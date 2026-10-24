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24. okt 2026 o 13:39
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Hrôza! Odporný eštébák si dovolil bez súhlasu rodiny vydať knihu rozhovorov s Lasicom

Náš slovenský génius sa musí v hrobe obracať!

Jozef Foltýn
Jozef Foltýn Bloger
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Muselo to byť koncom roka 2002, keď som sedel sám v saune luxusného rezortu v Studenom ( vtedy patril NBS) kam chodila hrávať tenis aj slovenská elita vrátane Dzurindu a Miklóša.
Zrazu sa otvorili dvere a do sauny vstúpili dvaja muži, ktorých som nepoznal a jeden z nich len mlčal ( ako sa v saune patrí), ten druhý však spustil  oslavné tirády na seba - čo všetko dokázal, koho odpálil, koho odrbal a ako by sa bez neho strana neobišla, lebo ON je tam jediný génius.
Vyšiel som ešte nespotený, ale poriadne znechutený von , lebo som práve z kontextu  pochopil, že ten „monologista“ bol Jozef Banáš, vtedy čerstvý poslanec za ANO.
Je to krátka príhoda, ktorá však perfektne charakterizuje tohoto boľševika, eštébaka, obracača kabátov a morálnu trosku. Celý život mal neskutočný talent nalepiť sa na úspešných ľudí a využiť ich vo svoj prospech. Do parlamentu sa vyniesol na Ruskovom chrbte, potom ho zradil a prestúpil do SDKÚ, až neskôr sa prevalila jeho eštébacká a komunistická kariéra.

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Teraz táto nechutná pijavica dosiahla vrchol, keď si dovolila vydať rozhovory s Lasicom, ktoré si nahrával vo Viedni. Ako výstížne povedala Hana Lasicová: „Nikto, kto mal môjho otca rád, by nikdy neuverejnil neautorizované rozhovory s ním v bulvári“.
Treba dodať, že by to neurobil nikto slušný a normálny, už vôbec nie bez súhlasu rodiny.
Jozef Banáš nie je však ani slušný ani normálny, je to človek, ktorý patrí do morálneho odpadu. On si síce namýšľa, že je spisovateľská špička, ale jeho knihy slušní ľudia s kritickým myslením  nečítajú, lebo je známym šíriteľom konšpiračných teórií a dezinformácií, skrátka  literárna a umelecká hodnota jeho výplodov je nulová.
Za odborníkov to formulovala  politologička Soňa Szomolányi, ktorá  k jeho spolupráci s konšpiračnými webmi uvádza: „Jozef Banáš v mene profitu a pofidérnej čitateľskej ,slávy‘ svojou konšpiráciami sýtenou publicistikou nadbieha dosť nízkemu vkusu“.

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Oveľa horšia je však stopa, ktorú po sebe zanechal Lotus ( krycie menov ŠtB) ako usilovný eštébak.

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Hovoril som s ľuďmi, s ktorými bol na ambasádach v Berlíne a vo Viedni a tí sa vyslovili jednoznačne – karieristický, egostický slizký a falošný had, ktorý neváhal potajomky si  nahrávať kolegov, aby ich mohol vydierať a manipulovať. Skrátka potkan!

Za všetkých to vyjadrila jeho najprominentnejšia obeť – rakúska novinárska legenda Paul Lendvai:

„Robil všetko, aby ukázal, že je veľmi spoľahlivý podporovateľ a nástroj komunistického režimu. Nepomáhal nám, ale robil obštrukcie. Bol nám známy ako predĺžená ruka ŠtB. Bol som šokovaný, keď som ho videl po revolúcii vo Viedni ako zástupcu Slovenska na ambasáde.“

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Skrátka potkan!

Pred pár rokmi som nevychádzal z údivu, keď som čírou náhodou natrafil v Mestských novinách na článok od Jozefa Banáša s nadpisom Potkan. Zdvihol sa mi žalúdok, bolo mi na vracanie, ale prečítal som si to.

DODO alebo Lotos, ako ho volali v ŠtB, spolupracoval s touto mafianskou organizáciou 15 rokov.  Spoluprácu podľa správy kapitána Moravčíka podpísal v júni 1977 na Lermontovej uliciu v Bratislave,   hoci podľa jeho verzie mu strašne ublížili (chudáčikovi komunistickému), lebo vraj sfalšovali jeho podpis. Zdá sa, že sa inšpiroval Babišom.

Jozef Banáš publikovaním knihy o Lasicovi prerazil dno morálneho hnusu a mal by od hanby chodiť len po kanáloch. Ako správny potkan!

Jozef Foltýn

Jozef Foltýn
Bloger 
Politik Populárny bloger
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Som čerstvý penzista, ale mal som tri základné oblasti činnosti - viac ako 20 rokov bankár v špičkových rakúskych bankách, niekoľko rokov komentátor športu, 1 rok aj šéfredaktor športovej redakcie STV a napokon diplomat v Londýne. Takže tie tri oblasti - bankovníctvvo, šport a diplomacia sú mojou doménou. Hovorím plynule šiestimi jazykmi, je to moje hobby. Extrémne aktívny golfista. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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