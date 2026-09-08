ZLATÁ LOPTA 2026: všetko, čo potrebujete vedieť

Tento rok sa však galavečer presúva premiérovo do Londýna.
Ocenenia sa budú udeľovať za sezónu 2025/2026 (nie za rok 2026) v kategóriách:
(*uvedené kluby sa preto vzťahujú na sezónu 2025/2026 a prestupy do iných celkov po konci sezóny sa tak nepremietajú v ocenení)
•klub roka
•tréner roka
•brankár roka [Yashin Trophy]
•mladý talent roka [Kopa trophy]
•zlatá lopta pre najlepšieho hráča planéty [Ballon d'or]
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Tu sú nominanti na jednotlivé ocenenia:
KLUB ROKA
▪︎Arsenal Londýn (Anglicko)
▪︎Bayern Mníchov (Nemecko)
▪︎Bodø/Glimt (Nórsko)
▪︎Flamengo (Brazília)
▪︎PSG (Francúzsko)
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TRÉNER ROKA
▪︎Mikel Arteta (44 rokov, Španielsko, tréner klubu Arsenal Londýn)
▪︎Luis de la Fuente (65 rokov, Španielsko, tréner národného tímu Španielska)
▪︎Unai Emery (54 rokov, Francúzsko, tréner klubu Aston Villa)
▪︎Vincent Kompany (40 rokov, Belgicko, tréner klubu Bayern Mníchov)
▪︎Luis Enrique (56 rokov, Španielsko, tréner klubu PSG)
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BRANKÁR ROKA
▪︎Yassine Bounou (Maroko, Al-Hilal)
▪︎Thibaut Courtois (Belgicko, Real Madrid)
▪︎Joan García (Španielsko, FC Barcelona)
▪︎Gregor Kobel (Švajčiarsko, Borussia Dortmund)
▪︎Emiliano Martínez (Argentína, Aston Villa)
▪︎Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)
▪︎David Raya (Španielsko, Arsenal)
▪︎Matvey Safonov (Rusko, PSG)
▪︎Unai Simón (Španielsko, Athletic Club)
▪︎Vozinha (Kapverdy, GD Chaves)
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MLADÝ TALENT ROKA
▪︎Kerim Alajbegović (Bosna a Hercegovina, RB Salzburg)
▪︎Ayyoub Bouaddi (Maroko, OSC Lille)
▪︎Pau Cubarsí (Španielsko, FC Barcelona)
▪︎Yan Diomande (Pobrežie Slonoviny, RB Lipsko)
▪︎Lennart Karl (Nemecko, Bayern Mníchov)
▪︎Éli Junior Kroupi (Brazília, Bournemouth)
▪︎Lamine Yamal (Španielsko, FC Barcelona)
▪︎Johan Manzambi (Švajčiarsko, SC Freiburg)
▪︎Ibrahim Maza (Alžírsko, Bayer Leverkusen)
▪︎Warren Zaïre-Emery (Francúzsko, PSG)
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ZLATÁ LOPTA
▪︎Jude Bellingham (Anglicko, Real Madrid, stredný ofenzívny záložník)
▪︎Pau Cubarsí (Španielsko, FC Barcelona, stredný obranca)
▪︎Marc Cucurella (Španielsko, Chelsea, ľavý obranca)
▪︎Ousmane Dembélé (Francúzsko, PSG, hrotový útočník)
▪︎Luis Díaz (Kolumbia, Bayern Mníchov, ľavé krídlo)
▪︎Bruno Fernandes (Portugalsko, Manchester United, stredný ofenzívny záložník)
▪︎Gabriel Magalhães (Brazília, Arsenal, stredný obranca)
▪︎Erling Haaland (Nórsko, Manchester City, hrotový útočník)
▪︎Achraf Hakimi (Maroko, PSG, pravý obranca)
▪︎Harry Kane (Anglicko, Bayern Mníchov, hrotový útočník)
▪︎Khvicha Kvaratskhelia (Gruzínsko, PSG, ľavé krídlo)
▪︎Lamine Yamal (Španielsko, FC Barcelona, pravé krídlo)
▪︎Sadio Mané (Senegal, Al Nassr, ľavé krídlo)
▪︎Marquinhos (Brazília, PSG, stredný obranca)
▪︎Lautaro Martínez (Argentína, Inter Miláno, hrotový útočník)
▪︎Kylian Mbappé (Francúzsko, Real Madrid, hrotový útočník)
▪︎Nuno Mendes (Portugalsko, PSG, ľavý obranca)
▪︎Lionel Messi (Argentína, Inter Miami, pravé krídlo)
▪︎João Neves (Portugalsko, PSG, stredný záložník)
▪︎Michael Olise (Francúzsko, Bayern Mníchov, stredný ofenzívny záložník)
▪︎Willian Pacho (Ekvádor, PSG, stredný obranca)
▪︎Julián Quiñones (Mexiko, Al Qadisiyah, hrotový útočník)
▪︎Declan Rice (Anglicko, Arsenal, stredný ofenzívny záložník)
▪︎Rodri (Španielsko, Manchester City, stredný defenzívny záložník)
▪︎Fabián Ruiz (Španielsko, PSG, stredný záložník)
▪︎William Saliba (Francúzsko, Arsenal, stredný obranca)
▪︎Ferran Torres (Španielsko, FC Barcelona, hrotový útočník)
▪︎Dayot Upamecano (Francúzsko, Bayern Mníchov, stredný obranca)
▪︎Vinícius Júnior (Brazília, Real Madrid, ľavé krídlo)
▪︎Vitinha (Portugalsko, PSG, stredný záložník)
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Oficiálny web Ballon D'or, kde nájdete prehľad nominovaných aj pre ženské kategórie
Kto si najviac zaslúži zlatú loptu a ďalšie ocenenia? A koho absencia v nominácii je najväčším prekvapením?