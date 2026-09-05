Rusov treba konečne nakopať do zadku!

Je šokujúce aká impotentná a naivná je Európa vo vzťahoch s Ruskom. Únia ako keby doteraz nepochopila, že sa nachádza s Putinom minimálne od roku 2014 vo vojne. Zatiaľ nezomierajú ľudia, ale tento typ hybridnej vojny má len jeden cieľ – podkopať a neskôr zničiť EU a NATO, ergo, slobodu a demokraciu
Už v roku 2014 po ruskej invázií na Krym mladá fínska novinárka Jessikka Aro prenikla do prísne utajovanej továrne na fake news pri Petrohrade a neskôr napísala knhu „ Putinovi trollovia“, ktorá vyšla aj v češtine.
Ani 12 rokov však Európe nestačilo na to, aby úplne pochopila v akom ohrození sa nachádza. Odhlasovala síce viac ako 20 balíkov sankcií, ale z tých si Rusi robia srandu, lebo našli spôsob ako ich účinne obchádzať cez tretie krajiny ( napr. obchod s Maledivami nápadne stúpol viac ako 100-násobne, tam sa totiž menia papiere na tovar z Európy, ktorý Rusi využívajú aj pre zbrojný priemysel).
Pritom prvé a najzásadnejšie opatrenie je vykázať bez výnimky všetkých Rusov z EÚ. Záujemcovia o históriu a politiku si určite spomenú aké boli prvé kroky Američanov po nečakanom útoku na Pearl Harbour 7.decembra 1941 – vláda okamžite vykázala alebo internovala do táborov všetkých Japoncov, ktorí sa nachádzali v USA.
Jeden príklad za všetky: sotva by niekto nezainteresovaný dokázal odhadnúť koľko ruských diplomatov toho času pracuje vo Viedni. To číslo je vskutku šokujúce, ale naozaj sa tam pohybuje 273 Rusov, z ktorých – trufám si to odhadnúť – minimálne 90% pôsobia ako špioni ruských tajných služieb.
Napokon po príklad nemusíme chodiť ani do Viedne, veď ruské veľvyslanectvo na Slovensku pôsobilo ako volebná centrála Smeru už pri posledných voľbách a bude túto úlohu z poverenia Putina plniť aj v nasledujúcich voľbách.
Pamätáte si poslednú diskusiu druhého kola prezidentských volieb ( v stredu večer, 3 dni pred voľbami), keď sa Korčok spýtal Pellegrinihio, čo robil ráno 3 hodiny u Bratčikova ( vtedajší veľvyslanec) ? Nuž všetkým normálne uvažujúcim to bolo jasné - budúci prezident si išiel dohodnúť cenu akú zaplatí za volebnú podporu. Apropos, Pellegrini získal v druhom kole záhadne o 500 000 hlasov viac ako v kole prvom…
Avšak Bratčikov bol len slabý odvar terajšieho veľvyslanca Andrejeva, ktorý patrí medzi špičkových ruských propagandistov. V roku 1980 absolvoval štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO), kde všetci absolventi povinne podpísali spoluprácu s KGB, inak by sa do diplomacie nedostali.
Tento zarytý boľševik a nadšený podporovateľ Putina však bol z Poľska vykázaný ako persona non grata, to však nevadilo slovenským boľševikom vo vláde privítať ho s otvoreno náručou. Takže o velebnú centrálu, stratégiu a taktiku má Smer opäť postarané, podľa motta Hurá do Moskvy!
Ja som nepolepšiteľný fanúšik veľkého ekonomického, ale najmä mierového projektiu s názvom Európská Únia, ale ak sa politici v Bruseli nespamätajú, tak tá super myšlienka sa vďaka Putinovi a jeho prisluhovačom ( Orban, Fico, Kickl, etc) do niekoľkých rokov zosype ako domček z karát.
Takže legendárne slova Pavla Kryla sú aj po takmer 60 rokoch stále aktuálne: " Běž domú Ivane, čeká te Nataše!"