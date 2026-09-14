Vo veku 64 rokov nás opustila veľká futbalová osobnosť

Svoju profesionálnu kariéru vysokánsky gólman (s výškou 191 cm) začal v Chebe, z kade v roku 1982 prestúpil do Baníku Ostrava. Tam strávil 8 rokov, počas ktorých odohral 211 zápasov a zapísal sa do sŕdc fanúšikov i obyvateľov Ostravy.
Po jeho dlhoročných stabilných výkonoch si ho následne vyhliadol anglický West Ham. V tomto celku odchytal 318 zápasov počas ôsmich rokov.
Po odchode z tímu s prezývkou "kladivári" zamieril do QPR (Queens Park Rangers), v ktorom odohral 57 zápasov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2001 po odohratí 606 profesionálnych zápasov.
Československý dres si obliekol 40 ráz a samostatné Česko reprezentoval v dvoch dueloch.
Hneď po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom brankárov práve vo West Hame, kde na tejto pozícii strávil celú dekádu. Po dvanásťročnej odmlke sa následne opäť k futbalu vrátil v roku 2022, a to na pozíciu šéfa športového úseku Baníku Ostrava. V tejto funkcii zotrval až do dnešného rána.
Práve vtedy si totiž dlhoročný boj s rakovinou vyžiadal svoju daň.
Keď v roku 2024 oznámil, že nebude pokračovať s liečbou, vítal ho naplnený domáci stánok West Hamu, London Stadium, potleskom v stoji. Teraz Luděka Mikloška takýmto potleskom privítala nebeská jedenástka, kde sa stretne napríklad s Mariánom Čišovským či Petrom Dubovským.
Futbalová i široká verejnosť si budú tohto pána pamätať ako srdciara a skvelého brankára, ale najmä skvelého človeka a muža s obrovskou lojalitou.
Česť jeho pamiatke. 🕊