Z hrdinu nulou a z nuly zase hrdinom - nemecký gólman píše nádherný príbeh

A tak bolo jasné, že sa o osude zápasu rozhodne v druhom polčase, ktorý buď korunuje kráľa, alebo pošle duel do predĺženia.
Práve bežala 48. minúta a do šestnástky Liverpoolu smerovala centrovaná lopta z kopačiek bieleho baletu. Kapitán madridského celku Sergio Ramos sa snažil natlačiť pred bránu, no lakťom zasiahol hlavu nemeckého gólmana Lorisa Kariusa, ktorý chytal za anglický celok. Brankár zostal chvíľu viditeľne otrasený, no nebolo mu poskytnuté žiadne lekárske ošetrenie a o chvíľu na to stál v bráne opäť. Vtedy ešte nikto netušil, že v dôsledku tejto kolízie chytá s otrasom mozgu.
Táto limitácia o sebe dala vedieť už o tri minúty. Karius rozohrával odkop z brány hodom, no loptu namiesto spoluhráča poslal priamo na kopačku Karima Benzemu, ktorý otvoril skóre duelu. Bola to obrovská chyba, ktorá venovala španielskemu celku vedenie.
Sadio Mané už o štyri minúty vyrovnal, a tak brankárovi "The Reds" na chvíľu odľahlo. To ale len do 64. minúty. Gareth Bale poslal skôr propagačnú strelu do stredu brány, ktorú ale Karius nepochopiteľne nechytil a lopta mu prepadla do vlastnej siete. Liverpool už odpovedať nedokázal a Bale pridal sedem minút pred koncom poistku na konečných 3:1. Real tak skompletizoval zlatý hattrick ako jediný tím v 21. storočí a Liverpool sa zahalil do smútku.
Všetka vina padala na hlavu brankára Kariusa. Bolo to pochopiteľné, veď spravil dve fatálne chyby a bolo až nevysvetliteľné, ako taký kvalitný brankár mohol podať takýto výkon v najväčšom zápase svojej doterajšej kariéry.
Vysvetlenie prišlo po niekoľkých týždňoch od finále. Až vtedy sa verejnosť i kluby dozvedeli o zranení a o fakte, že lakeť Sergia Ramosa mu spôsobil otras mozgu, ktorý evidentne ovplyvnil jeho výkon. História sa ale nepýta na dôvody porazených, ale na porazených. Karius si za Liverpool už nikdy nezachytal, upadol do depresie a s kariérou chcel nadobro skončiť.
Po sezóne odišiel na dvojročné hosťovanie do tureckého Beşiktaşu, v ktorom odohral 55 zápasov. Neurazil, ale ani nenadchol. A tak putoval na ročné hosťovanie do nemeckého Unionu Berlín, kde si zachytal len v štyroch dueloch. Nasledovalo ďalšie hosťovanie v anglickom Newcastli, kde medzi rokmi 2022-2024 dostal príležitosť v jedinom zápase. On sa však nevzdával, trénoval ďalej a veril, že dostane ešte jednu šancu na karierny reštart.
A tá skutočne prišla. Minulý rok po ňom siahlo nemecké Schalke 04 Gelsenkirchen. Tradičný klub, ktorý bol dlhoročnou stálicou Bundesligy, sa nachádzal v ťažkom období. V sezóne 2020/21 skončil na poslednej priečke v najvyššej súťaži a putoval tak do Bundesligy 2, ktorú vyhral a postúpil späť medzi elitu. Hneď na to z nej zase vypadol po obsadení predposledného miesta. V sezóne 2023/24 z toho bolo len desiate miesto v druhej lige a o sezónu na to dokonca štrnáste. Pádu do tretej ligy sa pritom vyhlo len o osem bodov.
Na začiatku minulej sezóny tak Schalke a Karius spojili sily. Výsledok? Bielo-modrí ovládli druhý ligu o osem bodov pred Elversbergom a vrátili sa medzi nemeckú smotánku.
Tentokrát tu už ale tím nie je len na otočku. V tejto sezóne zatiaľ dokazujú, že sa tu neprišli len ohriať a sú naozaj konkurencieschopným tímom. V nemeckom pohári DFB-Pokal postúpili v prvom kole po víťazstve nad treťoligovým Hallescherom 5:2 po predĺžení a v lige majú po troch zápasoch na konte štyri body. V prvom zápase vonku síce prehrali 0:3 s Augsburgom, no oba zápasy, ktoré Schalke odohralo v septembri, priniesli úplne iný obraz.
Najskôr do Veltins-Areny pricestoval Bayern. Bayern, ktorý skóroval v posledných 47 bundesligových zápasoch, má trhovú hodnotu kádra cez jednu miliardu eur a v minulej sezóne prekonal strelecký rekord za jednu bundesligovú sezónu so 122 gólmi za 34 zápasov. Bayern z 15 striel a 6 veľkých šancí neskóroval. Schalke tak doma Bavorov obralo o bod po bezgólovej remíze. A kto sa stal hráčom zápasu? Istý Loris Karius, ktorý predviedol fantastický výkon proti esám ako Kane či Olise.
Včera cestovalo Schalke do Berlína, aby si zmeralo sily s domácim Unionom v programe tretieho kola Bundesligy. V krásnom ofenzívnom zápase, v ktorom Union Berlín vystrelil na bránu 8-krát a hostia pridali ešte o jednu strelu navyše, zvíťazil celok z Gelsenkirchenu 3:1. Kto získal ocenenie pre hráča zápasu? Opäť Loris Karius.
Síce sme stále len na začiatku sezóny, no vidieť takýto veľkolepý návrat je jeden z tých príbehov, pre ktoré futbal tak milujeme. Je to ďalší exemplár toho, že sa v živote netreba vzdávať a každý, kto sa skutočne nevzdá, dostane druhú šancu presadiť sa.
Túto sezónu tak v Bundeslige budeme sledovať aj to, či si dokážu Schalke aj Loris Karius udržať formu a predviesť tak veľkolepý "fénixov návrat". A kto vie, možno si v budúcej sezóne zahrajú v pohárovej Európe.