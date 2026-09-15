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15. sep 2026 o 13:40
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Sledujte Vaše mesto, sledujte Váš kraj, sledujte celú krajinu. Zblízka.

Chcem vás o niečo poprosiť. Začnime sa viac zaujímať o to, čo sa deje okolo nás.

Filip Vágner
Filip Vágner Bloger
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Nie iba pár týždňov pred voľbami, keď sa objavia bilbordy, videá a nové sľuby. Ale počas celých štyroch rokov.

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Ja som sa ešte pred pár mesiacmi o komunálnu politiku nijako intenzívne nezaujímal. Potom som si potreboval vo Zvolene overiť jednu konkrétnu vec a začal som čítať zápisnice, uznesenia, rozpočty a pozerať niekoľkohodinové záznamy zastupiteľstva.

A pochopil som jednu vec.

Problém možno nie je v tom, že ľudí veci verejné nezaujímajú. Problém je, že dostať sa k informáciám je často zbytočne ťažké.

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Informácie sú verejné. Ale sú roztrúsené v stovkách dokumentov, tabuliek a hodinách videa. Bežný človek jednoducho nemá čas toto všetko sledovať.

A toto chcem zmeniť.

Najskôr vznikol Zvolen zblízka. A keď sa ukázalo, že ľudia o takéto informácie stoja, začali sme budovať zblizka.info.

Predstavte si, že si otvoríte svoje mesto a za pár minút viete, čo sa na zastupiteľstve riešilo. Koľko to stálo. Kto ako hlasoval. Ako často váš poslanec chodí na zastupiteľstvá. Čo navrhol. Kam idú verejné peniaze. Čo bolo sľúbené a čo sa nakoniec naozaj urobilo.

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Ak vás zaujíma konkrétna téma, nemusíte pozerať päťhodinové video. Nájdete si ju a dostanete sa priamo na miesto v zázname, kde sa o nej hovorilo.

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Ak si chcete niečo overiť, dostanete pôvodný zdroj.

Nechcem vám hovoriť, čo si máte myslieť. Chcem vám výrazne uľahčiť možnosť zistiť, čo sa naozaj stalo.

Pretože verím, že ak sa budeme viac zaujímať o veci verejné a viac kontrolovať ľudí, ktorým sme dali svoj hlas, máme šancu postupne posunúť svoje mestá aj celú krajinu.

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Zvolen je prvý.

Teraz chceme dostať zblizka.info aj do ďalších miest. A práve preto sme spustili kampaň na Donio.

Ak tejto myšlienke veríte, podporte nás. Ak prispieť nemôžete alebo nechcete, zdieľajte ju ďalej. Aj tým môžete pomôcť dostať Zblízka do svojho mesta.

Pretože verejná kontrola sa voľbami nekončí.

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Práve vtedy by mala začínať.

Sledujte Vaše mesto. Sledujte Váš kraj. Sledujte celú krajinu. Zblízka.

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Filip Vágner

Filip Vágner
Bloger 
  • Počet článkov:  3
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  • Páči sa:  7x

Som obyčajný občan. Váš spoluobčan. Píšem to, čo chem, len o tom, čo viem. Môžete to na mňa skúšať, no viac nepoviem. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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