Táto zasnúbená krajina sa ešte donedávna označovala za jedinú demokraciu Blízkeho východu, dnes sa však bývalé obete holokaustu zmenili na teroristov a fašistov, ktorí páchajú genocídu v Gaze a potláčajú základné občianské slobody a právo na slobodu prejavu aj svojho obyvateľstva.
Izraelský minister kultúry Miki Zohar totiž v nedeľu šokujúco vyzval na odobratie občianstva režisérom dokumentu „NAZA“. Snímka získala osobitnú cenu poroty na Benátskom filmovom festivale a izraelskí režiséri Yuval Abraham a Rachel Szorová ju pripravili na základe rozhovorov s 24 izraelskými oznamovateľmi z vojenskej alebo spravodajskej sféry. Publikum po vyhlásení výsledkov odmenilo tvorcov 25-minútovým potleskom v stoji.
Film dokumentuje cieľavedomé vraždenie civilného obyvateľstva a genocídu, ktorú páchajú sionickí teroristi v Gaze.
Opísali, ako izraelská armáda na bombardovanie Pásma Gazy použila zameriavacie systémy poháňané umelou inteligenciou. Zohar obvinil režisérov, že sú ochotní „poškodiť svoju vlasť, len aby si vyslúžili potlesk od antisemitov po celom svete“. Okamžite preto podnikne kroky na odobratie ich občianstva pre vlastizradu,
Pokiaľ ma moja pamäť neklame, posledný prípad odobratia občianstva umelcovi za jeho dielo sa udialo v Brežnevovskom ZSSR, keď bol spisovateľ Alexander Solženicyn v roku 1974 násilne vykázaný do Nemecka a režim ho následne zbavil občianstva. Štyri roky predtým získal Nobelovu cenu za literatúru za jeho najznámejšie dielo Súostrovie Gulag.
Takže izraelská vláda sa dnes necháva inšpirovať fašistickými a komunistickými metódami ako sa zbaviť nepohodlných kritikov režimu.
Toľko k slobode v sionistickej gubernii!