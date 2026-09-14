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14. sep 2026 o 21:45
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Vo veku 64 rokov nás opustila veľká futbalová osobnosť

Dnešný deň priniesol naozaj smutnú správu z futbalového prostredia. V Ostrave do večnosti odišiel Luděk Mikloško, niekdajší legendárny český brankár a dlhoročná opora anglického klubu West Ham United.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
Vo veku 64 rokov nás opustila veľká futbalová osobnosť
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Svoju profesionálnu kariéru vysokánsky gólman (s výškou 191 cm) začal v Chebe, z kade v roku 1982 prestúpil do Baníku Ostrava. Tam strávil 8 rokov, počas ktorých odohral 211 zápasov a zapísal sa do sŕdc fanúšikov i obyvateľov Ostravy.

Po jeho dlhoročných stabilných výkonoch si ho následne vyhliadol anglický West Ham. V tomto celku odchytal 318 zápasov počas ôsmich rokov.

Po odchode z tímu s prezývkou "kladivári" zamieril do QPR (Queens Park Rangers), v ktorom odohral 57 zápasov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2001 po odohratí 606 profesionálnych zápasov.

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Československý dres si obliekol 40 ráz a samostatné Česko reprezentoval v dvoch dueloch.

Hneď po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom brankárov práve vo West Hame, kde na tejto pozícii strávil celú dekádu. Po dvanásťročnej odmlke sa následne opäť k futbalu vrátil v roku 2022, a to na pozíciu šéfa športového úseku Baníku Ostrava. V tejto funkcii zotrval až do dnešného rána.

Práve vtedy si totiž dlhoročný boj s rakovinou vyžiadal svoju daň.

Keď v roku 2024 oznámil, že nebude pokračovať s liečbou, vítal ho naplnený domáci stánok West Hamu, London Stadium, potleskom v stoji. Teraz Luděka Mikloška takýmto potleskom privítala nebeská jedenástka, kde sa stretne napríklad s Mariánom Čišovským či Petrom Dubovským.

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Futbalová i široká verejnosť si budú tohto pána pamätať ako srdciara a skvelého brankára, ale najmä skvelého človeka a muža s obrovskou lojalitou.

Česť jeho pamiatke. 🕊

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Filip Ficko

Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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