj rakúsky Linz. Ten si postup doslova ukradol od škótskeho Celticu. V dvojzápase play-off, ktorý rozhodoval o tom, ktorý z týchto dvoch mančaftov sa prebojuje do tejto súťaže, totiž spôsobil nevídaný obrat. Škótsky majster totiž doma zvíťazil 3:0 a v Rakúsku viedol po 23 minútach 1:0. Linz sa ale nevzdal, v 91. minúte vyrovnal celkové skóre na 4:4 a poslal duel do predĺženia. V ňom sa v 109. minúte presadil Adeniran a dokonal tak jeden z najveľkolepejších postupov v histórii. Celticu tak po minuloročnom fiasku proti Kairatu ostali opäť len oči pre plač.

•COMO 1907 (Taliansko)

Pod vedením legendárneho Španiela Fàbregasa sa Como prebojovalo zo Serie B do Serie A, kde sa najprv úspešne aklimatizovalo a následne svoju nádhernú cestu zo Serie D do Ligy majstrov dokonalo štvrtým miestom v lige. Vďaka tomuto výkonu odsunulo do Európskej ligy Juventus aj AC Miláno.

---

NÁVRATY DO LIGY MAJSTROV:

•REAL BETIS (Španielsko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2005/2006]

•FENERBAHÇE (Turecko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2008/2009]

•AEK ATÉNY (Grécko) [naposledy v tejto súťaži v sezóne 2018/2019]

•MANCHESTER UNITED (Anglicko) naposledy v tejto súťaži v sezóne 2023/2024]

---

Určite je pred nami fantastická sezóna plná nezabudnuteľných večerov, úchvatných zápasov a momentov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Tak nech už začne!

Súvisiace články autora

Ligu majstrov si zahrá tím, ktorý ešte pred desiatimi rokmi neexistoval

Filip Ficko

Ligu majstrov si zahrá tím, ktorý ešte pred desiatimi rokmi neexistoval

Predkolá európskych pohárových súťaží sú magickou etapou vo futbalovom kalendári. Práve v nich sa totiž píšu nádherné príbehy, ktorých hlavnými hrdinami sú maličké tímy s cieľom prebojovať sa k veľkým večerom.

Filip Ficko

Filip Ficko
Bloger 
  • Počet článkov:  34
    •  | 
  • Páči sa:  63x

Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

Prémioví blogeri

Všetky články
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu