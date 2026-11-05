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5. nov 2026 o 09:00
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Potrebuje hokej Rusko, alebo Rusko potrebuje hokej?

Rusko sa chce vrátiť na svetové hokejové pódiá, no arbitrážne rozhodnutie mu ešte nezaručí dôveru a rešpekt. Možno svetový hokej Rusko potrebuje menej, než si Rusko myslí.

Filip Gaál
Filip Gaál Bloger
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Horúcou správou, ktorá v posledných dňoch rozvírila spoločenskú diskusiu na sociálnych sieťach so silným presahom na dezinfoscénu je rozhodnutie arbitrážneho súdu, ktorý povolil Rusku štart na Majstrovstvách sveta v hokeji. Prvá vec, ktorá mi v tej chvíli napadla je, veď v poriadku. Už v minulosti sa niektoré krajiny vyjadrili, že v prípade štartu Ruska na Majstrovstvách nenastúpia. Tipoval som v úvode severské krajiny Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko a bratov Čechov, hoci ani tým pobaltským štátom by som sa nečudoval. Ak by sa k nim pridali aj ďalšie štáty nebudú mať MS v takom formáte a kvalite ako ich poznáme zmysel.

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Možno by to naštartovalo otázky či tieto krajiny potrebujú IIHF. Samozrejme existujú určité zmluvné vzťahy a zodpovednosť k záväzkom, ale keď vidím ako sa medzičasom Nemecko vzdáva svojej úlohy hostiteľa najbližších majstrovstiev sveta, tak až taký problém by to nemusel byť. Rozmýšľal som, že už dlho sme nemali na starom kontinente majstrovská Európy prípadne Európsky pohár. Mohla by táto situácia naštartovať tieto myšlienky a koncepty? Nebránil by som sa tomu. Ak si spomeniete, tak podobná otázka sa riešila pred niekoľkými rokmi aj v lige majstrov, hoci z iných dôvodov. Nový formát môže zatraktívniť hokej a priniesť nové publikum.

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Ak si Rusko myslelo, že sa arbitrážnym rozhodnutím vráti na svetové ľadové ihriská, tak sa podľa mňa prerátalo podobne ako s vojnou na Ukrajine. Také jednoduché to nebude. Zároveň nie je žiadnym tajomstvom, že totalitné režimy vždy veľmi dobre rozumeli sile športu. Využívajú ho ako nástroj propagandy, spôsob, ako budovať obraz úspešnej, silnej a rešpektovanej krajiny s cieľom prekryť ním vlastnú pošramotenú medzinárodnú povesť. Som presvedčený, že by si Rusko veľmi rado zorganizovalo aj desať majstrovstiev sveta za sebou. Nie preto, že by ich potreboval svetový hokej, ale preto, že ho potrebuje Rusko.

Filip Gaál

Filip Gaál
Bloger 
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AHoj. Som pozitívny človek s pracovnými skúsenosťami z práva, obchodu a marketingu. Som aktívny dobrovoľník, lektor a v rodných Košiciach pôsobím ako miestny poslanec. Rád by som miesto písania statusov na sociálnych sieťach využil mediálny priestor denníka sme a podelil s ľudmi o svoje názory na aktuálne dianie doma aj vo svete. Množstvo myšlienok je niekedy potrebné utriediť a spísať. Ostanú tak zvečnené v nekonečnom online priestore a mne sa uvoľní myseľ pre ďalšie témy a uľaví na duši. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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