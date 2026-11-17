Možno si ešte pamätáte na niektoré úspešné komédie s týmto hercom, napríklad Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek či Arthur. Prípadne ste ho mohli sledovať ako moderátora televíznych relácií alebo pri odovzdávaní cien MTV.
Musím sa priznať, že som ho svojho času rád sledoval. Či už ako herca, alebo moderátora. Russell Brand sa preslávil veľmi svojským vystupovaním a bezprostredným, provokatívnym humorom založeným na sexuálnom podtexte. Nebolo ničím výnimočným, keď počas rozhovoru začal moderátorky objímať, bozkávať alebo im veľmi priamočiaro adresoval sexuálne narážky a návrhy. Mnohé z týchto momentov dodnes nájdete na YouTube.
Keď približne pred desiatimi rokmi nabralo na sile hnutie Me Too, úprimne som sa čudoval, že sa Russell Brand nestal predmetom väčšej mediálnej pozornosti aj pre svoje niekdajšie správanie. Spätne si uvedomujem, že jeho vystupovanie už vtedy miestami prekračovalo hranice toho, čo by sme mali považovať za prijateľné.
Brand však nebol iba komediantom. Svoju popularitu a mediálnu známosť dokázal využiť aj na spoločenský a politický aktivizmus. Verejne vystupoval proti majetkovej nerovnosti, kritizoval korporátny kapitalizmus, upozorňoval na drogovú závislosť, klimatické zmeny a podľa neho aj na zaujatosť tradičných médií. Založil dokonca kaviareň fungujúcu ako sociálny podnik, ktorá poskytovala pracovné príležitosti ľuďom zotavujúcim sa z drogovej závislosti (sám bol predtým drogovo závislý). Neskôr ju odovzdal neziskovej organizácii. Takéto správanie mi bolo sympatické.
Russell Brand však zostával pod radarom až do minulého týždňa, keď ho britský súd odsúdil na 10 rokov a 6 mesiacov väzenia za znásilnenie a sexuálne násilie v niekoľkých prípadoch.
Keď som si prečítal túto správu opäť som si spomenul na jeho dávne televízne vystúpenia a správanie, na ktorom som sa kedysi zabával. Musím povedať, že som z toho mal zvláštny pocit. S odstupom času a vo svetle toho, čo dnes vieme sa totiž na niektoré jeho vtedajšie „vtipy“ a flirtovanie pozerám inak.
Človek si začne klásť otázku, či sme niekedy neboli príliš ochotní prehliadať nevhodné správanie len preto, že nás jeho autor dokázal rozosmiať, zabaviť alebo si nás získať svojím vystupovaním či charizmou.
A možno ešte nepríjemnejšia je otázka koľko dnešných mediálne známych osobností, ktorých sledujeme, obdivujeme alebo sa na nich zabávame, sa o desať či dvadsať rokov ocitne pred súdom za činy, o ktorých dnes nič netušíme?
Zatiaľ zostáva jednoduché konštatovanie a sice, že ak nás niekto dokáže rozosmiať, ešte neznamená, že je dobrým človekom a popularita nie je morálne vysvedčenie.