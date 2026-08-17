Izrael je už definitívne fašistický a teroristický štát

„Nie je to žiadne tajomstvo, že nesúhlasím s premiérom. Myslím si, že v Gaze by sa mali vykonávať cielené vraždy, pričom by sa každú noc malo zabiť 30 až 40 ľudí. Nielen tí, ktorí predstavujú bezprostrednú hrozbu - sú tam ľudia, ktorí si nezaslúžia žiť. Nemali by žiť. Ani to nie sú ľudia,“ vyhlásil radikálny izraelský minister.
Už len týmto vyhlásením urobil Ben Gvir z Izraela fašistický štát, lebo on nie je obyčajný občan, ale minister vlády, ktorej predsedá vojnový zločinec a spolu s ním tam sedí Smotrič, ktorý sám seba chrakterizoval ako homofóbného fašistu.
Na vysvetlenie treba skonštatovať, že Ben Gvir je viackrát právoplatne odsúdený kriminálnik, na ktorého šnúrkach od gatí vísí vláda gaunera Netanjahua. Na jeseň sú v Izraeli parlamentné voľby, takže extrémni radikáli bojujú o hlasy extrémnych voličov, ktorým ponúkajú hlavne novú pôdu - palestínsku pôdu!
Čísla sú viac ako alarmujúce – za posledných 30 rokov pred touto aktuálnou vládou bolo odštartovaných 6 projektov na nové osady, len od roku 2022 však radikáli vo vláde presadili 34 nových projektov, do ktorých napumpovali viac ako 5,5 miliardy Euro. Táto vláda totiž kompletne zmenila doterajšiu stratégiu – už nechce Palestínčanov len kontrolovať, chce ich cieľavedome z ich územia vyhnať.
Netanjahu sa dokonca nehanbí používať slová Hitlera, keď otvorene vyhlasuje, že chce pre Gazu „konečné riešenie“, presne tak ako to chcel Hitler pre Židov.
Izrael bombardol za posledné tri roky 6 krajín, v ktorých zavraždil viac ako 100 000 nevinných civilistov a vyhnal z domovov viac ako 2 milióny ľudí. V Gaze pácha otvorenú genocídu, ktorú ostro kritizuje aj OSN. Je úplne jasné, že Netanjahu je reprezentantom najnebezpečnejšej formy terorizmu – štátneho terorizmu, to je proces, keď ozbrojená armáda na príkaz vlády vraždí nevinných civilistov.
Jasnou rečou to dokumnetuje aj porovnanie dvoch aktuálnych vojnových konfliktov – kým na Ukrajine bojujú proti sebe dve dobre vyzbrojené armády, v Gaze a Libanone vraždí armáda civilné obyvateľstvo.
Kým na Ukrajine padlo už viac ako milión vojakov (na obidvoch stranách dovedna), počet civilných obetí, napriek ruskému terorizmu je „len“ niečo viac ako 16 000 za 4,5 roka.
V Gaze, Libanone, Sýrii, Jemene, Iráne a dokonca aj Katare zabili Sionisti viac ako 100 000 civilistov za necelé tri roky.
Potrebuje niekto ešte viac dôkazov o židovskom fašizme a terorizme?
Priznám sa, že k tomuto článku ma inšpirovali najmä dva články vo víkendovom vydaní rakúskeho Der Standard, ktoré priniesli otrasné svedectvá o vojnových zločinoch sionistického štátu.
https://www.derstandard.de/story/3000000335416/palaestinensischer-regisseur-aljafari-der-diskurs-innerhalb-israels-ist-schockierend
https://www.derstandard.at/story/3000000335325/netanjahu-laesst-siedlungs-revolution-im-westjordanland-vorantreiben