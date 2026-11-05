Politika, ktorá spája

Odkedy Donald Trump vyhral svoje druhé prezidentské voľby, začal som na sociálnych sieťach oveľa intenzívnejšie sledovať americkú politiku. Reportérov, politických komentátorov a influencerov a pod. To, čo Trump predvádza počas svojho druhého funkčného obdobia, by si zaslúžilo samostatnú knihu. Ak si na Slovensku myslíme, že Fico je zlo, tak Trump je Fico na desiatu. Jedna vec je však istá a síce, že jeho politika a spôsob vládnutia zároveň vyvolali v Amerike novú vlnu politických osobností. Ľudí, ktorí by možno za iných okolností nikdy nepocítili potrebu vstúpiť do politiky, prípadne mieriť vyššie. Jedným z nich je aj James Talarico.
Priznám sa, že som vyrastal v kresťanskej kultúre, no nepovažujem sa za veriaceho v zmysle rímsko katolíckej vierouky. Spomínam to preto, že Talarico vo svojich prejavoch často hovorí o Bohu, Ježišovi či Biblii. A predsa ma dokáže zaujať. Nie preto, že by som zdieľal všetky jeho náboženské presvedčenia, ale preto, že z jeho slov cítiť autenticitu. Máte pocit, že skutočne verí tomu, čo hovorí, a predovšetkým sa podľa toho snaží aj žiť. Ak by malo slovenské KDH takého lídra, tak by mali v prieskumoch minimálne 15 percent.
Bývalý stredoškolský učiteľ a silno veriaci človek si postupne získal pozornosť nielen Texasanov, ale aj ľudí naprieč celou Amerikou. Dokáže hovoriť o svojej viere tak autenticky a presvedčivo, že jeho posolstvu dokážu načúvať aj ateisti. Jeho vystupovanie mu zabezpečilo podporu, ktorú získal aj od ľudí z konzervatívneho prostredia vrátane republikánov čo ukazuje, že dokáže prekračovať hranice tradičných politických táborov. Verejne ho dokonca podporili aj ľudia, ktorí pracovali pre jeho republikánskeho oponenta Kena Paxtona.
Svoje záverečné práce som na vysokej škole odovzdával na Katedre dejín štátu a práva a práve preto ma veľmi oslovila téma jeho mnohých verejných vystúpení. James ľuďom neustále pripomína, že odveký zápas, ktorý sa odohráva na javisku dejín, nemusí byť nevyhnutne súbojom konzervatívcov s liberálmi, pravice s ľavicou či veriacich s neveriacimi. Je to predovšetkým zápas medzi bohatými a privilegovanými na jednej strane a obyčajnými ľuďmi, ktorí každý deň zápasia o dôstojný život, na strane druhej.
Za Trumpovej vlády sa totiž mnohým Američanom nežije ľahšie. Rastúce ceny a čoraz väčšie majetkové rozdiely vytvárajú medzi ľuďmi pocit nespravodlivosti. Keď vidia, ako americkí miliardári bohatnú ako nikdy predtým, zatiaľ čo oni musia čoraz viac obracať každý dolár Talarico pochopil, čo je témou, ktorá osloví všetkých.
Takého človeka by som volil, aj keby kandidoval na Slovensku. Jeho politické posolstvo je totiž univerzálne: Moc patrí ľuďom. Otvorene poukazuje na obrovské finančné príspevky miliardárov republikánskej strane, zatiaľ čo jeho vlastnú kampaň podporujú predovšetkým obyčajní ľudia a to nielen z Texasu, ale aj z ďalších častí krajiny. Amerike pripomenul, že politika by nemala byť súťažou o to, kto si dokáže kúpiť väčší vplyv, ale o to, kto dokáže presvedčiť viac ľudí svojimi myšlienkami.
Verím, že James Talarico reprezentuje novú generáciu politiky, ktorá bude mať presah aj na Slovensko. Politika môže byť spravodlivejšia, autentickejšia a predovšetkým bližšia obyčajným ľuďom. Táto generácia postupne nahradí osemdesiat ročných pánov v najvyšších politických úradoch. Nemám nič proti šedinám, pretože skúsenosti majú svoju hodnotu. Myslím si však, že je načase opäť dať priestor ľuďom, ktorí nebudú rozhodovať len o tom, v akom svete žijeme dnes, ale predovšetkým o tom, v akom svete budeme žiť zajtra, pretože v tej budúcnosti budú žiť ešte aj oni.