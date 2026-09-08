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8. sep 2026 o 17:41
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ZLATÁ LOPTA 2026: všetko, čo potrebujete vedieť

Zlatá lopta je to najprestížnejšie individuálne ocenenie, ktoré dokáže hráč v kariére získať. Každoročne ho organizuje magazín France Football a posledné roky sa ceremoniálne odovzdávanie konalo v Paríži.

Filip Ficko
Filip Ficko Bloger
ZLATÁ LOPTA 2026: všetko, čo potrebujete vedieť
(Zdroj: Oficiálny promo plagát BALLON D'OR by FRANCE FOOTBALL)
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Tento rok sa však galavečer presúva premiérovo do Londýna.

Ocenenia sa budú udeľovať za sezónu 2025/2026 (nie za rok 2026) v kategóriách:

(*uvedené kluby sa preto vzťahujú na sezónu 2025/2026 a prestupy do iných celkov po konci sezóny sa tak nepremietajú v ocenení)

klub roka

•tréner roka

•brankár roka [Yashin Trophy]

•mladý talent roka [Kopa trophy]

•zlatá lopta pre najlepšieho hráča planéty [Ballon d'or]

-

Tu sú nominanti na jednotlivé ocenenia:

KLUB ROKA

▪︎Arsenal Londýn (Anglicko)

▪︎Bayern Mníchov (Nemecko)

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▪︎Bodø/Glimt (Nórsko)

▪︎Flamengo (Brazília)

▪︎PSG (Francúzsko)

:::::::::::::::::::::::::

TRÉNER ROKA

▪︎Mikel Arteta (44 rokov, Španielsko, tréner klubu Arsenal Londýn)

▪︎Luis de la Fuente (65 rokov, Španielsko, tréner národného tímu Španielska)

▪︎Unai Emery (54 rokov, Francúzsko, tréner klubu Aston Villa)

▪︎Vincent Kompany (40 rokov, Belgicko, tréner klubu Bayern Mníchov)

▪︎Luis Enrique (56 rokov, Španielsko, tréner klubu PSG)

:::::::::::::::::::::::::

BRANKÁR ROKA

▪︎Yassine Bounou (Maroko, Al-Hilal)

▪︎Thibaut Courtois (Belgicko, Real Madrid)

▪︎Joan García (Španielsko, FC Barcelona)

▪︎Gregor Kobel (Švajčiarsko, Borussia Dortmund)

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▪︎Emiliano Martínez (Argentína, Aston Villa)

▪︎Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)

▪︎David Raya (Španielsko, Arsenal)

▪︎Matvey Safonov (Rusko, PSG)

▪︎Unai Simón (Španielsko, Athletic Club)

▪︎Vozinha (Kapverdy, GD Chaves)

:::::::::::::::::::::::::

MLADÝ TALENT ROKA

▪︎Kerim Alajbegović (Bosna a Hercegovina, RB Salzburg)

▪︎Ayyoub Bouaddi (Maroko, OSC Lille)

▪︎Pau Cubarsí (Španielsko, FC Barcelona)

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▪︎Yan Diomande (Pobrežie Slonoviny, RB Lipsko)

▪︎Lennart Karl (Nemecko, Bayern Mníchov)

▪︎Éli Junior Kroupi (Brazília, Bournemouth)

▪︎Lamine Yamal (Španielsko, FC Barcelona)

▪︎Johan Manzambi (Švajčiarsko, SC Freiburg)

▪︎Ibrahim Maza (Alžírsko, Bayer Leverkusen)

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▪︎Warren Zaïre-Emery (Francúzsko, PSG)

:::::::::::::::::::::::::

ZLATÁ LOPTA

▪︎Jude Bellingham (Anglicko, Real Madrid, stredný ofenzívny záložník)

▪︎Pau Cubarsí (Španielsko, FC Barcelona, stredný obranca)

▪︎Marc Cucurella (Španielsko, Chelsea, ľavý obranca)

▪︎Ousmane Dembélé (Francúzsko, PSG, hrotový útočník)

▪︎Luis Díaz (Kolumbia, Bayern Mníchov, ľavé krídlo)

▪︎Bruno Fernandes (Portugalsko, Manchester United, stredný ofenzívny záložník)

▪︎Gabriel Magalhães (Brazília, Arsenal, stredný obranca)

▪︎Erling Haaland (Nórsko, Manchester City, hrotový útočník)

▪︎Achraf Hakimi (Maroko, PSG, pravý obranca)

▪︎Harry Kane (Anglicko, Bayern Mníchov, hrotový útočník)

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▪︎Khvicha Kvaratskhelia (Gruzínsko, PSG, ľavé krídlo)

▪︎Lamine Yamal (Španielsko, FC Barcelona, pravé krídlo)

▪︎Sadio Mané (Senegal, Al Nassr, ľavé krídlo)

▪︎Marquinhos (Brazília, PSG, stredný obranca)

▪︎Lautaro Martínez (Argentína, Inter Miláno, hrotový útočník)

▪︎Kylian Mbappé (Francúzsko, Real Madrid, hrotový útočník)

▪︎Nuno Mendes (Portugalsko, PSG, ľavý obranca)

▪︎Lionel Messi (Argentína, Inter Miami, pravé krídlo)

▪︎João Neves (Portugalsko, PSG, stredný záložník)

▪︎Michael Olise (Francúzsko, Bayern Mníchov, stredný ofenzívny záložník)

▪︎Willian Pacho (Ekvádor, PSG, stredný obranca)

▪︎Julián Quiñones (Mexiko, Al Qadisiyah, hrotový útočník)

▪︎Declan Rice (Anglicko, Arsenal, stredný ofenzívny záložník)

▪︎Rodri (Španielsko, Manchester City, stredný defenzívny záložník)

▪︎Fabián Ruiz (Španielsko, PSG, stredný záložník)

▪︎William Saliba (Francúzsko, Arsenal, stredný obranca)

▪︎Ferran Torres (Španielsko, FC Barcelona, hrotový útočník)

▪︎Dayot Upamecano (Francúzsko, Bayern Mníchov, stredný obranca)

▪︎Vinícius Júnior (Brazília, Real Madrid, ľavé krídlo)

▪︎Vitinha (Portugalsko, PSG, stredný záložník)

:::::::::::::::::::::::::

Oficiálny web Ballon D'or, kde nájdete prehľad nominovaných aj pre ženské kategórie

Kto si najviac zaslúži zlatú loptu a ďalšie ocenenia? A koho absencia v nominácii je najväčším prekvapením?

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Filip Ficko
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Zdravím! Volám sa Filip a som ambiciózny študent gymnázia s obrovskou vášňou pre futbal, ktorý je dôležitou súčasťou môjho života od siedmich rokov. Počas tejto doby som nadobudol veľa zručností a informácií týkajúcich sa nielen tohto športu a rád by som ich využil na prinášanie príbehov, ktoré vie napísať len šport samotný. Tak sa na túto cestu vydajte so mnou! Zoznam autorových rubrík:  MS vo futbale 2026Príbehy futbalovej histórieStalo sa v tento deňAktuality zo sveta futbaluFutbal na Slovensku

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